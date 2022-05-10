Doctor Strange in the Multiverse of Madness en iyi açılış yapan 2. film oldu

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Marvel evreninin 2022 yılında en çok beklenen filmlerinden birisi olan Doctor Strange 2, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi ve beklenildiği gibi güzel bir hasılat ile açılış yaptı.

Türkiye'de Yılın İkincisi

Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren Doctor Strange 2, Amerika'da 185 milyon dolarlık hasılat ile tüm zamanların en iyi açılışını yapan 11. filmi oldu. Ayrıca pandemi döneminin de ikincisi konumunda, birinci sırada ise Spider-Man No Way Home bulunuyor. Globalde ise film 450 milyon dolarlık bir hasılat elde etmiş durumda.

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Türkiye'de ise istatistikler benzer diyebiliriz. Doctor Strange 2, Bergen'in ardından 2022 yılının en iyi açılış yapan ikinci filmi konumunda. Doctor Strange 2 ilk hafta sonunda 1110 salonda gösterildi ve 616.854 izleyiciye ulaşarak 24.120.874 TL hasılat elde etti.

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Doctor Strange 2 en iyi açılış yapan 2. film oldu