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    Anlık Bildirim

    Doctor Strange in the Multiverse of Madness en iyi açılış yapan 2. film oldu

    Marvel evreninin en çok sevilen yapımlarından olan Doctor Strange'in devam filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness, globalde 450 milyon dolar kazandı. Türkiye'de ise hafta sonunun ikincisi.
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    Doctor Strange 2 en iyi açılış yapan 2. film oldu
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    Marvel evreninin 2022 yılında en çok beklenen filmlerinden birisi olan Doctor Strange 2, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi ve beklenildiği gibi güzel bir hasılat ile açılış yaptı.

    Türkiye'de Yılın İkincisi

    Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren Doctor Strange 2, Amerika'da 185 milyon dolarlık hasılat ile tüm zamanların en iyi açılışını yapan 11. filmi oldu. Ayrıca pandemi döneminin de ikincisi konumunda, birinci sırada ise Spider-Man No Way Home bulunuyor. Globalde ise film 450 milyon dolarlık bir hasılat elde etmiş durumda.

    Türkiye'de ise istatistikler benzer diyebiliriz. Doctor Strange 2, Bergen'in ardından 2022 yılının en iyi açılış yapan ikinci filmi konumunda. Doctor Strange 2 ilk hafta sonunda 1110 salonda gösterildi ve 616.854 izleyiciye ulaşarak 24.120.874 TL hasılat elde etti. 

    Kaynakça https://www.ign.com/articles/doctor-strange-in-the-multiverse-of-madness-wins-the-domestic-weekend-box-office-with-185-million https://boxofficeturkiye.com/hafta-sonu/detay/2022-19
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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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