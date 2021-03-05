Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, elektrikli spor sedan modeliyle ilgili ilk ipuçlarını paylaştı

    Volkswagen, "Trinity Project" adıyla geliştirdiği ve elektrikli otomobil ailesinin en tepesinde yer alacak sedan modeliyle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Söz konusu model 2026 yılında üretime girecek.
    05 Mart 2021, 19:45 (2 gün)
    2,4b
    1
    12
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Volkswagen, elektrikli spor sedan modeliyle ilgili ilk ipuçlarını paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Trinity Project

    Alman otomotiv devi Volkswagen, son yıllarda elektrikli araç pazarına yönelik ciddi adımlar attı. ID modelleriyle ürün gamını çeşitlendirmeye devam eden marka, "Trinity Project" başlığı altında amiral gemisi sayılabilecek bir otomobilin hazırlığını yapıyor.

    Volkswagen, bugün söz konusu projeyle ilgili ilk ipucu paylaşımında bulundu. Paylaşılan teaser'da silüetini gördüğünüz elektrikli sedan, markanın açıklamasına göre menzil, şarj hızı ve yazılım konusunda elektrikli araç pazarındaki standartları yeniden belirleyecek. Teaser'daki aracın fastback tasarıma sahip olması da bizlere 2018 yılında gösterilen (aşağıda) ID Vizzion konseptini anımsatıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Volkswagen'den elektrikli araçlara 15 milyar euro yatırım

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli Renault Megane testlere başladı: İşte kamuflajlı fotoğrafları"

    Yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında geliştirilen elektrikli sedanın üretimi 2026 yılında Wolfsburg'da başlayacak. Banttan inen araçlar seviye 2+ otonom sürüşe tamamen, seviye 4 otonom sürüşe ise donanım olarak hazır olacaklar. Bu da demek oluyor ki seviye 4 otonom özelliği ilerleyen süreçte yazılım güncellemesi ile aktif edilebilecek. Tıpkı şu anda Tesla'nın yaptığı gibi.

    Volkswagen, elektrikli spor sedan modeliyle ilgili ilk ipuçlarını paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    ID Vizzion konsepti - 2018

    Volkswagen'in elektrikli sedanı, şirketin bu alandaki en gelişmiş modeli olacak. Tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilecek modelde yeni elektrikli güç aktarma organları ve batarya teknolojisi kullanılacak. Alman marka bu konuda oldukça iddialı zira hem uzun menzil hem de benzin almak kadar kısa sürecek şarj süreleri vadediyor.

    Trinity Project'in aynı zamanda markanın gelecekte daha yazılım odaklı ürünlerle karşımıza çıkacağının göstergesi olduğunu belirten Volkswagen CEO'su Ralf Brandstatter, "Gelecekte bir otomobilin özellikleri satın alma esnasındaki donanımlarla belirlenmeyecek. Müşteriler bunun yerine diledikleri özellikleri diledikleri zaman dijital ekosistem sayesinde araçlarına ekleyebilecek." şeklinde konuştu.

    Bu da demek oluyor ki otonom sürüş teknolojisi ve yazılım tabanlı pek çok fonksiyon müşterilerin satın alma sürecinden sonra da araçlarına ekleyebileceği şekilde sunulacak. Müşteriler dilediği zaman herhangi bir fonksiyonun ücretini ödeyip araçlarına ekleyebilecek. 



    https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/project-trinity-with-high-range-extremely-short-charging-times-and-revolutionary-production-the-sedan-will-launch-in-2026-6879
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    3 farklı boyda elektrikli traktör geliyor: Büyük versiyon Haziran'da seri üretime hazır
    1 sa.
    Opel'den Mart fırsatları: 6 ay ödeme erteleme imkanı ve daha fazlası
    1 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    -Nomad- (no name) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen CapriceClassic
    Amerika'da özellikle ID.4 şarj sorunu yaşıyor, normalde aracı prize takıp kartı okutunca çalıyor, VW ise priz takılıyor, uygulamaya giriliyor, ardından bağlanılan istasyon sonra da soket seçiliyor ve onaylandıktan sonra şarj oluyor ve sık sık hata verdiği söyleniyor. Yani VW bu her seferinde farkını koyacak bir icat çıkarır, müsterih olun.
    Amerika'da özellikle ID.4 şarj sorunu yaşıyor, normalde aracı prize takıp kartı okutunca çalıyor, VW ise priz takılıyor, uygulamaya giriliyor, ardından bağlanıl...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    A agenim (xxxx uuuuu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim ülkede otonom 8 felan olursa araç ancak güvenli gider diğer türlü otonom cpu bir günde erir gerçekten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    399N3N 2 gün ( Mesaj Silindi )
    PASSATCİLAR. HÜÜÜÜÜÜ
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BlackGhost12 2 gün ( Mesaj Silindi )
    5 yıl sonra üretilecekse niye şimdi söyleniyor?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    naymann 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yazılım ile gelen özellikleride opsiyon olarak ayrı satacaklar tam alman işi..
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elma 2 gün ( Mesaj Silindi ) naymann
    Yurt dışında tüm markalarda opisyonlu satış var ve bu opsiyonlar 100 Euro 200 Euro 300 Euro gibi çok cüzi fiyatlarda olduğu için çoğu bayi zaten otomatik olarak tüm özellikleri ekletip full paketli satıyor. Türkiyede işin içine vergiler ve yüksek kur girdiği için en ucuz opsiyon bile binlerce lira.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CapriceClassic 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Dsg de olmaz bunda... ee, millet ne konuşup saydıracak burada?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -Nomad- (no name) 2 gün ( Mesaj Silindi ) CapriceClassic
    Amerika'da özellikle ID.4 şarj sorunu yaşıyor, normalde aracı prize takıp kartı okutunca çalıyor, VW ise priz takılıyor, uygulamaya giriliyor, ardından bağlanılan istasyon sonra da soket seçiliyor ve onaylandıktan sonra şarj oluyor ve sık sık hata verdiği söyleniyor. Yani VW bu her seferinde farkını koyacak bir icat çıkarır, müsterih olun.
    2 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    daswagen (Daswagen ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    2030’ ların Passatı olur bu modelde.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Fitbit'in çocuklara yönelik akıllı bileklik modeli yolda: Ace 3 2 gün WhatsApp'ta Adidas virüsü yayılmaya başladı: Mesajla gelen linke tıklamayın! 2 gün Cips sesi duyduğunda YouTube altyazılarını otomatik olarak açan Chrome uzantısı çıktı 2 gün Renault Arkana'nın Avrupa macerası başlıyor: İşte fiyatı ve özellikleri 2 gün Hızlı ve Öfkeli 9 bir kez daha ertelendi 2 gün Erkek organizmalarda doğum kontrolü için kullanılabilecek ilaç geliştirildi 2 gün Zack Snyder's Justice League'in Türkiye'de nasıl yayınlanacağı belli oldu 2 gün Galaxy S21 satışları Güney Kore’de rekor kırdı 2 gün Keşfetme odaklı RPG Heroic Expedition mobil cihazlara geliyor 2 gün Futbol kulüplerinin kripto paralara olan ilgisi büyüyor 2 gün SpaceX, 20. Starlink görevini de başarıyla tamamladı (VİDEO) 2 gün Türkiye Uzay Ajansı'nın astronot yerine isim önerisi: Fezagir 2 gün TikTok’tan Clubhouse rakibi geliyor 2 gün Nubia Red Magic 6 Pro, şarj hızı rekoru kırdı: 12 dakikada %3'ten %100'e [Video] 2 gün Porsche premium elektrikli bisiklet modellerini tanıttı 2 gün Redmi Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max tanıtıldı - Fiyatı ve özellikleri! 2 gün Oppo yeni akıllı bilekliğini 8 Mart'ta tanıtacak 2 gün RTX 3080 Ti 12 GB madencilere karşı dirençli olabilir 2 gün AMD FidelityFX çapraz platform destekleyebilir 2 gün Oppo, Çin'in en büyük akıllı telefon markası konumuna yükseldi 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen, elektrikli spor sedan modeliyle ilgili ilk ipuçlarını paylaştı Sonraki Steam'de oyun kolu kullananların sayısı açıklandı 2 gün Plex yeni güncellemesi ile Apple TV desteğini ekledi 2 gün Razer Anzu akıllı gözlük tanıtıldı 2 gün Elektrikli Renault Megane testlere başladı: İşte kamuflajlı fotoğrafları 2 gün GeForce Now Türkiye fiyatı açıklandı 2 gün Twitter "geri al" özelliğini test ediyor 3 gün Google artık Chrome tarayıcısını daha sık güncelleyecek 3 gün Red Magic Watch akıllı saati duyuruldu 3 gün ABD'li teslimat devi FedEx, tüm filosunu elektrikli araçlarla yenileyecek 3 gün Realme C21 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün Alphabet, kullanıcılara insanüstü işitme yetenekleri kazandıracak bir cihaz üzerinde çalışıyor 3 gün realme GT Neo uygun fiyata oyun tecrübesi sunacak 3 gün iOS 14.5 varsayılan müzik oynatıcısının değiştirilmesine izin vermiyor 3 gün Apple önümüzdeki yıl OLED ekranlı iPad modelini satışa sunabilir 3 gün Fiat Doblo ve Fiorino'da mart ayına özel fırsatlar 3 gün Twitter alış veriş dönemini resmen başlatıyor 3 gün Zorlu koşullara dayanıklı Samsung Galaxy XCover 5 tanıtıldı 3 gün Amazon, ABD dışındaki ilk kasasız marketini Londra'da açtı 3 gün Yeni Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 gün Twitter CFO'su: iOS 14 gizlilik değişiklikleri daha küçük platformların rekabet şansını artıracak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız