Volkswagen, elektrikli spor sedan modeliyle ilgili ilk ipuçlarını paylaştı

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Trinity Project

Alman otomotiv devi Volkswagen, son yıllarda elektrikli araç pazarına yönelik ciddi adımlar attı. ID modelleriyle ürün gamını çeşitlendirmeye devam eden marka, "Trinity Project" başlığı altında amiral gemisi sayılabilecek bir otomobilin hazırlığını yapıyor.

Volkswagen, bugün söz konusu projeyle ilgili ilk ipucu paylaşımında bulundu. Paylaşılan teaser'da silüetini gördüğünüz elektrikli sedan, markanın açıklamasına göre menzil, şarj hızı ve yazılım konusunda elektrikli araç pazarındaki standartları yeniden belirleyecek. Teaser'daki aracın fastback tasarıma sahip olması da bizlere 2018 yılında gösterilen (aşağıda) ID Vizzion konseptini anımsatıyor.

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Yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında geliştirilen elektrikli sedanın üretimi 2026 yılında Wolfsburg'da başlayacak. Banttan inen araçlar seviye 2+ otonom sürüşe tamamen, seviye 4 otonom sürüşe ise donanım olarak hazır olacaklar. Bu da demek oluyor ki seviye 4 otonom özelliği ilerleyen süreçte yazılım güncellemesi ile aktif edilebilecek. Tıpkı şu anda Tesla'nın yaptığı gibi.

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ID Vizzion konsepti - 2018

Volkswagen'in elektrikli sedanı, şirketin bu alandaki en gelişmiş modeli olacak. Tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilecek modelde yeni elektrikli güç aktarma organları ve batarya teknolojisi kullanılacak. Alman marka bu konuda oldukça iddialı zira hem uzun menzil hem de benzin almak kadar kısa sürecek şarj süreleri vadediyor.

Trinity Project'in aynı zamanda markanın gelecekte daha yazılım odaklı ürünlerle karşımıza çıkacağının göstergesi olduğunu belirten Volkswagen CEO'su Ralf Brandstatter, "Gelecekte bir otomobilin özellikleri satın alma esnasındaki donanımlarla belirlenmeyecek. Müşteriler bunun yerine diledikleri özellikleri diledikleri zaman dijital ekosistem sayesinde araçlarına ekleyebilecek." şeklinde konuştu.

Bu da demek oluyor ki otonom sürüş teknolojisi ve yazılım tabanlı pek çok fonksiyon müşterilerin satın alma sürecinden sonra da araçlarına ekleyebileceği şekilde sunulacak. Müşteriler dilediği zaman herhangi bir fonksiyonun ücretini ödeyip araçlarına ekleyebilecek.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/project-trinity-with-high-range-extremely-short-charging-times-and-revolutionary-production-the-sedan-will-launch-in-2026-6879

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