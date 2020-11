Netflix'in yeni dizisi The Queen's Gambit'in ardından satranç satışları yüzde 1048 arttı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz ay yayınlanan yeni Netflix dizisi The Queen's Gambit, izlenme ve popülerlik açısından gayet güzel bir başarıya imza atmıştı ancak bu başarısı diğer sektörlere de yansımış durumda.

Geçtiğimiz hafta The Queen's Gambit dizisinin 62 milyon hane tarafından izlenerek Netflix'in en çok izlenen mini dizisi olduğu açıklanmıştı. Bunun haricinde ise Google aramalarında "satranç nasıl oynanır?" aramasının son 9 yılın en yüksek seviyesinde olduğu söylenmişti. Hatta dizinin yayınlanmasının ardından, dizinin uyarlandığı roman tam 37 yıl sonra The New York Times'ın en çok satanlar listesine girmişti. Şimdi ise bambaşka bir rekor açıklandı.

Satranç satışları yüzde 1048 arttı

Dünyanın neredeyse her yerinde satış yapan Hollanda merkezli Goliath Games'in satranç tahtası satışları ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 178 arttığı ve hatta kasım ayı verileri de eklendiğinde yüzde 1048 oranında bir artış olduğu açıklandı.

Artış sadece Goliath Games'te değil elbette, satranç satışlarının eBay'de de yüzde 215 arttığı açıklandı. Bir başka oyuncak şirketi Spin Master ise satışların 3 katına çıktığını belirtti. Hatta oyun pazarı analisti Juli Lennett, önümüzdeki birkaç haftada satranç stoklarının tükenebileceğini ve sektörün böyle bir şeye hazırlıklı olmadığını belirtti.

Sadece normal satranç setleri de değil, fiyatı 1000 dolar üzerinde olan koleksiyoncular için çıkartılan satranç setlerinin satışlarının da ilginç bir yükselişte olduğu açıklandı.

Normal bir zamanda internet üzerinde satranç oynayanların sayısı 11 - 12 milyon arasındayken bu sayının pandemi sırasında 16 milyonlara geldiği, şu anda ise yüzde 40 daha büyüdüğü açıklandı. Aynı zamanda Twitch'te canlı olarak yayınlanan satranç maçlarının izlenme oranında da net bir yükseliş var.

