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    Netflix'in yeni dizisi The Queen's Gambit'in ardından satranç satışları yüzde 1048 arttı

    Netflix'in en son yayınladığı mini dizisi The Queen's Gambit'in popülerliği satranç satışlarını da bir hayli yükseltti. Satışların yüzde 1048 arttığı açıklandı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in yeni dizisi The Queen's Gambit'in ardından satranç satışları yüzde 1048 arttı
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    Geçtiğimiz ay yayınlanan yeni Netflix dizisi The Queen's Gambit, izlenme ve popülerlik açısından gayet güzel bir başarıya imza atmıştı ancak bu başarısı diğer sektörlere de yansımış durumda.

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    Geçtiğimiz hafta The Queen's Gambit dizisinin 62 milyon hane tarafından izlenerek Netflix'in en çok izlenen mini dizisi olduğu açıklanmıştı. Bunun haricinde ise Google aramalarında "satranç nasıl oynanır?" aramasının son 9 yılın en yüksek seviyesinde olduğu söylenmişti. Hatta dizinin yayınlanmasının ardından, dizinin uyarlandığı roman tam 37 yıl sonra The New York Times'ın en çok satanlar listesine girmişti. Şimdi ise bambaşka bir rekor açıklandı.

    Satranç satışları yüzde 1048 arttı

    Dünyanın neredeyse her yerinde satış yapan Hollanda merkezli Goliath Games'in satranç tahtası satışları ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 178 arttığı ve hatta kasım ayı verileri de eklendiğinde yüzde 1048 oranında bir artış olduğu açıklandı.

    Artış sadece Goliath Games'te değil elbette, satranç satışlarının eBay'de de yüzde 215 arttığı açıklandı. Bir başka oyuncak şirketi Spin Master ise satışların 3 katına çıktığını belirtti. Hatta oyun pazarı analisti Juli Lennett, önümüzdeki birkaç haftada satranç stoklarının tükenebileceğini ve sektörün böyle bir şeye hazırlıklı olmadığını belirtti. 

    Sadece normal satranç setleri de değil, fiyatı 1000 dolar üzerinde olan koleksiyoncular için çıkartılan satranç setlerinin satışlarının da ilginç bir yükselişte olduğu açıklandı.

    Normal bir zamanda internet üzerinde satranç oynayanların sayısı 11 - 12 milyon arasındayken bu sayının pandemi sırasında 16 milyonlara geldiği, şu anda ise yüzde 40 daha büyüdüğü açıklandı. Aynı zamanda Twitch'te canlı olarak yayınlanan satranç maçlarının izlenme oranında da net bir yükseliş var. 



    https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55082554 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?

    3 saat önce
    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Satranç sudoku Go bridge bunlar sizi daha zeki yapar bol bol oynayın eğer vaktiniz varsa hepsini oynayın ama eğer vaktiniz yoksa sudoku oynayın satranç oynayın ama 10-15 dakikalık öyle 1-2 dakika bullet partylere girmeyin.



    Bu oyunlar sizin kavrama ve analitik düşünme gücünüzü artırır. Bununla alakalı bilimsel çalışmalarda var işin tuhafı sadece sayısal yeteneği değil sözel mantık muhakeme yeteneğini geliştiriyor. Tamam özünde hesap işi oturup hesap makinesi gibi hesap yapıyorsunuz acayip bişey yok. Ama şöyle düşünün her seferinde farklı bir hesap ve çözüm arıyorsunuz beyninizi zorluyorsunuz zaten zorlamıyorsanız giderek aptallaşırsınız.
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    tobepeople 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Satranç sizi zeki yapmaz ancak sizi sonraki hamleleri düşünmeye zorlar bu da sizi daha pratik hale getirir(Özgüven verir).(Leb demeden leblebi yaparsınız) Ayrıca bu öyle bir kaç oyun ile elde edilebilecek bir şey değildir; bir çoğumuz için birkaç hamledir, kardeşim 2 hamle fazlasını öngörebiliyor diye kendini dahi sanıyor mesela ben tamamen odaklandığımda dahi 7 hamle ilerisinden öteye geçemedim ama bazı dahiler var ki onlarca hamleyi hesap ediyorlar!

    Buna benzer örnek vermek gerekirse kitap okudukça edinilen kelime haznesine ve hazırcevaplığa; bulmaca çözdükçe artan kelime haznesi ve pratikliğe , test çözdükçe hızlanan hazırlık öğrencilerine falan benziyor. Bunların hepsini yıllarca bir düzende yaparsanız , emin olun her konuda farkı hissedersiniz!

    Ortaokul dönemimden kendime ait mütevazi bir örnek ile bitirmek istiyorum: Ortaokul birincisi sınıf 6 zayıf/ortaokul 2.sınıf zayıfısz/ortaokul 3.sınıf ilk dönem ,çok az farkla takdir alamamıştım(Teşekkür almıştım)/ikinci dönem Takdir almıştım(Sınıfıma giren herhangi bir öğretmene ''Sizce en iyi öğrenciniz hangisidir?'' diye sorarsanız parmakla beni gösterirdi)

    Sadece ortaokul dönemimde düzenli satranç oynama/düzenli çengel/kare ve sudoku bulmacaları çözme/ Maceranı Kendin Seç Kitap serisi en sevdiğimdi tekrar tekrar okunabilirliği sağ olsun(bütün sonları test ederdim)

    Bu arada hiçbir sınava çalışmazdım diye belirteyim ; tek yaptığım şey eve gelince dersteki her şeyi tekrar etmek idi. Bunlar dışında bütün vaktimi ise her türden bilgisayar oyunları oynayarak ve ve geceleri korku filmleri izleyerek geçirirdim. Lakabım ''Zeki ama çalışmıyor'' denilen kişidir!

    Ha bu arada sonucu merak edenler vardır: ODTÜ Elektronik mezunu/Eski sabıkalı/işsiz hayatta seçebileceğiniz çok sayıda yolu görsenizde...(Yanlış zamanda yanlış yerde terimi her şeyin önüne geçebilir, şekil A'da görüldüğü üzere(Ben)! )
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Enteresan. Faydalı bir dizi olmuş o zaman 😁
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    gerçek hayatta hamlemi yaptım !
    hamle sırası sende diye bir şey yok !
    bir anda gelir ; 10 yerden aynı anda tersoları yaşarsın !
    yani santranç sizi daha akıllı yapmaz
    santranç sadece stantranç oyununda olası hamleleri öğrenip
    kendinizi ileride yaşayacağınız zorluklar karşısında sizi daha akıllı yapmaz.
    sadece salakları daha akıllı olduğuna inandırır.
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    justbejust 1 sa. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Satranç akıllı yapmaz, ama en akıllılar satranç şampiyonu olup malı götürür, yani gerçek hayatın parçasıdır. Bilim insanlığı da buna benzer, en akıllıların kazanmasına açıktır.
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