Netflix'in yeni dizisi The Queen's Gambit'in ardından satranç satışları yüzde 1048 arttı

Geçtiğimiz ay yayınlanan yeni Netflix dizisi The Queen's Gambit, izlenme ve popülerlik açısından gayet güzel bir başarıya imza atmıştı ancak bu başarısı diğer sektörlere de yansımış durumda.
Ayrıca Bkz. "Beklenmedik şekilde Fantastic Beats'ten ayrılan Johnny Depp'in yerine Mads Mikkelsen seçildi"İlginizi Çekebilir Netflix'in yeni dizisi The Queen’s Gambit, platformun en çok izlenen mini dizisi oldu
Geçtiğimiz hafta The Queen's Gambit dizisinin 62 milyon hane tarafından izlenerek Netflix'in en çok izlenen mini dizisi olduğu açıklanmıştı. Bunun haricinde ise Google aramalarında "satranç nasıl oynanır?" aramasının son 9 yılın en yüksek seviyesinde olduğu söylenmişti. Hatta dizinin yayınlanmasının ardından, dizinin uyarlandığı roman tam 37 yıl sonra The New York Times'ın en çok satanlar listesine girmişti. Şimdi ise bambaşka bir rekor açıklandı.
Satranç satışları yüzde 1048 arttı
Dünyanın neredeyse her yerinde satış yapan Hollanda merkezli Goliath Games'in satranç tahtası satışları ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 178 arttığı ve hatta kasım ayı verileri de eklendiğinde yüzde 1048 oranında bir artış olduğu açıklandı.
Artış sadece Goliath Games'te değil elbette, satranç satışlarının eBay'de de yüzde 215 arttığı açıklandı. Bir başka oyuncak şirketi Spin Master ise satışların 3 katına çıktığını belirtti. Hatta oyun pazarı analisti Juli Lennett, önümüzdeki birkaç haftada satranç stoklarının tükenebileceğini ve sektörün böyle bir şeye hazırlıklı olmadığını belirtti.
Sadece normal satranç setleri de değil, fiyatı 1000 dolar üzerinde olan koleksiyoncular için çıkartılan satranç setlerinin satışlarının da ilginç bir yükselişte olduğu açıklandı.
Normal bir zamanda internet üzerinde satranç oynayanların sayısı 11 - 12 milyon arasındayken bu sayının pandemi sırasında 16 milyonlara geldiği, şu anda ise yüzde 40 daha büyüdüğü açıklandı. Aynı zamanda Twitch'te canlı olarak yayınlanan satranç maçlarının izlenme oranında da net bir yükseliş var.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55082554 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın
Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?
herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...
sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna
paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.
"Uçan Tabut" diyelim...
Bu oyunlar sizin kavrama ve analitik düşünme gücünüzü artırır. Bununla alakalı bilimsel çalışmalarda var işin tuhafı sadece sayısal yeteneği değil sözel mantık muhakeme yeteneğini geliştiriyor. Tamam özünde hesap işi oturup hesap makinesi gibi hesap yapıyorsunuz acayip bişey yok. Ama şöyle düşünün her seferinde farklı bir hesap ve çözüm arıyorsunuz beyninizi zorluyorsunuz zaten zorlamıyorsanız giderek aptallaşırsınız.
Buna benzer örnek vermek gerekirse kitap okudukça edinilen kelime haznesine ve hazırcevaplığa; bulmaca çözdükçe artan kelime haznesi ve pratikliğe , test çözdükçe hızlanan hazırlık öğrencilerine falan benziyor. Bunların hepsini yıllarca bir düzende yaparsanız , emin olun her konuda farkı hissedersiniz!
Ortaokul dönemimden kendime ait mütevazi bir örnek ile bitirmek istiyorum: Ortaokul birincisi sınıf 6 zayıf/ortaokul 2.sınıf zayıfısz/ortaokul 3.sınıf ilk dönem ,çok az farkla takdir alamamıştım(Teşekkür almıştım)/ikinci dönem Takdir almıştım(Sınıfıma giren herhangi bir öğretmene ''Sizce en iyi öğrenciniz hangisidir?'' diye sorarsanız parmakla beni gösterirdi)
Sadece ortaokul dönemimde düzenli satranç oynama/düzenli çengel/kare ve sudoku bulmacaları çözme/ Maceranı Kendin Seç Kitap serisi en sevdiğimdi tekrar tekrar okunabilirliği sağ olsun(bütün sonları test ederdim)
Bu arada hiçbir sınava çalışmazdım diye belirteyim ; tek yaptığım şey eve gelince dersteki her şeyi tekrar etmek idi. Bunlar dışında bütün vaktimi ise her türden bilgisayar oyunları oynayarak ve ve geceleri korku filmleri izleyerek geçirirdim. Lakabım ''Zeki ama çalışmıyor'' denilen kişidir!
Ha bu arada sonucu merak edenler vardır: ODTÜ Elektronik mezunu/Eski sabıkalı/işsiz hayatta seçebileceğiniz çok sayıda yolu görsenizde...(Yanlış zamanda yanlış yerde terimi her şeyin önüne geçebilir, şekil A'da görüldüğü üzere(Ben)! )
hamle sırası sende diye bir şey yok !
bir anda gelir ; 10 yerden aynı anda tersoları yaşarsın !
yani santranç sizi daha akıllı yapmaz
santranç sadece stantranç oyununda olası hamleleri öğrenip
kendinizi ileride yaşayacağınız zorluklar karşısında sizi daha akıllı yapmaz.
sadece salakları daha akıllı olduğuna inandırır.