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    Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız, final yaptı

    Netflix'in ilk Türk yapımı orijinal dizisi Hakan Muhafız bugün yayınlanan 4. sezonuyla ekranlara veda etti.
    3 sa.
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız, final yaptı
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    Netflix’in ilk Türk yapımı orijinal içeriği Hakan: Muhafız, bugün yayınlanan 4. sezonuyla final yaptı. Yeni sezon yaklaşık 45’er dakikalık 7 bölümden oluşuyor. Hakan, yeni sezonda geçmişe yolculuk yapıyor ve Faysal’ın ilk Muhafız’la arasındaki bağlantısını araştırıyor.

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    Hakan Muhafız Netflix linki

    Hakan Muhafız’ın ilk sezonu yüksek izlenme rakamları yakalasa da dizi beğenilmediği için sonraki sezonların izlenme sayısı düşük kaldı. Türk yapımı dizi olmasına rağmen 3. sezonunu çok az sayıda Türk kullanıcı izledi. Dizinin az ilgi görmesi ve konunun tekrar etmeye başlamasıyla birlikte 4. sezonuyla final yaptı.

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    Netflix yayın tarihi henüz açıklanmayan 4 yeni dizi üzerinde çalışıyor. Atiye ve Aşk 101’in yeni sezonu için çalışmalar sürüyor. Netflix bugüne kadar Türk yapımı dizi olarak Hakan Muhafız, Atiye ve Aşk 101’i yayınladı. Türk yapımı film olarak Yarına Tek Bilet, Türk yapımı yarışma programı olarak Exatlon Challenge ve Türk-Amerikan ortak yapımı belgesel dizisi olarak Rise of Empires yayınlandı. Televizyonda yayınlanan Türk dizileri yurt dışında büyük ilgi görüyor ancak henüz Netflix’teki Türk dizileri henüz bu etkiyi yakalayamadı.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Carisma70 20 dk.
    2020 den memnun kalmayan Zamanda yolculuk yapıyor arkadaş! :)
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    demirzafer34demirzafer34 31 dk. yeni yorumcu
    Başlamasındaki anlamı anlamadığım için bitişi de o derece bir mana uyandırmadı bende:)
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    Musty3535123 3 sa.
    ilk sezonun bir havası vardı gene farklıydı ama ondan sonra çok düşürdüler çıtayı. bu devirde dizilerin her sezon üstüne koyması lazım.
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