Beklenmedik şekilde Fantastic Beats'ten ayrılan Johnny Depp'in yerine Mads Mikkelsen seçildi

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Harry Potter ile aynı evrende geçen ve ilk filmi 2016 yılında yayınlanan Fantastic Beasts serisinin üçüncü filmi bir süredir yapım aşamasındaydı ancak ne yazık ki filmden önemli bir isim geçtiğimiz haftalarda ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Johnny Depp Fantastic Beasts serisinden ayrıldı

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Amber Heard ile olan davasını kaybeden popüler oyuncu Johnny Depp, seride Gellert Grindelwald karakterini yani filmin ana karakterlerinden birini oynuyordu. Johnny Depp'in davayı kaybetmesi üzerine de Warner Bros., oyuncunun filmden ayrılmasını istedi. Johnny Depp de Instagram üzerinden bir metin paylaşarak filmden ayrıldığını açıkladı.

Johnny Depp'in ayrılmasının ardından aynı rol için Hannibal, Doctor Strange, The Hunt ve Death Stranding gibi yapımlarda izlediğimiz başarılı oyuncu Mads Mikkelsen ile görüşüldüğüne dair söylentiler çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde resmi olarak açıklandı. Johnny Depp'in bıraktığı Gellert Grindelwald rolünü, serinin geri kalanında Mads Mikkelsen canlandıracak.

Fantastic Beasts 3'ün vizyon tarihi 15 Temmuz 2022. Film yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler ve Jessica Williams bulunuyor şimdilik.

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