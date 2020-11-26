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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Beklenmedik şekilde Fantastic Beats'ten ayrılan Johnny Depp'in yerine Mads Mikkelsen seçildi

    Geçtiğimiz haftalarda Amber Heard ile olan davası yüzünden filmden ayrılan Johnny Depp'in yerine aynı rolü oynaması için Mads Mikkelsen ile anlaşıldı.
    1 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Beklenmedik şekilde Fantastic Beats'ten ayrılan Johnny Depp'in yerine Mads Mikkelsen seçildi
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    Harry Potter ile aynı evrende geçen ve ilk filmi 2016 yılında yayınlanan Fantastic Beasts serisinin üçüncü filmi bir süredir yapım aşamasındaydı ancak ne yazık ki filmden önemli bir isim geçtiğimiz haftalarda ayrılmak zorunda kalmıştı.

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    Amber Heard ile olan davasını kaybeden popüler oyuncu Johnny Depp, seride Gellert Grindelwald karakterini yani filmin ana karakterlerinden birini oynuyordu. Johnny Depp'in davayı kaybetmesi üzerine de Warner Bros., oyuncunun filmden ayrılmasını istedi. Johnny Depp de Instagram üzerinden bir metin paylaşarak filmden ayrıldığını açıkladı.

    Johnny Depp'in ayrılmasının ardından aynı rol için Hannibal, Doctor Strange, The Hunt ve Death Stranding gibi yapımlarda izlediğimiz başarılı oyuncu Mads Mikkelsen ile görüşüldüğüne dair söylentiler çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde resmi olarak açıklandı. Johnny Depp'in bıraktığı Gellert Grindelwald rolünü, serinin geri kalanında Mads Mikkelsen canlandıracak.

    Fantastic Beasts 3'ün vizyon tarihi 15 Temmuz 2022. Film yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler ve Jessica Williams bulunuyor şimdilik. 



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cihat emre 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amber yerin yurdun yıkılsın :)
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amber davayı kaybetmemiş miydi. Neden Johnny'mi üzüyorlar? Yazık değil mi adama?



    Adamın yatağına zıç ,tonla şey yap bir de kazançlı çık. Hollywood'u anlamak güç. WB'ı ve Disneyi anlamaksa daha güç.
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    th9 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    johnny depp in abartıldığını düşünüyorum
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    cihat emre 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amber yerin yurdun yıkılsın :)
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