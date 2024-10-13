Hafta sonunda izlemelik en iyi mini dizi önerileri (2024)

Teknoloji Editörü
Mini diziler, Netflix, HBO ve diğer dijital platformlarda en çok izlenenlerin başında geliyor. Genellikle 4 - 10 bölümden oluşuyor ve 1 sezon sürüyor ama hikayesiyle daha ilk bölümden izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Kısa bölümlü diziler, hafta sonunu evde geçirip sinema keyfi yapmak isteyen kişiler için de en iyi seçeneklerden biri. Peki, ne izlemeli? Mini dizi tavsiyesi isteyenler için korku, romantik, komedi gibi farklı türde en iyi mini diziler burada.
En iyi mini diziler 💯
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Bazı hikayeler iki saatlik filmlerle anlatılırken, bazıları birkaç yıl boyunca birçok bölüm ve sezonla atlamalı olarak anlatılır. Bir de sınırlı sayıda bölümle hikayeyi eksiksiz anlatarak izleyiciyi kendine bağlayan mini diziler vardır. Kısa bölümlü diziler, romantik, komedi, korku, suç, aksiyon gibi farklı türde olabiliyor. İşte tek solukta izleyeceğiniz
kaliteli mini diziler 👇🏻
1️⃣ Nine Perfect Strangers
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Netflix’te The Perfect Couple’ı bitirdiyseniz, bu
Hulu mini dizisi listenizdeki bir sonraki yapım olmalı. Nine Perfect Strangers’da Nicole Kidman, sağlıklı yaşam tesisi Tranquility House’un kurucusu Masha Dmitrichenko rolünde. Dokuz Kusursuz Yabancı, tamamen dönüşüm vadeden ve gizemli bir sağlıklı yaşam merkezi olan Sükûn Evi'ne gelen birbirinden farklı dokuz kişiyi ele alıyor. Misafirler, onları iyileştirmek için her şeyi yapacak olan esrarengiz Maşa'nın büyüsüne kapılırlar. Ancak günler ilerledikçe, Maşa'nın alışılmışın dışında yöntemleri, bu yanıcı grubu sınırların ötesine itmekle tehdit eder. Nine Perfect Strangers, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Samara Weaving, Regina Hall, Bobby Cannavale ve Manny Jacinto'nun yer aldığı, güçlü oyuncu kadrosuyla sekiz bölümlük harika bir mini dizi.
Tür: Gerilim, Dram
Bölüm sayısı: 8
IMDb puanı: 7
Platform: Amazon Prime Video
2️⃣ We Were the Lucky Ones
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We Were the Lucky Ones (Şanslı Olanlardık), Georgia Hunter’ın 2017’de yayınlanan aynı adlı kitabından uyarlama mini dizi. Sekiz bölümlük kısa dizi, büyük ölçüde Halina Kurc (Joey King), Addy Kurc (Logan Lerman), Genek Kurc (Henry Lloyd-Hughes), Jakob Kurc (Amit Rahav) ve Mila Kurc (Hadas Yaron) kardeşlerden oluşan bir gruba ve ebeveynleri Sol (Lior Ashkenazi) ve Nechuma Kurc’a (Robin Weigert) odaklanıyor. Sekiz bölüm boyunca II. Dünya Savaşı'ndan önce ailenin büyüdüğünü, ardından Nazi Almanyası'nın yükselişiyle parçalandığını görüyoruz. Bazı üyeler Holokost'tan kaçarak Fransa, Brezilya, Batı Afrika ve Rusya'ya ulaştıkları için şanslılar ancak diğerleri o kadar şanslı değiller. Savaş bittikten sonra aile, geride kalan herkesi yeniden bir araya getirmenin duygusal görevini üstlenmek zorunda. We Were the Lucky Ones, hikayesiyle
sürükleyici mini dizi.
Tür: Dram
Bölüm sayısı: 8
IMDb puanı: 7.7
Platform: Hulu
3️⃣ Clipped
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2014 yılında, Los Angeles Clippers sahibi Donald Sterling ile metresi V. Stiviano arasındaki skandal görüntülerin bulunduğu kasetin TMZ tarafından yayınlanmasıyla spor dünyası sarsılmıştı. Clipped, kötü şöhretli bir NBA sahibinin tüm dünyada duyulan bir kasette yer alan ırkçı sözlerinin perde arkasını konu alıyor. "ESPN 30 for 30" yayını The Sterling Affairs'ten uyarlanan dizi, işlevsiz bir basketbol organizasyonu ile daha da işlevsiz bir evlilik arasındaki çarpışmayı ve kasetin ligin en lanetli takımının arka planında kazanmaya çalışan bir grup karakter üzerindeki etkisini anlatıyor. Clipped, basketbol severlere önereceğimiz mini dizi.
Tür: Spor, Dram
Bölüm sayısı: 6
IMDb puanı: 6.5
Platform: Disney+
4️⃣ A Murder at the End of the World
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A Murder at the End of the World, cinayetli dizileri sevenler için önereceğimiz mini dizi. Knives Out’un daha karanlık bir versiyonu olan bu cinayet gizemi, gerilim, korku ve mizahın harika bir dengesine sahip ancak dizinin sonlarına doğru gerilim tepe noktaya çıkıyor. Dizide Emma Corrin, Darby Hart rolünde. Darby, ilk kitabıyla şöhrete kavuşan amatör bir adli bilimci ve bilgisayar korsanı olan yazardır. İnzivaya çekilmiş
teknoloji devi Andy Ronson (Clive Owen) tarafından yapay zeka asistanı (Edoardo Ballerini) aracılığıyla İzlanda'daki bir zirveye davet ediliyor. Ancak oraya vardığında, kimse neden davet edildiğinden emin değil. Teknolojinin tehlikeleri hakkında ilginç bir bakış açısı sunan kısa dizide Corrin ve Owen, mükemmel bir performans sergiliyor.
Tür: Gizem, Drama, Gerilim
Bölüm sayısı: 7
IMDb puanı: 7.1
Platform: Disney+
5️⃣ Big Little Lies
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Bazıları Big Little Lies'ı ikinci sezonun olması nedeniyle mini diziler listesinden çıkarabilir. Ancak, ilk sezon başta mini dizi olarak düşünülmüştü ve büyük ölçüde kitaba dayanan bir hikayesi vardı. Dizinin ikinci sezonunun eğlenceli olmasının tek nedeni dizinin büyük başarısı. Başrollerinde Reese Witherspoon ve Nicole Kidman'ın yer aldığı Big Little Lies, dışardan mükemmel hayatlara sahipmiş gibi gözüken üç zengin kadının, bir cinayet olayı ile yollarının kesişmesini işliyor. Dizinin ilk sezonu
HBO Max'ın en iyi mini dizileri arasında gösteriliyor.
Tür: Dram, Gizem,
Polisiye & Suç Bölüm sayısı: 14
IMDb puanı: 8.4
Platform: BluTV
6️⃣ Chernobyl
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Çernobil, izlemeyi bitirdikten uzun süre sonra bile aklınızdan çıkmayacak hikayelerden biri. 1986’da Çernobil’de gerçekleşen ve şimdiye kadarki en kötü nükleer felaketlerden birinin yaşandığı gerçek olaylara dayanan bu mini dizide, kahramanlar krizi çözmek ve hayat kurtarmak için harekete geçmelidir. Chernobyl, birçok izleyici için hem rahatsız eden hem de diğer dizilerden ayıran bir şekilde eğitici bir dizi. Tarihi doğruluğu, sinematografisi, oyunculuğu ve daha fazlasıyla büyük beğeni topladı. Çernobil, tartışmasız
HBO’nun en iyi mini dizisi olarak gösteriliyor.
Tür: Dram, Tarihi, Gerilim
Bölüm sayısı: 5
IMDb puanı: 9.3
Platform: Amazon Prime Video
7️⃣ Watchmen
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Watchmen,
süper kahraman filmleri severlere önereceğimiz harika bir mini dizi. Aynı isimli çizgi romandan uyarlanan dizi, çizgi romandaki olaylardan 34 yıl sonra aynı alternatif zaman çizelgesinde geçiyor ve süper kahramanlarla maskeli kanunsuzların devlet kurumları tarafından suçlu olarak muamele gördüğü bir hikayeyi anlatıyor. Yapılan ilk Watchmen uyarlaması olmasa da, birçok hayran bu yapımı tamamen yeni bir hikayeyi anlatmasıyla şimdiye kadarki en iyi uyarlama olarak görüyor. Watchmen, büyük beğeni topladı ve 11 Emmy Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül aldı; bunlardan biri de en iyi mini dizi ödülüydü.
Tür: Aksiyon
Bölüm sayısı: 9
IMDb puanı: 8.2
Platform: HBO
8️⃣ Band of Brothers
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Tom Hanks ve Steven Spielberg’ün yapımcılığını üstlendiği, Stephen E. Ambrose'un çok satan kitabından uyarlanan mini dizi Band Of Brothers, II. Dünya Savaşı’ndaki başarıları gerçek olduğu kadar inanılmaz olan ABD'li paraşütçülerden oluşan seçkin bir ekibin tarih yazmasını anlatıyor. Band of Brothers, birçok kişi tarafından HBO’nun
tüm zamanların en iyi mini dizilerinden biri olarak kabul ediliyor ve tarihe ilgi duyanların mutlaka izlemesi gereken bir yapım. Kardeşler Takımı, Damian Lewis, Michael Fassbender ve David Schwimmer gibi birçok yetenekli oyuncunun da aralarında bulunduğu inanılmaz bir oyuncu kadrosuna sahip ve çok sayıda ödül ve övgü kazandı.
Tür: Dram, Savaş, Tarih
Bölüm sayısı: 10
IMDb puanı: 9.4
Platform: BluTV
9️⃣ The Outsider
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The Outsider, Stephen King’in aynı adlı 2018 tarihli romanından uyarlanan, Richard Price tarafından da televizyona uyarlanan psikolojik gerilim-korku suç draması dizisi. Jason Bateman, Ben Mendelson ve Cynthia Erivo’nun yer aldığı muhteşem oyuncu kadrosuyla dizi, korku hayranları arasında büyük hit oldu ve birçok izleyici korkarak izlediğini söyledi. Korku mini dizide, bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan vahşi bir cinayet ve katilin peşine düşen bir dedektifin yaşadıkları anlatılıyor. Aynı anda iki yerde olmak mümkün mü? temasının işlendiği dizide suç, cinayet, gizem ön plana çıkarılıyor.
Tür:
Korku Bölüm sayısı: 10
IMDb puanı: 7.6
Platform: Hulu, HBO
🔟 The Night Of
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The Night Of, İngiliz dizisi Criminal Justice’den uyarlanan 8 bölümlük suç draması. Mini dizi, New York City ceza adalet sistemine karanlık bir bakış sunuyor. Dizi, aktığı süre boyunca yüksek riskli drama, ters köşe ve heyecanla izleyicileri ekran başında tutuyor. Bir Reddit kullanıcısının yorumu şu şekilde: “
Birçok hapishane filmi / dizisi izledim ama The Night Of’da tüm dizi boyunca heyecandan yerimde duramadım.”.
Tür: Suç, Drama
Bölüm sayısı: 8
IMDb puanı: 8.4
Platform: Hulu, HBO Max, TOD TV
Netflix mini dizi tavsiyeleri 🍿
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Netflix’te BEEF gibi karanlık mizahlardan Bir Skandalın Anatomisi gibi hukuk temalı gerilime, From Scratch gibi sürükleyici aşklara kadar, ister Türkçe dublaj ister altyazılı izleyebileceğiniz birçok mini dizi var. İşte
Netflix’teki en iyi mini diziler ⬇️
BEEF (Komedi)
Bodies (Drama)
Usher Evi’nin Çöküşü (Korku)
Transatlantic (Dram)
Evreni Yutan Çocuk (Dram)
Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities (Korku)
DAHMER (Suç, Drama)
Anatomy of a Scandal (Gerilim)
Beni Kandıramazsın (Gerilim)
Painkiller (Drama)
HBO mini dizileri 👍🏻
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HBO, çok sayıda sezon süren ikonik diziler üretmenin ve yayınlamanın ötesinde, çok sayıda film, belgesel ve mini dizinin arkasında yer alan isim. HBO Max’ın mini dizilerinin kalitesi oldukça yüksek ve en iyileri gerçekten sinematik hissettiriyor. İşte
IMDb’de en yüksek puan almış HBO mini dizileri ⬇️
The Penguin
Show Me a Hero
Sharp Objects
Angels in America
Olive Kitteridge
The Pacific
John Adams
Mildred Pierce
Maer of Easttown
We Own This City
Mini diziler, geleneksel dizilerle aynı canlı hikaye anlatımını, dramatik vuruşları ve tatmin edici bitişi sunuyor. En iyi mini diziler, izleyicileri baştan sona bağlıyor ve hikayeyi kısa ve etkili sunuyor. İzlenecek en iyi mini diziler, genellikle şaşırtıcı derecede kısa bir sürede karmaşık olay örgülerini ve ilgi çekici karakterleri sunuyor. Peki, mini dizi önerisi olarak ne izlemeli? Netflix, HBO ve diğer platformlarda izleyebileceğiniz en iyi mini diziler burada.
En İyi Mini Diziler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 54638
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...