Netflix'in yeni gerilim dizisi The 39 Steps'in başrolü Benedict Cumberbatch oldu

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En çok aboneye sahip olan video akış platformu Netflix'in yeni dizisinin detayları belli oldu. The 39 Steps isimli dizinin kadrosu açıklandı.

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Netflix'in The 39 Steps isimli yeni dizisi John Buchan'ın aynı isimli gerilim romanından uyarlama bir dizi olacak. Roman aynı zamanda 1935 yılında usta yönetmen Alfred Hitchcock tarafından da filme uyarlanmıştı ve fazlasıyla başarılı bir film olmuştu.

Netflix'te yayınlanacak olan bu yeni uyarlama dizinin başolünde ise Sherlock, Doctor Strange ve The Imitation Game gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Benedict Cumberbatch olacak. Dizinin yönetmenliğini daha önce Benedict Cumberbatch ile Patrick Melrose dizisinde birlikte çalışan Edward Berger üstlenecek. Oscar ödüllü film The Revenant'ın yazarı Mark L. Smith ise dizinin senaristliğini üstlenecek.

Filmin çekimleri önümüzdeki yıl başlayacak gibi duruyor. Ayrıca dizi, en az altı bölümden oluşacak ve bölüm süreleri de 1 saat olacak. Ne yazık ki diğer oyuncular ve yayın tarihi bilinmiyor.

https://deadline.com/2021/04/benedict-cumberbatch-netflix-the-39-steps-director-edward-berger-mark-l-smith-hitchcock-classic-1234731060/

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