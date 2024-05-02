Benedict Cumberbatch'li Netflix dizisi Eric'ten ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici yapımlardan biri de Eric olacak. Sherlock ve Doctor Strange gibi yapımlardan tanıdığımız ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in başrolünü üstlendiği dizi, 30 Mayıs'ta ekrana gelecek. Yayın tarihi yaklaşan Eric için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, merakla beklenen diziden ilk fragmanı yayınladı. Dizide Cumberbatch, 1980'lerin New York'unda, kaybolan küçük oğlunu arayan çaresiz bir babaya hayat veriyor.

Altı bölümlük bir mini dizi olan Eric, İngiliz senarist Abi Morgan'ın imzasını taşıyor. Morgan daha önce Shame ve Suffragette gibi beğeni kazanan filmlerin yanı sıra, The Hour ve River gibi İngiliz dizilerine de imza atmıştı.

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Eric, 30 Mayıs'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak

Çocuklar için TV programları hazırlayan bir kuklacı olan Vincent, dokuz yaşındaki oğlunun bir gün okula giderken kaybolmasıyla sarsılıyor. Oğlunun kaybolması konusunda kendisini suçlayan Vincent, oğlunun resmini yaptığı Eric adlı mavi canavarla takıntılı hâle geliyor. Eğer bu mavi canavarın kuklasını bir şekilde televizyona çıkarırsa oğlunun geri döneceğine kendini ikna eden Vincent, bu kuruntusu yüzünden çevresindeki insanları da kendisinden uzaklaştırmaya başlıyor.

Oyuncu kadrosunda Benedict Cumberbatch'e Gaby Hoffman, McKinley Belcher III, Dan Fogler, Phoebe Nicholls, Clarke Peters, Ivan Howe, David Denman gibi isimler eşlik ediyor.

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