Benedict Cumberbatch'li Netflix dizisi Eric'ten ilk fragman yayınlandı

Altı bölümlük bir mini dizi olan Eric, İngiliz senarist Abi Morgan'ın imzasını taşıyor. Morgan daha önce Shame ve Suffragette gibi beğeni kazanan filmlerin yanı sıra, The Hour ve River gibi İngiliz dizilerine de imza atmıştı.
Eric, 30 Mayıs'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak
Çocuklar için TV programları hazırlayan bir kuklacı olan Vincent, dokuz yaşındaki oğlunun bir gün okula giderken kaybolmasıyla sarsılıyor. Oğlunun kaybolması konusunda kendisini suçlayan Vincent, oğlunun resmini yaptığı Eric adlı mavi canavarla takıntılı hâle geliyor. Eğer bu mavi canavarın kuklasını bir şekilde televizyona çıkarırsa oğlunun geri döneceğine kendini ikna eden Vincent, bu kuruntusu yüzünden çevresindeki insanları da kendisinden uzaklaştırmaya başlıyor.
Oyuncu kadrosunda Benedict Cumberbatch'e Gaby Hoffman, McKinley Belcher III, Dan Fogler, Phoebe Nicholls, Clarke Peters, Ivan Howe, David Denman gibi isimler eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.