HBO Max Türkiye'de izleyebileceğiniz en iyi yerli ve yabancı filmler

Geçtiğimiz hafta BluTV'nin yerini alarak Türkiye'de yayın hayatına başlayan HBO Max, BluTV'deki içerikleri devralırken, bunlara Warner Bros. kataloğundan bazı yeni yapımlar da ekledi. Şu anda Max'te DC filmlerinden Harry Potter serisine, Warner Bros. klasiklerinden Yüzüklerin Efendisi üçlemesine pek çok film bulunuyor.

Max'te İzlenebilecek En İyi Yabancı Filmler 🍿

Bu listemizde HBO Max'in ülkemizde sunduğu film seçkisi içerisinden en iyi yapımları derledik. İşte HBO Max Türkiye'de izleyebileceğiniz en iyi filmler:

1️⃣ Yüzüklerin Efendisi üçlemesi

Tam Boyutta Gör HBO Max Türkiye kataloğunda bulabileceğiniz filmlerin başında Yüzüklerin Efendisi üçlemesi geliyor.

Tür : Fantastik, Macera

: Fantastik, Macera Yönetmen : Peter Jackson

: Peter Jackson Oyuncular: Ian McKellen, Elijah Wood, Viggo Mortensen, Cate Blanchett, Orlando Bloom

J.R.R. Tolkien'ın aynı adlı kitap serisinden uyarlanan Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, Orta Dünya'da kötülüğe karşı verilen epik mücadeleyi konu alıyor. Orklardan ölümcül bir ordu kuran karanlık lord Sauron, Orta Dünya'yı bir kez daha tehdit edince, onu durdurma görevi beklenmedik bir kahramana düşüyor. İmkânsız gibi görünen bu görevde ona Hobbit arkadaşları ve farklı ırklardan kahramanları bir araya getiren Yüzük Kardeşliği eşlik ediyor.

2️⃣ Blade Runner

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olan Blade Runner da Max üzerinden izlenebiliyor. Özellikle türün hayranlarının kaçırmaması gereken bir yapım.

Yapım Yılı: 1982

1982 Tür: Bilim Kurgu

Bilim Kurgu Yönetmen: Ridley Scott

Ridley Scott Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos

Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos IMDb Puanı: 8.1

Los Angeles, 2019... Neon ışıklarıyla bezeli bu karanlık gelecekte, insanlara tıpatıp benzeyen biyoteknolojik varlıklar (replikantlar) yasaklan dışı hâle getirilmiştir. Eski bir polis olan Rick Deckard, "blade runner" adı verilen özel bir görevle, kaçak dört replikantı bulup etkisiz hâle getirmekle görevlendirilir. Bu görev, Deckard'ı insanlık, hafıza ve varoluşun anlamı üzerine derin sorgulamalara sürükleyecektir.

3️⃣ Başlangıç (Inception)

Yapım Yılı: 2010

2010 Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim Yönetmen: Christopher Nolan

Christopher Nolan Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Cillian Murphy, Marion Cotillard

Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Cillian Murphy, Marion Cotillard IMDb Puanı: 8.8

Dom Cobb, insanların rüyalarına girerek bilinçaltından sır çalabilen yetenekli bir “rüya hırsızıdır.” Ancak bu tehlikeli yeteneği onu uluslararası bir kaçak ve sevdiklerinden uzak bir hayalet hâline getirmiştir. Bir gün, Cobb'a eski hayatına geri dönme şansı sunulur; Ama bunun için zorlu bir görevi yerine getirmek zorundadır. Bu kez sır çalmak için değil, bir fikri bilinçaltına yerleştirmek için rüyalara dalacaktır. Cobb ekibiyle birlikte katman katman rüya dünyalarına dalarken, zihnin sınırları, gerçeklik ve suçluluk duygusuyla iç içe geçmiş bir labirente sürüklenir.

4️⃣ 2001: A Space Odyssey

Tam Boyutta Gör Max'te bulabileceğiniz bir diğer bilim-kurgu klasiği de Stanley Kubrick'in imzasını taşıyan 2001: A Space Odyssey.

Tür: Bilim Kurgu, Macera

Bilim Kurgu, Macera Yönetmen: Stanley Kubrick

Stanley Kubrick Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester

Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester IMDb Puanı: 8.3​

Stanley Kubrick'in efsanevi bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke ile birlikte hazırladığı 2001: A Space Odyssey, insanlığın yeni bir evrimin eşiğinde olduğu bir gelecekte geçiyor. Bir grup astronot, uzayda ortaya çıkan gizemli bir monoliti incelemek için yola çıkar. Bu yolculukta onlara HAL 9000 olarak bilinçli bir yapay zeka eşlik etmekteidr. HAL tuhaf kararlar almaya başlayınca, astronotlar yolculuklarının gerçek doğası hakkında önemli sorularla yüzleşmek zorunda kalır.

5️⃣ Dune 1 & 2

Tam Boyutta Gör Frank Herbert'ın efsanevi bilim kurgu serisinden Denis Villeneuve tarafından uyarlanan Dune filmleri de Max kataloğunda bulunuyor.

Tür: Bilim Kurgu, Macera

Bilim Kurgu, Macera Yönetmen: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve Oyuncular: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Jason Momoa, Josh Brolin

Dune, uzak bir gelecekte çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü için verilen mücadeleyi konu alıyor. İmparator, evrenin en değerli maddesi olan "baharat"ın tek kaynağı olan Arrakis'in yönetimini Harkonen ailesinden alıp soylu Areides ailesine veriyor. Bu atamanın aslında bir lütuf değil, bir ölüm fermanı olduğunun farkında olan Atreides Hanesi, bu komplodan sağ çıkabilmek için gezegeninin yerli halkı olan Fremenleri yanına almaya çalışıyor. Galaksinin kaderini tayin edecek bu güç mücadelesi devam ederken, genç Paul Atreides içinde yatan büyük gücü keşfediyor.

6️⃣ Parasite

Tam Boyutta Gör En İyi Film dâhil 4 dalda Oscar kazanan Parasite, İngilizce olmayan filmler için bir ilke imza atarak tarihe geçmeyi başarmıştı.

Yapım Yılı: 2019

2019 Tür: Dram, Gerilim, Kara Komedi

Dram, Gerilim, Kara Komedi Yönetmen: Bong Joon-ho

Bong Joon-ho Oyuncular: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong

Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong IMDb Puanı: 8.5​

Parasite, maddi zorluklar içinde yaşayan Kim ailesine odaklanıyor. Aile üyelerinden biri zengin Park ailesinin yanında işe başlayınca, ailenin geri kalanını da türlü dalaverelerle Parkların yanında işe başlatıyor. Kim ailesinin hayatlarını değiştirmek için eşsiz bir fırsat olduğu gördüğü bu dalavere, kısa süre sonra sınıflar arasındaki farkları açığa çıkaran gerilim dolu bir çatışmaya dönüşüyor. Bu çatışma, hikâyeyi uzun süre akıllardan çıkmayacak şok edici bir finale doğru sürüklüyor.

7️⃣ Harry Potter Serisi

Tam Boyutta Gör Yüzüklerin Efendisi üçlemesi gibi Harry Potter serisi de Max'te izlenebiliyor. Serinin tüm filmleri platformda yer alıyor.

Tür : Fantastik, Aile

: Fantastik, Aile Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

J.K. Rowling'in kitaplarından uyarlanan seri, büyülü bir evrenin kapılarını aralıyor. Özel yeteneklere sahip bir büyücü olduğunu öğrenen Harry Potter, günümüzün dünyasının içinde gizlenmiş olan büyücüler dünyasına adım atıyor. Hogwarts Büyücülük Okulu'nda eğitim almaya başlayan Harry, burada hem yeni arkadaşlarla, hem de yeni tehlikelerle tanışıyor.

8️⃣ Mad Max: Fury Road

Tam Boyutta Gör Mad Max serisinin yıllar sonra gelen bu devam filmi, temponun bir an bile düşmediği çılgınca bir macerayı ekrana taşıyor. Film, şimdiden aksiyon klasikleri arasında yerini almış durumda.

Yapım Yılı: 2015

2015 Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera Yönetmen: George Miller

George Miller Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Zoe Kravitz, Abbey Lee

Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Zoe Kravitz, Abbey Lee IMDb Puanı: 8.1

Medeniyetin çöktüğü, su ve benzin gibi kaynakların nadir bulunduğu çölleşmiş bir dünyada geçen Mad Max serisinin bu yeni filminde Max, zalim diktatör Immortan Joe’nun yönettiği bir kaleye esir düşer. Max buradan kaçmaya çalışırken yolu Furiosa ile kesişir. Immortan Joe'nun ordusunda komutan olan Furiosa, kalede esir tutulan kadınları kurtarmak için efendisine ihanet etmek üzeredir. Bu ihanet, Max ve Furiosa'yı çılgınca bir kovalamacanın içine atacaktır.

9️⃣ Yerçekimi (Gravity)

Tam Boyutta Gör Yedi dalda Oscar kazanan Gravity, uzayın sonsuz boşluğunda geçen bir hayatta kalma hikâyesi anlatıyor.

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

Bilim Kurgu, Gerilim Yönetmen: Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney

Sandra Bullock, George Clooney IMDb Puanı: 7.7

Uzayda yaşanan bir felaket mekiklerini parçalayınca, tıbbi mühendis Dr. Ryan Stone ve tecrübeli astronot Matt Kowalski, Dünya ile tüm bağlantıları kopmuş şekilde uzay boşluğunda sürüklenmeye başlıyor. Gerilim dolu hikâyesiyle akıllarda yer eden Gravity, bu astronotların hayatta kalmak için verdiği nefes kesen mücadeleyi konu alıyor.

🔟 Prestij (The Prestige)

Tam Boyutta Gör Max Türkiye kataloğunda bulabileceğiniz bir diğer Christopher Nolan filmi de 2006 yapımı The Prestige..

Yapım Yılı: 2006

2006 Tür: Gizem, Dram

Gizem, Dram Yönetmen: Christopher Nolan

Christopher Nolan Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson

Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson IMDb Puanı: 8.5

The Prestige, 19. yüzyıl sonlarında Londra’da geçiyor ve iki sihirbazın giderek takıntıya dönüşen rekabetini konu alıyor. Eskiden dost olan Robert Angier ve Alfred Borden, kişisel trajediler ve sırlar yüzünden zamanla düşmana dönüşürken, birbirlerini alt etme çabaları onları giderek daha tehlikeli numaralar yapmaya itiyor. Bu takıntı, ikisini de sınırları zorlayacakları karanlık bir yola sokuyor.

11) Joker

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl çıkan devam filmi hayal kırıklığı yaratmış olsa da 2019'da çıkan ilk Joker filmi pek çok kişi için son yılların en başarılı çizgi roman uyarlamalarından biri olarak yerini koruyor.

Yapım Yılı: 2019

2019 Tür: Drama, Suç

Drama, Suç Yönetmen: Todd Phillips

Todd Phillips Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz IMDb Puanı: 8.4

Taxi Driver ve The King of Comedy gibi Martin Scorsese filmlerinden izler taşıyan Joker, 1980’lerin New York'unu andıran bir Gotham City tasviri çiziyor. Ruhsal sorunlar yaşayan bir komedyen olan Arthur Fleck, devlet yardımı kesilince kendisini daha da derin bir çukurda buluyor. Bu çukurdan çıkmaya çalışırken aksiliklerin üst üste gelmesi, Arthur'un içinde bir şeylerin kopmasına sebep oluyor. Bu kopuş, Arthur'un adım adım Joker'a dönüşmesini tetikliyor.

12) Şüphe (Burning)

Tam Boyutta Gör Usta yazar Haruki Murakami'nin kısa öyküsü "Barn Burning"den ilham alan Burning, izleyicileri neyin gerçek neyin kuruntu olduğunu anlamanın epey güç olduğu bir hikâyeye ortak ediyor.

Yapım Yılı: 2018

2018 Tür: Dram, Gizem

Dram, Gizem Yönetmen: Lee Chang-dong

Lee Chang-dong Oyuncular: Yoo Ah-in, Steven Yeun, Jeon Jong-seo

Yoo Ah-in, Steven Yeun, Jeon Jong-seo IMDb Puanı: 7.4​

Yarı zamanlı kurye, arada sırada da yazar olan Jongsu, bir teslimat sırasında eski komşusu Haemi’yle karşılaşır. İkisi arasında yeni bir ilişki filizlenmeye başlarken Haemi Afrika'ya gider. Döndüğünde yanında gizemli bir adam olan Ben vardır. Jongsu bu tuhaf üçgendeki yerini çözmeye çalışırken, Haemi gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Ben'in tuhaf davranışlarından ve zengin hayat tarzından işkillenen Jongsu, bu gizemli adamın Haemi'nin ortadan kaybolmasıyla bir bağı olup olmadığını sorgulamaya başlar. Bu sorgulama onu tehlikeli bir yola sokacaktır.

13) Baba (The Father)

Tam Boyutta Gör Usta oyuncu Anthony Hopkins'in başarılı performansıyla akıllara kazınan The Father, duygu dolu bir hikâye anlatıyor.

Yapım Yılı: 2020

2020 Tür: Dram

Dram Yönetmen: Florian Zeller

Florian Zeller Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss IMDb Puanı: 8.2

Yaşlı bir adam olan Anthony, kızı Anne'in tüm ısrarlarına rağmen bir bakım evine taşınmayı reddeder. Ne var ki zaman geçtikçe etrafında yaşananlar daha da tuhaflaşmaya başlar. Günümüzle geçmiş, gerçek ile hayal iç içe geçmeye başladıkça, yaşlı adam kendi zihninden de şüphe duymaya başlar. The Father, hayatın sonunda insanları bekleyen zorlukları, dokunaklı bir hikâyeyle ekrana taşıyor.

14) Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All At Once)

Tam Boyutta Gör 2023 yılında En İyi Film Oscarı'nı kazanan Everything Everywhere All At Once, tuhaf hikâyesi ve kendine özgü mizah anlayışıyla herkese göre olmayabilir ama kesinlikle şans verilmesi gereken bir yapım.

Yapım Yılı: 2022

2022 Tür: Aksiyon, Komedi

Aksiyon, Komedi Yönetmenler: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Daniel Kwan, Daniel Scheinert Oyuncular: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis

Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis IMDb Puanı: 7.8

Evelyn Wang, kocasıyla birlikte çamaşırhane işleten sıradan bir kadındır. Gündelik yaşamındaki zorluklarla boğuşurken, birdenbire çoklu evrenlere seyahat edeceği tuhaf bir maceranın içine çekilir. Tüm evrenleri tehdit eden kaotik bir gücü durdurması gereken Evelyn, bu zorlu görev sırasında paralel evrenlerdeki farklı versiyonlarını ve hiç sahip olmadığı yetenekleri keşfeder. Bu tuhaf yolculuk, Evelyn'e hem kendi potansiyelini, hem de hayatındaki insanların kıymetini hatırlatacaktır.

15) Beterböcek (Beetlejuice)

Yapım Yılı: 1988

1988 Tür: Fantastik, Komedi

Fantastik, Komedi Yönetmen: Tim Burton

Tim Burton Oyuncular: Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin, Geenda Davis, Catherine O'Hara

Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin, Geenda Davis, Catherine O'Hara IMDb Puanı: 7.5

Bir trafik kazasında ölen Barbara ve Adam Maitland çifti, evlerine hayalet olarak döndüklerinde aradan yıllar geçtiğini ve yeni bir ailenin oraya taşınmakta oldunu fark eder. Bu aileyi korkutup evlerinden kaçırmak isteyen çift, bunun düşündükleri kadar kolay olmadığını fark edince hayalet dünyasından yardım istemeye karar verir. Ancak yardım için çağırdıkları Beetlejuice, onlar için işleri daha da karmaşık hâle getirecektir. Bu sırada yeni ailenin tuhaf kızı, ölüler ile canlılar arasındaki çizgiyi aşarak hayaletlerle iletişim kurmaya başlar.

16) Pig

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Nicolas Cage'in başrolünü üstlendiği Pig, son yılların hak ettiği kıymeti görmeyen filmlerinden.

Yapım Yılı: 2021

2021 Tür: Dram, Gizem

Dram, Gizem Yönetmen: Michael Sarnoski

Michael Sarnoski Oyuncular: Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin

Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin IMDb Puanı: 6.9

Eski bir şef olan Rob, Portland'ın ormanlık bölgelerinde tek başına sessiz sakin bir hayat sürmektedir. Beslediği ufak domuz bir gün hırsızlar tarafından çalınınca, gözlerden uzaktaki bu ıssız yaşamı alt üst olur. Domuzunu bulmak için şehre dönmesi gereken Rob, burada eski hayatıyla yüzleşmek zorunda kalır. John Wick'in daha tuhaf bir versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Pig, suikastçıların ölümcül dünyasının yerine şeflerin kaotik dünyasını koyuyor.

17) Ben Efsaneyim (I am Legend)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Will Smith'in başrolünü üstlendiği Ben Efsaneyim, tuhaf bir virüsün insanlığın büyük bölümünü öldürdüğü, geri kalanlarını ise canavarlaştırdığı bir dünyada geçiyor.

Yapım Yılı: 2007

2007 Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram

Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram Yönetmen: Francis Lawrence

Francis Lawrence Oyuncular: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan

Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan IMDb Puanı: 7.2

New York'ta hayatta kalan tek kişi olan bilim insanı Robert Neville (Will Smith), bir yandan hayatta kalan başka birilerini bulmak için dünyanın dört bir yanına mesajlar yollarken, diğer yandan araştırmasını tamamlayıp virüsün etkilerini tersine çevirmeye çalışıyor. Canavarlarla dolu şehirde hayatta kalmak giderek zorlaştığı için Robert'ın zamana karşı yarışması gerekiyor.

18) O (IT)

Tam Boyutta Gör Korku filmi tutkunları için Max kataloğunda ön plana çıkan yapımlardan biri ise Stephen King'in aynı adlı kitabından uyarlanan O (IT).

Yapım Yılı: 2017

2017 Tür: Korku, Gerilim

Korku, Gerilim Yönetmen: Andy Muschietti

Andy Muschietti Oyuncular: Bill Skarsgård, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff

Bill Skarsgård, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff IMDb Puanı: 7.3

IT, her 27 yılda bir şeytani bir gücün çocukları kaçırdığı Derry kasabasında geçiyor. Kasabada çocuklar yeniden kaybolmaya başlayınca, yedi arkadaş en büyük korkularıyla yüzleşecekleri ölümcül bir mücadelenin içine çekilliyor. Kabusları süsleyen katil palyaço Pennywise'ın tüm korkunçluğuyla hayat bulduğu IT, çıktığı dönemde epey ses getirmişti.

19) Soğuk Savaş (Cold War)

Tam Boyutta Gör 2018'in en beğenilen filmlerinden olan Cold War; Yabancı Dilde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetimi dallarında Oscar adaylığı kazanmıştı.

Yapım Yılı: 2018

2018 Tür: Dram, Müzik, Romantik

Dram, Müzik, Romantik Yönetmen: Paweł Pawlikowski

Paweł Pawlikowski Oyuncular: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc

Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc IMDb Puanı: 7.5

Soğuk Savaş’ta, Zula ve Wiktor savaştan harabe hâlinde çıkan Polonya’da karşılaşır. Farklı geçmişlere ve karakterlere sahip olan kahramanlarımız birbiriyle asla anlaşamayacak tiplerdir, ama kader yollarını ayrılmayacak şekilde birbirine bağlamıştır. 50’li yılların Polonya, Berlin, Yugoslavya ve Paris’inin soğuk savaş atmosferini kendine fon edinen Soğuk Savaş; politik görüş, kişilik özellikleri ve kaderin cilveleriyle savrulan bir çiftin, imkânsız zamanlarda geçen imkânsız aşk hikâyesi.

20) American Splendor

Tam Boyutta Gör Çizgi roman yazarı Harvey Pekar'ın hayatını konu alan American Splendor, kurmaca ile belgeselin, animasyonla live-action'ın birbirine karıştığı son derece yaratıcı bir biyografi filmi.

Yapım Yılı: 2003

2003 Tür: Biyografi, Komedi, Dram

Biyografi, Komedi, Dram Yönetmenler: Shari Springer Berman, Robert Pulcini

Shari Springer Berman, Robert Pulcini Oyuncular: Paul Giamatti, Hope Davis, Judah Friedlander

Paul Giamatti, Hope Davis, Judah Friedlander IMDb Puanı: 7.4

Harvey Pekar, Cleveland'da bir hastanede dosya görevlisi olarak sıradan bir hayat sürerken, hayatını ve gözlemlerini bir çizgi roman serisine dönüştürmeye karar verir. American Splendor adını taşıyan bu çizgi roman, sıradan Amerikan yaşamını, pek çok insanın unuttuğu veya göz ardı ettiği küçük ayrıntıları ve gerçekleri ortaya koyarken, Pekar'ı da şöhrete kavuşturacaktır.

Max'te İzlenebilecek En İyi Yerli Filmler 🎬

Max, yerli filmler konusunda pek güçlü bir seçkiye sahip değil. Ancak platformda BluTV'den devraldığı bir avuç yerli film de bulunuyor.

1️⃣ Sen Aydınlatırsın Geceyi

Tam Boyutta Gör Onur Ünlü'nün en sevilen filmleri arasında yer alan Sen Aydınlatırsın Geceyi, Max'in içerik kütüphanesinde yer alıyor.

Yapım Yılı: 2013

2013 Tür: Kara Komedi, Drama

Kara Komedi, Drama Yönetmen: Onur Ünlü

Onur Ünlü Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt

Ahmet Mümtaz Taylan, Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt IMDb Puanı: 7.7

Küçük bir Anadolu kasabasında hayat kendi hâlinde akmaktadır; yan hakemlik yapan Cemal maçları yönetmekte, Yasemin yumurta fabrikasında çalışmakta, Defne kasabadaki tezgâhında kitap satmakta, Doktor İrfan hastalarıyla uğraşmaktadır. Göğünde iki güneşi, üç dolunayı olan bu kasabada duvarların arkasını görebilen Cemal'in hayattan bir beklentisi kalmamıştır. Üstüne çöken sıkıntıyla baş etmeye çalışırken nesneleri parmağıyla oynatabilen Yasemin de kendine bir çıkış yolu arar. Fakat zamanı durdurabilen Defne bir süre sonra işlerin karışmasına sebep olacak, Yasemin'in ölümsüz patronu da Cemal'in endişelerini gidermeye çalışan görünmez ilkokul öğretmeninin tavsiyelerini boşa çıkartacak şeyler yapacaktır.

2️⃣ Kar

Tam Boyutta Gör Emre Erdoğdu'nun imzasını taşyan Kar, son yıllarda Türkiye sinemasından çıkan dikkat çekici bağımsız yapımlardan biri.

Yapım Yılı: 2017

2017 Tür: Dram, Romantik

Dram, Romantik Yönetmen: Emre Erdoğdu

Emre Erdoğdu Oyuncular: Hazal Erguçlu, Nazlı Bulum, Ozan Uygun, Halil Babür

Hazal Erguçlu, Nazlı Bulum, Ozan Uygun, Halil Babür IMDb Puanı: 6.7

Yirmi yaşında olmasına rağmen hâlâ liseye giden Müzeyyen’in karnesi pek iyi gelmez. Hayattaki en değerli varlığı, Bekir, Ebru, Hazerhan, Ferdane ve Kadir’den oluşan arkadaş grubudur. Bir gün daha önce hiç görmediği üvey kardeşi Ali çıkagelir.

3️⃣ İnsanlar İkiye Ayrılır

Tam Boyutta Gör BluTV ve Bir Film iş birliği içerisinde hayata geçirilen İnsanlar İkiye Ayrılır, kapitalist sistemin işleyişine dair eleştirel bir bakış sunuyor.

Yapım Yılı: 2020

2020 Tür: Dram

Dram Yönetmen: Tunç Sahin

Tunç Sahin Oyuncular: Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın

Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın IMDb Puanı: 6.9

Tunç Şahin'in yönettiği İnsanlar İkiye Ayrılır, bankaların çeşitli sebeplerden peşine düş-e-medikleri borçları satın alıp, her ne pahasına olursa olsun tahsil etmeyi kendine misyon edinmiş bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır’ın yollarının Ceren’le kesişmesiyle değişen hikâyelerini anlatıyor.

4️⃣ Dağ

Tam Boyutta Gör Hem 2012 yapımı Dağ, hem de dört yıl sonra gelen devam filmi Max Türkiye'de izlenebiliyor.

Yapım Yılı: 2012

2012 Tür: Savaş, Dram

Savaş, Dram Yönetmen: Alper Çağlar

Alper Çağlar Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar

Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar IMDb Puanı: 7.2

Dağ, beklemedikleri bir anda dev bir terörist pususuna düşen iki askerin kahramanlık mücadelesini anlatıyor.

5️⃣ Kar ve Ayı

Tam Boyutta Gör 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi İlk Film Ödülü’ne layık görülen Kar ve Ayı, Merve Dizdar’a da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandırdı.

Yapım Yılı: 2022

2022 Tür: Dram

Dram Yönetmen: Selcen Ergun

Selcen Ergun Oyuncular: Merve Dizdar, Saygın Soysal, Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş

Merve Dizdar, Saygın Soysal, Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş IMDb Puanı: 6.7

Aslı, bitmek bitmeyen kışın dışarıyla bağlarını kestiği, kış uykusunda erken uyanan ayı söylentilerinin kulaktan kulağa yayıldığı bir kasabaya hemşire olarak atanmıştır. Bir gece, kasabadan bir adamın ortadan kaybolmasıyla kendisini adım adım su yüzüne çıkan güç ilişkilerinin, sır ortaklıklarının ve şüphenin içinde bulur.

