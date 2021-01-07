Netflix'in yüksek bütçeli Kore işi Star Wars filmi Space Sweepers'tan fragman paylaşıldı

Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu olan Netflix'in yüksek bütçeli bilim kurgu filmi Space Sweepers'tan fragman paylaşıldı.
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Kore işi Star Wars derken elbette konu sebebiyle Star Wars'un Kore versiyonu demek istemiyoruz; bütçesi ve kitlesi bakımından Kore'de, Star Wars'un Amerika'da yaşattığı sükseyi yaşatması bekleniyor. Bu yüzden filme Star Wars benzetmesi yapılıyor. Ancak tema olarak da elbette benzer. Yine uzayda geçen bir hikaye, uzay gemileri, savaşlar ve robotlar olacak.
Space Sweepers'ın yayınlanmasının ardından bu evrende geçen daha fazla yapımın gelmesi de planlanıyor. Space Sweepers, 2092 yılında uzayda geçen ve bir grup uzay hurdacısının hikayesine odaklanan bir film. 5 Şubat'ta Netflix üzerinden yayınlanacak.
2 saat 16 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Sung-hee Jo üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Daniel Joey Albright, Seon-kyu Jin, Song Joong-Ki, Milan-Devi LaBrey, John D. Michaels ve Kim Tae-ri gibi isimler bulunuyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
*yılzdız gemileri var(yılzdız olacak ama, yıldız değil),
*savaşlar ve robotlar var...
Eee tamam Sıtar Wars bu!
Editörlük seviyenize hayran kaldım. Cidden.