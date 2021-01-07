Netflix'in yüksek bütçeli Kore işi Star Wars filmi Space Sweepers'tan fragman paylaşıldı

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Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu olan Netflix'in yüksek bütçeli bilim kurgu filmi Space Sweepers'tan fragman paylaşıldı.

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Kore işi Star Wars derken elbette konu sebebiyle Star Wars'un Kore versiyonu demek istemiyoruz; bütçesi ve kitlesi bakımından Kore'de, Star Wars'un Amerika'da yaşattığı sükseyi yaşatması bekleniyor. Bu yüzden filme Star Wars benzetmesi yapılıyor. Ancak tema olarak da elbette benzer. Yine uzayda geçen bir hikaye, uzay gemileri, savaşlar ve robotlar olacak.

Space Sweepers'ın yayınlanmasının ardından bu evrende geçen daha fazla yapımın gelmesi de planlanıyor. Space Sweepers, 2092 yılında uzayda geçen ve bir grup uzay hurdacısının hikayesine odaklanan bir film. 5 Şubat'ta Netflix üzerinden yayınlanacak.

2 saat 16 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Sung-hee Jo üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Daniel Joey Albright, Seon-kyu Jin, Song Joong-Ki, Milan-Devi LaBrey, John D. Michaels ve Kim Tae-ri gibi isimler bulunuyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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