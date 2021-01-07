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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yüksek bütçeli Kore işi Star Wars filmi Space Sweepers'tan fragman paylaşıldı

    Netflix'in yüksek bütçeli bilim kurgu filmi Space Sweepers'tan fragman paylaşıldı. Özellikle görselliğiyle dikkat çeken film 5 Şubat'ta yayınlanacak.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    3,3b
    2
    12
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Netflix'in yüksek bütçeli Kore işi Star Wars filmi Space Sweepers'tan fragman paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu olan Netflix'in yüksek bütçeli bilim kurgu filmi Space Sweepers'tan fragman paylaşıldı.

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    Kore işi Star Wars derken elbette konu sebebiyle Star Wars'un Kore versiyonu demek istemiyoruz; bütçesi ve kitlesi bakımından Kore'de, Star Wars'un Amerika'da yaşattığı sükseyi yaşatması bekleniyor. Bu yüzden filme Star Wars benzetmesi yapılıyor. Ancak tema olarak da elbette benzer. Yine uzayda geçen bir hikaye, uzay gemileri, savaşlar ve robotlar olacak. 

    Space Sweepers'ın yayınlanmasının ardından bu evrende geçen daha fazla yapımın gelmesi de planlanıyor. Space Sweepers, 2092 yılında uzayda geçen ve bir grup uzay hurdacısının hikayesine odaklanan bir film. 5 Şubat'ta Netflix üzerinden yayınlanacak.

    2 saat 16 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Sung-hee Jo üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Daniel Joey Albright, Seon-kyu Jin, Song Joong-Ki, Milan-Devi LaBrey, John D. Michaels ve Kim Tae-ri gibi isimler bulunuyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    broodofqueen (Gökhan Koç) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    *uzayda geçen bir hikaye,
    *yılzdız gemileri var(yılzdız olacak ama, yıldız değil),
    *savaşlar ve robotlar var...

    Eee tamam Sıtar Wars bu!

    Editörlük seviyenize hayran kaldım. Cidden.
    *uzayda geçen bir hikaye, *yılzdız gemileri var(yılzdız olacak ama, yıldız değil), *savaşlar ve robotlar var... Eee tamam Sıtar Wars bu!
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    Yanıtla +18
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    veteriner69 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Buna "Star Wars Filmi "mi denir? Tüm kuşlar da kargadır.
    Yanıtla +14
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    tobepeople 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Korelilerin en iyi yaptığı şeyler; kurgu , efekt, animasyon , romantizm, dram, maceradır. Dizileri ve filmleri çok kalitelidir, oyunculukları da iyidir. Animeleri ve (Roman)Novelleri efsanedir:Şive dışında kusuru yok denebilir , bu kadar bütçeli bir filmde de zaten yöresel dil kullanmazlar (Çok kaba bir yöresel dilleri var, bazı animelerde denk geliyorum sanki adamın üzerine yürüyormuş gibi :D Normal bir selamlaşması bile ''Haaaa, Ne diyon la sen, o..pu ço...u '')
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülen o kadar uzaya çıkmışsınız ne $' ı hala. Başka bir ödeme yöntemi kullanın artık. Teknolojik olsun.
    Yanıtla +1
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    MoÇü (Muammer Yavuz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    The expanse dizisine daha çok benziyor.
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    boşyapanlaratepki 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Olm allah aşkına bunlar film veya dizi yapamıyo salın pls ya adamlar 7. Koğuştaki mucizeyi yaptılar izledim olm ben bu kadar kötü bi film izlemedim ama bizimkisi bence en iyi film
    Yanıtla +1
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    Arthur7 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix'in el atıpta tek iyi olan kore yapımı bildiğim kadarıyla Prison Playbook var. Onun dışında korelilere dışardan atılan her müdahelede çöp oluyor.

    Kendi başlarına zaten en özgün ve efsane dizilere sahipler. Mıymıntı romantik komedileri kastetmiyorum
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    cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çöp
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    KaleyDeskop (ali ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    legend of galactic hetoes animesinin diziye uyarlasan star warsdan daha iyi benim için. izlenilmesi gereken siyasi bir uzay macerası, her şeyi ile beni benden almıştı..
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    hollowman_ (N. b.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel görünüyor yalnız star wars ile ilgisi yok yahu filmin, illa benzetme yapmaya gerek var mı? :) hollywood kalitesinde bir bilimkurgu filmi diyebiliriz kısaca.
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    izlemekten en çok keyf aldığım 20 film içinde 5-6 sı koredir en az. gelsinde izleyelim :)
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    veteriner69 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Buna "Star Wars Filmi "mi denir? Tüm kuşlar da kargadır.
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    3334 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    space sweepers, uzay filmi ve
    4 etiket daha kore star wars tarzında netflix bilim kurgu filmi Bilim ve Teknoloji
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