The Boys'un 3. sezon çekimleri başlıyor

İlk sezonu 2019 yılında yayınlanan Amazon'un yayıncılığını yaptığı Garth Ennis ve Darick Robertson'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan, yaratıcılığını da Eric Kripke'nin yaptığı başarılı dizi The Boys'un üçüncü sezonu için çalışmalar başlıyor.İlginizi Çekebilir Marvel'ın yeni dizisi "Legends" duyuruldu
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Geçtiğimiz yıl ikinci sezonu ile kitlesini daha da büyüten The Boys'un, üçüncü sezonunun geleceği zaten biliniyordu. Hatta çekimler için planların yapıldığı da çoktan açıklanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin başrol oyuncularından Jack Quaid, çekimlere başlamak üzere yola çıktığını açıkladı.
Dizinin üçüncü sezonu ne zaman yayınlanacak tam olarak bilinmiyor ancak büyük bir ihtimalle yine Eylül- Ekim aylarında yayınlanacaktır. Üçüncü sezonda diziye Supernatural dizisinden tanınan Jensen Ackles'in oynadığı Soldier Boy karakteri eklenecek. Çizgi romanlarda da olan karakterin diziye biraz daha farklı bir hava getirmesi bekleniyor.
Ayrıca The Boys için bir spin-off dizi de duyurulmuştu ancak ne yazık ki henüz fazla detaya sahip değil. İlerleyen haftalarda bu dizi için de daha fazla detay öğreniriz.
https://screenrant.com/boys-show-season-3-filming-updates-jack-quaid/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Homelandar --> Superman
Meave --> Wonder Woman
Noir --> Batman
A Train --> Flash
Starlight --> Starfire
Deep-->Aquaman
Çocuk gibi sevindim valla