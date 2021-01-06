The Boys'un 3. sezon çekimleri başlıyor

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İlk sezonu 2019 yılında yayınlanan Amazon'un yayıncılığını yaptığı Garth Ennis ve Darick Robertson'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan, yaratıcılığını da Eric Kripke'nin yaptığı başarılı dizi The Boys'un üçüncü sezonu için çalışmalar başlıyor.

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Geçtiğimiz yıl ikinci sezonu ile kitlesini daha da büyüten The Boys'un, üçüncü sezonunun geleceği zaten biliniyordu. Hatta çekimler için planların yapıldığı da çoktan açıklanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin başrol oyuncularından Jack Quaid, çekimlere başlamak üzere yola çıktığını açıkladı.

Dizinin üçüncü sezonu ne zaman yayınlanacak tam olarak bilinmiyor ancak büyük bir ihtimalle yine Eylül- Ekim aylarında yayınlanacaktır. Üçüncü sezonda diziye Supernatural dizisinden tanınan Jensen Ackles'in oynadığı Soldier Boy karakteri eklenecek. Çizgi romanlarda da olan karakterin diziye biraz daha farklı bir hava getirmesi bekleniyor.

Ayrıca The Boys için bir spin-off dizi de duyurulmuştu ancak ne yazık ki henüz fazla detaya sahip değil. İlerleyen haftalarda bu dizi için de daha fazla detay öğreniriz.

https://screenrant.com/boys-show-season-3-filming-updates-jack-quaid/

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