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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Boys'un 3. sezon çekimleri başlıyor

    Amazon'un sevilen ve popüler dizisi The Boys'un üçüncü sezonu için çalışmalar başlıyor. Başrol oyuncularından Jack Quaid, çekimlerin başlamak üzere olduğunu açıkladı.
    3 gün
    2,7b
    1
    15
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    The Boys'un 3. sezon çekimleri başlıyor
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    İlk sezonu 2019 yılında yayınlanan Amazon'un yayıncılığını yaptığı Garth Ennis ve Darick Robertson'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan, yaratıcılığını da Eric Kripke'nin yaptığı başarılı dizi The Boys'un üçüncü sezonu için çalışmalar başlıyor.

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    Geçtiğimiz yıl ikinci sezonu ile kitlesini daha da büyüten The Boys'un, üçüncü sezonunun geleceği zaten biliniyordu. Hatta çekimler için planların yapıldığı da çoktan açıklanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin başrol oyuncularından Jack Quaid, çekimlere başlamak üzere yola çıktığını açıkladı.

    Dizinin üçüncü sezonu ne zaman yayınlanacak tam olarak bilinmiyor ancak büyük bir ihtimalle yine Eylül- Ekim aylarında yayınlanacaktır. Üçüncü sezonda diziye Supernatural dizisinden tanınan Jensen Ackles'in oynadığı Soldier Boy karakteri eklenecek. Çizgi romanlarda da olan karakterin diziye biraz daha farklı bir hava getirmesi bekleniyor.

    Ayrıca The Boys için bir spin-off dizi de duyurulmuştu ancak ne yazık ki henüz fazla detaya sahip değil. İlerleyen haftalarda bu dizi için de daha fazla detay öğreniriz.



    https://screenrant.com/boys-show-season-3-filming-updates-jack-quaid/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cebrail.bsrn (cebrail başaran) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen madonos
    Bana göre batman Karl Urban (Billy Butcher) gibi geldi. Öyle düşünerek izleyince daha keyifli geliyor. Aslında düşününce özellikleri bakımından biraz Batman'ini de andırıyor bana. Hareketleri falan. 2. sezon finalinin sonunda çocuğun arkasına geçtiği esnadaki duruşuna direk dedim "e bu Batman" :D
    Bana göre batman Karl Urban (Billy Butcher) gibi geldi. Öyle düşünerek izleyince daha keyifli geliyor. Aslında düşününce özellikleri bakımından biraz Batman'ini...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Harika bir dizi. Gerçekten de çok farklı bir bakış açısı ile işlenmiş.
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    madonos 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Biraz DC'ye giyidiriyorlar gibi geldi bana.

    Homelandar --> Superman

    Meave --> Wonder Woman

    Noir --> Batman

    A Train --> Flash

    Starlight --> Starfire

    Deep-->Aquaman
    2 Yanıt Yanıtla
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    cebrail.bsrn (cebrail başaran) 3 gün ( Mesaj Silindi ) madonos
    Bana göre batman Karl Urban (Billy Butcher) gibi geldi. Öyle düşünerek izleyince daha keyifli geliyor. Aslında düşününce özellikleri bakımından biraz Batman'ini de andırıyor bana. Hareketleri falan. 2. sezon finalinin sonunda çocuğun arkasına geçtiği esnadaki duruşuna direk dedim "e bu Batman" :D
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    hollowman_ (N. b.) 2 gün ( Mesaj Silindi ) madonos
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    kuşkusuz amazonun en iyi dizisi...
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    2. sezonda düşen kaliteyi tekrardan toparlar umarım. İlk sezon ile 2. arasında bariz fark var.
    Yanıtla +2
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    fotifoti (foti ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    çok fazla kan vahşet dehşet içermesine rağmen farklı bir bakış açısı var. İzletiyor
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    Big-Long-Pink-Strong (. .) 3 gün ( Mesaj Silindi ) fotifoti
    Kesinlikle çok fazla vahşet var dizide. Bunun dışında diziye göre bu vahşet kimsenin umurunda değil.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Suyunu çıkarmazlar umarım.
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    glumerna (hiko baba) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    gelsin efsane
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    Moueson 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Olleyyy

    Çocuk gibi sevindim valla
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