Netflix, rekor ücrete Liam Neeson'ın son filminin yayın hakkını satın aldı

Salgının sinemaları etkilemesi ve video akış platformlarının büyümesi ile birlikte birçok filmin direkt olarak bu platformlarda yayınlandığını birçok kez gördük. Geçtiğimiz saatlerde de Netflix, bir başka filmin yayın haklarını satın aldı.

Netflix geçtiğimiz saatlerde Schindler's List, The Grey ve Taken gibi filmlerde oynayan popüler oyuncu Liam Neeson'ın son filmi The Ice Road'un yayın haklarını satın aldı. Satın alım için ödediği ücret ise 18 milyon dolar. Deadline'ın haberine göre bu sayı, Netflix'in yayın hakkı satın almak için bir filme ödedeği en yüksek ücret. Yani kısaca rekor bir ücret.

The Ice Road'un yönetmenliğini ve senaristliğini Jonathan Hensleigh üstleniyor. Bu film Jonathan Hensleigh'in 10 yıl sonra yönettiği ilk film olacak. Filmin oyuncu kadrosunda Liam Neeson, Holt McCallany, Laurence Fishburne, Matt McCoy, Amber Midthunder, Martin Sensmeier ve Matt Salinger gibi isimler bulunuyor.

Bu yıl Netflix'te yayınlanması beklenen filmin net yayın tarihi şu an için bilinmiyor. Film gerilim türünde olacak.

