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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, rekor ücrete Liam Neeson'ın son filminin yayın hakkını satın aldı

    Video akış platformlarının yaygınlaşması ile birlikte birçok filmin yayın hakları bu platformlar tarafından satın alınıyor. Netflix en son Liam Nesson'ın yeni filminin yayın haklarını satın aldı.
    02 Mart 2021, 20:30 (Güncellendi, 5 gün)
    7,7b
    1
    20
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    9

    Netflix, rekor ücrete Liam Neeson'ın son filminin yayın hakkını satın aldı

    Salgının sinemaları etkilemesi ve video akış platformlarının büyümesi ile birlikte birçok filmin direkt olarak bu platformlarda yayınlandığını birçok kez gördük. Geçtiğimiz saatlerde de Netflix, bir başka filmin yayın haklarını satın aldı.

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    Netflix geçtiğimiz saatlerde Schindler's List, The Grey ve Taken gibi filmlerde oynayan popüler oyuncu Liam Neeson'ın son filmi The Ice Road'un yayın haklarını satın aldı. Satın alım için ödediği ücret ise 18 milyon dolar. Deadline'ın haberine göre bu sayı, Netflix'in yayın hakkı satın almak için bir filme ödedeği en yüksek ücret. Yani kısaca rekor bir ücret.

    The Ice Road'un yönetmenliğini ve senaristliğini Jonathan Hensleigh üstleniyor. Bu film Jonathan Hensleigh'in 10 yıl sonra yönettiği ilk film olacak. Filmin oyuncu kadrosunda Liam Neeson, Holt McCallany, Laurence Fishburne, Matt McCoy, Amber Midthunder, Martin Sensmeier ve Matt Salinger gibi isimler bulunuyor.

    Bu yıl Netflix'te yayınlanması beklenen filmin net yayın tarihi şu an için bilinmiyor. Film gerilim türünde olacak.



    https://www.gamesradar.com/netflix-buys-new-liam-neeson-movie-in-record-breaking-deal/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    G geldim41 (özgur özlu) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen CoreXXX
    Schindler's List bundan daha süper hangi filmde yer alabilirdi kardeş daha ne yapsın adam ...
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Rachsuchtig 5 gün ( Mesaj Silindi ) CoreXXX
    Batman Begins'de de gayet güzel oynamıştı
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    CoreXXX (fatih tat) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu adamın filmleri vasat seviyede.genel olarak kurtlar vadisi ecnebi versiyonu filmler Star wars dışında süper bir filmde rol almadı. Çokda önemli bir satınalma değil bence
    Bu adamın filmleri vasat seviyede.genel olarak kurtlar vadisi ecnebi versiyonu filmler Star wars dışında süper bir filmde rol almadı. Çokda önemli bir satınalma...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    ghost43 (Sinan Bey) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Zamcik mi diyelim
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    Askaparta 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gerilim isteriz, macera değil.
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    O ozgeleringeris 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sektördeki tüm yapımları topluyorlar
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    BlackLead 5 gün ( Mesaj Silindi ) ozgeleringeris
    pandeminin faydaları

    netflix mi çıkardı bu pandemiyi naptı anlamadım
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yify de satın aldı herhalde :) hemde fullHD
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    YOURMOVE 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sen gel 18 milyon dolar verip filmin hakkını satın al, sonra film netflix'ten dakikalar sonra torrent e düşsün.
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    P Proprietor (Akif Altun) 5 gün ( Mesaj Silindi ) YOURMOVE
    Filmin torrente düşmesini engelleyemezler ama sunduğu kolaylıklar cazip fiyat politikası vs. ile sürekli torrent kullanan kişileri bile kendi sitelerine abone yaptılar gerçekçi olmak lazım çoğu firma netflixin geldiği yere gelemezdi gerçekten iyi yönetildi
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    N nuksws_99 (dasasd ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) YOURMOVE
    5 birim para icin torrent den indirmeyle kimse ugrasmiyor merak etme :D. Tabi ahaha torrent de bedava yahu dhcileri haric.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Batman Begins, Taken serisi, Non-stop, Kingdom of Heaven gibi rolleriyle efsane oyunculuğu var bu adamın.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Biyturs_OnSr
    + The Grey (2011), The A-Team (2010), The Commuter (2018), Run All Night (2015), Cold Pursuit (2019)
    Tabi ben Taken serisini sevmiyorum.
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    yc#1 (Yavuz Can) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Biyturs_OnSr
    + Michael Collins (1996)
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    CoreXXX (fatih tat) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu adamın filmleri vasat seviyede.genel olarak kurtlar vadisi ecnebi versiyonu filmler Star wars dışında süper bir filmde rol almadı. Çokda önemli bir satınalma değil bence
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    G geldim41 (özgur özlu) 5 gün ( Mesaj Silindi ) CoreXXX
    Schindler's List bundan daha süper hangi filmde yer alabilirdi kardeş daha ne yapsın adam ...
    Yanıtla +16
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    Rachsuchtig 5 gün ( Mesaj Silindi ) CoreXXX
    Batman Begins'de de gayet güzel oynamıştı
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    neronidas (Veysel EJDER) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kanada'nın kuzey bölgelesinde bir elmas madeninin çökmesi sonucu donmuş okyanus üzerinde imkansız bir kurtarma görevi.
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