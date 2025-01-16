Yeni Spartacus dizisi House of Ashur'dan ilk görüntüler geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2010-2013 yılları arasında yayınlanan ve özellikle son sezonlarıyla epey beğeni kazanan gladyatör dizisi Spartacus, yıllar sonra bir devam dizisine kavuşuyor. Orijinal dizinin dikkat çekici yan karakterlerinden biri olan Ashur üzerinden yeni bir hikâye anlatacak olan Spartacus: House of Ashur, bu yıl izleyici ile buluşacak.

Spartacus: House of Ashur, Ashur'un Spartacus dizisinin sonunda ölmediği alternatif bir gerçeklik hayal ediyor. Spartacus'ün öldürülmesi için Roma İmparatorluğu'na yardım eden Ashur'e ödül olarak eski efendisi Batiatus'un gladyatör okulu veriliyor. Yeni dizi, Ashur'un kontrol ettiği bu gladyatör okulunda yaşananları anlatacak.

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Spartacus: House of Ashur Bu Yıl İzleyici ile Buluşacak

House of Ashur, orijinal dizinin de yaratıcısı olan Steven S. DeKnight'ın imzasını taşıyor. Spartacus'ten sonra Netflix'in Daredevil dizisine imza atan DeKnight, şimdi yeniden gladyatörler dünyasına dönüyor.

Ashur rolüyle geri dönecek olan Nick Tarabay'e Graham McTavish (The Hobbit), Tenika Davis (Jupiter’s Legacy), Jamaica Vaughan (Home and Away), Ivana Baquero (Pan’s Labyrinth), Claudia Black (Farscape), Jordi Webber, India Shaw-Smith ve Leigh Gill eşlik ediyor.

Yine Starz kanalı tarafından hazırlanan Spartacus: House of Ashur için henüz net bir yayın tarihi açıklanmadı ama dizinin 2025 sonbaharında ekrana geleceği duyuruldu.

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