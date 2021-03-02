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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Godzilla vs. Kong'dan yeni bir fragman paylaşıldı

    Warner Bros.'un bu yıl merakla beklenen filmlerinden Godzilla vs. Kong'dan yeni bir fragman paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    02 Mart 2021, 14:00 (6 gün)
    14,6b
    1
    17
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Godzilla vs. Kong'dan yeni bir fragman paylaşıldı
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    Bu yılın yüksek bütçeli popüler filmlerinden biri olan Godzilla vs. Kong’dan yeni bir fragman paylaşıldı. Paylaşılan fragman Çin’de gösterilen bir fragman.

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    Geçtiğimiz günlerde Godzilla vs. Kong’un sonunda bir kazanan olacağı söylenmişti. Durumun muallakta bırakılmayacağını ve bir sonuca bağlanacağını bilmek güzel. Ayrıca filmin Çin’de bir hafta daha erken yayınlanacağını de belirtelim. Filmden önceki bir hafta boyunca spoiler’dan kaçmak isteyebilirsiniz.

    Filmin yönetmenliğini Adam Wingard yapıyor, oyuncular arasında ise Eiza González, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård ve Rebecca Hall gibi isimler bulunuyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    Filmin vizyon tarihi 26 Mart 2021. Film Amerika'da aynı gün hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Türkiye gibi HBO Max'in olmadığı ülkelerde ise yine aynı tarihte yalnızca sinemalarda vizyona girecek. Film Amerika'da HBO Max'te yalnızca 30 gün boyunca kalacak.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    g.k. 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Godzilla, Kong, Pacific Rim vs. Kafa dağıtmak için böyle filmlerde lazım. Gelsin izleyek.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bence kong kazanacaak çünkü insanların tarafından olduğu için
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne oran var ne orantı cusselerde godzilla zaten ikinci seride canavarlar krali olarak diger bütün radyoaktiflere boyun egdirdi gidorayi yenerek burda konga kaybettirilmesi gibi bi durum olursa o filmden hayır gelmez.
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    LifeforRelic (Mustafa Ekin) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sondaki sahneden Kong kazanacak gibi bir izlenim aldım. YTD
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    g.k. 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Godzilla, Kong, Pacific Rim vs. Kafa dağıtmak için böyle filmlerde lazım. Gelsin izleyek.
    Yanıtla +4
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    AribyAriana 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Birbirlerine olan nefretin sonucunda iki farklı cins çiftleşecek. Lakin en fazla acı çeken kaybedecek. :)
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyasko yaklaşıyor
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Zannedersin IQ su 90 ve üzeri iki dövüşçü bir biriyle dövüşüyor.
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    YOURMOVE 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Son zamanlarda bana göre adam akıllı film göremiyorum. Teknolojiyi kullanıp çok abartılı şeyler yapıyorlar. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor.
    Yanıtla +1
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    MR.BERK (BERK ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha film çıkmadan "Popüler filmlerinden biri" demek ne demek ?
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    monacomen 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Fragmanda çok da ilgi çekici bir şey bulamadım. İki tane birbirine böğüren dev canavar ve şehrin birbirine katılması, birbirlerine gökdelen fırlatmaları filan çok da görülmemiş şeyler değil. Ya fragman sıkıcı yapılmış ya da film öyle.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Hazreti Bruce Wayne (Bruce Wayne) 4 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Ne yapmasını bekliyordun kanka, Godzilla ve Kong'un işe gidip çocuklarına bakmasını filan mı ya da çok derin senaryosu olan polisiye bir dedektiflik filmi mi?
    Filmin tam olarak hedeflediği şey o zaten, birbirine böğüren iki devasa yaratık ve onların dövüşü. Belki de bu tarz filmler size göre değildir.
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    14643 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    godzilla vs kong, fragman ve
    4 etiket daha godzilla kong ne zaman Bilim ve Teknoloji
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