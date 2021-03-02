Bu yılın yüksek bütçeli popüler filmlerinden biri olan Godzilla vs. Kong’dan yeni bir fragman paylaşıldı. Paylaşılan fragman Çin’de gösterilen bir fragman.İlginizi Çekebilir Godzilla vs. Kong'dan yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı
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Geçtiğimiz günlerde Godzilla vs. Kong’un sonunda bir kazanan olacağı söylenmişti. Durumun muallakta bırakılmayacağını ve bir sonuca bağlanacağını bilmek güzel. Ayrıca filmin Çin’de bir hafta daha erken yayınlanacağını de belirtelim. Filmden önceki bir hafta boyunca spoiler’dan kaçmak isteyebilirsiniz.
Filmin yönetmenliğini Adam Wingard yapıyor, oyuncular arasında ise Eiza González, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård ve Rebecca Hall gibi isimler bulunuyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.
Filmin vizyon tarihi 26 Mart 2021. Film Amerika'da aynı gün hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Türkiye gibi HBO Max'in olmadığı ülkelerde ise yine aynı tarihte yalnızca sinemalarda vizyona girecek. Film Amerika'da HBO Max'te yalnızca 30 gün boyunca kalacak.
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Filmin tam olarak hedeflediği şey o zaten, birbirine böğüren iki devasa yaratık ve onların dövüşü. Belki de bu tarz filmler size göre değildir.
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