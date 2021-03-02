Tam Boyutta Gör

Bu yılın yüksek bütçeli popüler filmlerinden biri olan Godzilla vs. Kong’dan yeni bir fragman paylaşıldı. Paylaşılan fragman Çin’de gösterilen bir fragman.

İlginizi Çekebilir

Godzilla vs. Kong'dan yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı

Ayrıca Bkz. "Spider-Man 3'ün ardından başrol Tom Holland'ın sözleşmesi bitecek"

Geçtiğimiz günlerde Godzilla vs. Kong’un sonunda bir kazanan olacağı söylenmişti. Durumun muallakta bırakılmayacağını ve bir sonuca bağlanacağını bilmek güzel. Ayrıca filmin Çin’de bir hafta daha erken yayınlanacağını de belirtelim. Filmden önceki bir hafta boyunca spoiler’dan kaçmak isteyebilirsiniz.

Filmin yönetmenliğini Adam Wingard yapıyor, oyuncular arasında ise Eiza González, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård ve Rebecca Hall gibi isimler bulunuyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Filmin vizyon tarihi 26 Mart 2021. Film Amerika'da aynı gün hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Türkiye gibi HBO Max'in olmadığı ülkelerde ise yine aynı tarihte yalnızca sinemalarda vizyona girecek. Film Amerika'da HBO Max'te yalnızca 30 gün boyunca kalacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.