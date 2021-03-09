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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, sinema sektörünün gidişatından bir hayli memnun

    Dünyanın en büyük video akış platformlarından birisi olan Netflix'in baş ürün sorumlusu Greg Peters, filmlerin şu anda sinemalardaki yayınlama politikasından memnun olduğunu dile getirdi.
    09 Mart 2021, 21:30 (14 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Netflix, sinema sektörünün gidişatından bir hayli memnun
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    Dünyanın en büyük video akış platformu olan ve pandemi döneminde iyice büyüyen Netflix, şu anda sinemaların durumundan şüphesiz en çok kâr sağlayan şirketlerinden olmuştur. Zaten pandemi sürecinde şirketin hisse değerleri de bir hayli yükselmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix ve Disney+ tarzı video akış hizmetleri 2020'de ne kadar büyüdü?

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı açıklandı"

    Bildiğiniz gibi şu anda birçok filmin vizyon tarihi erteleniyor ve bazı filmler de direkt olarak video akış platformlarında yayınlanıyor. Bazı büyük yayıncı şirketler de bu konu ile ilgili cesur kararlar almaya başladı. Warner Bros bu yıl yayınlayacağı filmlerin tamamını sinema ile aynı gün HBO Max'te de yayınlayacağını açıkladı. Universal ise film vizyona girdikten 45 gün sonra Paramount+'ta yayınlayacağına karar verdi.

    Netflix ise bir video akış platformu olarak elbette bu durumdan bir hayli memnun. Kendi akış platformu olmayan şirketler filmlerini diğer şirketlere satıyor. Bu da Netflix gibi sektör liderlerinin lehine bir durum. Netflix'in baş ürün sorumlusu Greg Peters da geçtiğimiz günlerde bu durumdan çok memnun olduklarını dile getirdi.

    Netflix'in baş ürün sorumlusu Greg Peters, "Sinemanın bu tarz bir değişime gidiyor olması bizleri heyecanlandırıyor. Ben iyimser biriyim. Tüketicilerin istediği bu. Bir anda sinemayı değiştirmek fazlasıyla zor ancak bir gün mutlaka işler tamamen değişecek." dedi.



    https://screenrant.com/netflix-excited-theatrical-release-changes/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    cocainbar (Cocain bar) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sinemalarin kapali olmasi ekmegimize yag suruyor demiyorda lafi dolandiriyor kavas
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    BlackLead 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pandemiyi başımıza netflix sardı galiba
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    cocainbar (Cocain bar) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sinemalarin kapali olmasi ekmegimize yag suruyor demiyorda lafi dolandiriyor kavas
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    scientia 11 sa. ( Mesaj Silindi ) cocainbar
    Harbiden Netflix gibi dijital platformlara muhtaç kaldılar. Birçok ünlü yönetmen tavır koymuştu. Mecbur onlar da gemileri suya indirmek durumunda kalacak.
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