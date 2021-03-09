Netflix, sinema sektörünün gidişatından bir hayli memnun

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Dünyanın en büyük video akış platformu olan ve pandemi döneminde iyice büyüyen Netflix, şu anda sinemaların durumundan şüphesiz en çok kâr sağlayan şirketlerinden olmuştur. Zaten pandemi sürecinde şirketin hisse değerleri de bir hayli yükselmişti.

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Bildiğiniz gibi şu anda birçok filmin vizyon tarihi erteleniyor ve bazı filmler de direkt olarak video akış platformlarında yayınlanıyor. Bazı büyük yayıncı şirketler de bu konu ile ilgili cesur kararlar almaya başladı. Warner Bros bu yıl yayınlayacağı filmlerin tamamını sinema ile aynı gün HBO Max'te de yayınlayacağını açıkladı. Universal ise film vizyona girdikten 45 gün sonra Paramount+'ta yayınlayacağına karar verdi.

Netflix ise bir video akış platformu olarak elbette bu durumdan bir hayli memnun. Kendi akış platformu olmayan şirketler filmlerini diğer şirketlere satıyor. Bu da Netflix gibi sektör liderlerinin lehine bir durum. Netflix'in baş ürün sorumlusu Greg Peters da geçtiğimiz günlerde bu durumdan çok memnun olduklarını dile getirdi.

Netflix'in baş ürün sorumlusu Greg Peters, "Sinemanın bu tarz bir değişime gidiyor olması bizleri heyecanlandırıyor. Ben iyimser biriyim. Tüketicilerin istediği bu. Bir anda sinemayı değiştirmek fazlasıyla zor ancak bir gün mutlaka işler tamamen değişecek." dedi.

https://screenrant.com/netflix-excited-theatrical-release-changes/

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