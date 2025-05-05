Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix'in yeni bilim kurgu dizisi The Eternaut, başarısıyla 2. sezonun önünü açtı

    Netflix'in Arjantin yapımı bilim kurgu dizisi The Eternaut (Sonsuzluk Yolcusu), geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni kazanırken, başarısıyla 2. sezonun da önünü açtı.

    The Eternaut Tam Boyutta Gör
    Netflix'in Arjantin yapımı bilim kurgu dizisi The Eternaut (Sonsuzluk Yolcusu), 30 Nisan'da izleyici ile buluştu. Héctor Germán Oesterheld’in ödüllü çizgi-romanından uyarlandığı için daha yayınlanmadan merak uyandıran dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Bu hafta Netflix'te en çok izlenen yapımlar arasına giren The Eternaut, bu başarısını aldığı olumlu yorumlarla da taçlandırdı. Dizinin Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı bugün itibarıyla %93. İzleyici puanı ise %96.

    The Eternaut 2. Sezonuyla Geri Dönecek

    Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin izlenme rakamlarıyla da Netflix'in yüzünü güldürmesi, 2. sezonun önünü açtı. Nitekim Netflix, 2. sezon için hazırlıklara başlandığını duyurdu.

    Netflix'in Latin Amerika'da orijinal yapımlarından sorumlu olan Francisco Ramos, Deadline'a verdiği röportajda The Eternaut'un 2. sezonla geri döneceğini açıkladı. Ne var ki 2. sezon aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Çünkü Ramos, 2. sezonla birlikte hikâyeyi tamamlayacaklarını söylüyor. Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni olan Bruno Stagnaro, 2. sezonda da projenin başında olacak.

    1950’lerin sonunda yayımlanan çizgi-roman, milyonlarca insanı öldüren tuhaf bir kar fırtınasının sonrasında geçiyor ve istilacı uzaylıların sebep olduğu bu felaket sırasında hayatta kalmaya çalışan bir grup insana odaklanıyor. Oesterheld’in çizgi-romanı, son derece güçlü bir politik alt metne de sahip.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    a101 kiralık kamyon dın dın dırı dın dırı dırı dın dı dın dın dın dın dı dı dın dı citroen c-elysee full paket hangisi ankara mamak nasıl bir yer boyundan gelen kum sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI Pura 70
    HUAWEI Pura 70
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Hp 255 G9
    Hp 255 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum