Netflix'in yeni bilim kurgu dizisi The Eternaut, başarısıyla 2. sezonun önünü açtı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in Arjantin yapımı bilim kurgu dizisi The Eternaut (Sonsuzluk Yolcusu), 30 Nisan'da izleyici ile buluştu. Héctor Germán Oesterheld’in ödüllü çizgi-romanından uyarlandığı için daha yayınlanmadan merak uyandıran dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Bu hafta Netflix'te en çok izlenen yapımlar arasına giren The Eternaut, bu başarısını aldığı olumlu yorumlarla da taçlandırdı. Dizinin Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı bugün itibarıyla %93. İzleyici puanı ise %96.

The Eternaut 2. Sezonuyla Geri Dönecek

Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin izlenme rakamlarıyla da Netflix'in yüzünü güldürmesi, 2. sezonun önünü açtı. Nitekim Netflix, 2. sezon için hazırlıklara başlandığını duyurdu.

Mayıs ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 6 gün önce eklendi

Netflix'in Latin Amerika'da orijinal yapımlarından sorumlu olan Francisco Ramos, Deadline'a verdiği röportajda The Eternaut'un 2. sezonla geri döneceğini açıkladı. Ne var ki 2. sezon aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Çünkü Ramos, 2. sezonla birlikte hikâyeyi tamamlayacaklarını söylüyor. Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni olan Bruno Stagnaro, 2. sezonda da projenin başında olacak.

1950’lerin sonunda yayımlanan çizgi-roman, milyonlarca insanı öldüren tuhaf bir kar fırtınasının sonrasında geçiyor ve istilacı uzaylıların sebep olduğu bu felaket sırasında hayatta kalmaya çalışan bir grup insana odaklanıyor. Oesterheld’in çizgi-romanı, son derece güçlü bir politik alt metne de sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Bilim kurgu dizisi The Eternaut başarısıyla 2. sezonu garantiledi