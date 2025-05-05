Netflix'in yeni bilim kurgu dizisi The Eternaut, başarısıyla 2. sezonun önünü açtı

The Eternaut 2. Sezonuyla Geri Dönecek
Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin izlenme rakamlarıyla da Netflix'in yüzünü güldürmesi, 2. sezonun önünü açtı. Nitekim Netflix, 2. sezon için hazırlıklara başlandığını duyurdu.
Netflix'in Latin Amerika'da orijinal yapımlarından sorumlu olan Francisco Ramos, Deadline'a verdiği röportajda The Eternaut'un 2. sezonla geri döneceğini açıkladı. Ne var ki 2. sezon aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Çünkü Ramos, 2. sezonla birlikte hikâyeyi tamamlayacaklarını söylüyor. Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni olan Bruno Stagnaro, 2. sezonda da projenin başında olacak.
1950’lerin sonunda yayımlanan çizgi-roman, milyonlarca insanı öldüren tuhaf bir kar fırtınasının sonrasında geçiyor ve istilacı uzaylıların sebep olduğu bu felaket sırasında hayatta kalmaya çalışan bir grup insana odaklanıyor. Oesterheld’in çizgi-romanı, son derece güçlü bir politik alt metne de sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: