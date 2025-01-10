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    Disney Plus Türkiye’ye reklamlı paket geldi: İşte fiyatı

    Disney Plus Türkiye'den yapılan açıklamaya göre platformda artık reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek sunulacak. Açıklamaya göre mevcut üyelikler “reklamlı” olarak güncellenecek.
    Disney Plus Türkiye’ye reklamlı paket geldi: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    2022 yılında Türkiye macerasına başlayan Disney Plus, geçtiğimiz yılın sonlarında hizmetine reklam göstermeye başlayacağını açıklamıştı. Firmadan yapılan açıklama göre artık müşterilere Disney+ Reklamlı ve Disney+ Reklamsız olmak üzere iki farklı üyelik seçeneği sunulacak. İki paket arasında ciddi bir fiyat farkı da bulunuyor.

    Disney Plus güncel Türkiye fiyatları

    Disney Plus Türkiye, 12 Şubat 2025 itibarıyla Disney+ Reklamlı ve Disney+ Reklamsız olmak üzere iki farklı üyelik planına geçiş yapacak. Halihazırda Disney Plus abonesi olan kullanıcılar “Disney+ Reklamlı” üyeliğine geçirilecek. Reklam görmek istemeyenler ise “Disney+ Reklamsız” paketine yükseltme yapmak zorunda kalacak.

    • Disney+ Reklamlı: 164,90 TL
    • Disney+ Reklamsız: 349,90 TL

    Popüler akış hizmeti ayrıca yeni üyelik sisteminde fiyatlandırma bilgilerini de açıkladı. Disney+ Reklamlı aboneliği aylık 164,90 TL ve yıllık 1.649 TL olarak belirlendi. Bu, mevcuttaki fiyatlandırma ile aynı. Disney+ Reklamsız katmanı ise aylık 349,90 TL ve yıllık 3.499 TL olarak açıklandı.

    Açıkçası bu durum bir nevi ciddi bir zam yapıldığı anlamına da geliyor. Zira halihazırda reklam görmeyen ve aylık 164,90 TL ödeyen kullanıcılar aynı deneyimi almak için aylık 349,90 TL değerindeki Reklamsız pakete geçiş yapmak zorunda.

    Bu arada iki paket arasında reklam haricinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Dolayısıyla tüm paketlerde 4K UHD ve HDR video kalitesi, 4 ekrandan eş zamanlı izleme ve 10 cihaza kadar indirme özelliği kullanıcılara sunuluyor.

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