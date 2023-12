Netflix, One Piece animesini “remake” olarak platforma getiriyor

Tam Boyutta Gör Son zamanlarda One Piece hayranları için Netflix oldukça güzel işlere imza atıyor. Birkaç ay önce One Piece’in canlı dizi uyarlamasını platformda yayınlayan akış hizmeti, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada uzun soluklu One Piece serisinin yeni bir anime uyarlaması için Attack on Titan ve Vinland Saga'nın ilk sezonlarının arkasındaki animasyon stüdyosu Wit Studio ile çalıştığını duyurdu.

One Piece remake geliyor

One Piece, lastik bacaklı korsan Monkey D. Luffy ve Straw Hats olarak bilinen mürettebatının maceralarını konu alıyor. Hem manga hem de orijinal anime serisi 90'ların sonundan bu yana devam ediyor. Ve daha bu yaz Netflix, aynı adı taşıyan dizi uyarlamasıyla hayranlar tarafından sevilen bir işe imza attı. Yani One Piece, popüler kültürde popüler olmaya ve rağbet görmeye devam ediyor diyebiliriz.

2024’te vizyona girecek filmler 1 gün önce eklendi

Öte yandan birçok kişi manga ve orijinal anime sona erdiğinde ortaya çıkacak kaçınılmaz boşluğa hazırlanırken, Netflix’in bu son duyurusu herhalde daha iyi bir zamanda gelemezdi. Bu aşamada yeni seri hakkında bilgiler sınırlı. Ancak yeni serinin The One Piece olarak adlandırılacağı ve orijinal manga serisinin en başından itibaren olayları ele alacağı belirtiliyor. The One Piece için belirlenmiş bir çıkış tarihi yok ancak Netflix şu anda yapım aşamasında olduğunu söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.