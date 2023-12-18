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    Anlık Bildirim

    Netflix, One Piece animesini “remake” olarak platforma getiriyor

    Görünüşe göre Netflix ve Wit Studio, One Piece anime yeniden yapımı konusunda ilerliyor. The One Piece adı verilen serinin, uzun soluklu manganın başlangıcına geri döneceği söyleniyor.
    Netflix, One Piece animesini “remake” olarak platforma getiriyor Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda One Piece hayranları için Netflix oldukça güzel işlere imza atıyor. Birkaç ay önce One Piece’in canlı dizi uyarlamasını platformda yayınlayan akış hizmeti, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada uzun soluklu One Piece serisinin yeni bir anime uyarlaması için Attack on Titan ve Vinland Saga'nın ilk sezonlarının arkasındaki animasyon stüdyosu Wit Studio ile çalıştığını duyurdu.

    One Piece remake geliyor

    One Piece, lastik bacaklı korsan Monkey D. Luffy ve Straw Hats olarak bilinen mürettebatının maceralarını konu alıyor. Hem manga hem de orijinal anime serisi 90'ların sonundan bu yana devam ediyor. Ve daha bu yaz Netflix, aynı adı taşıyan dizi uyarlamasıyla hayranlar tarafından sevilen bir işe imza attı. Yani One Piece, popüler kültürde popüler olmaya ve rağbet görmeye devam ediyor diyebiliriz.

    Öte yandan birçok kişi manga ve orijinal anime sona erdiğinde ortaya çıkacak kaçınılmaz boşluğa hazırlanırken, Netflix’in bu son duyurusu herhalde daha iyi bir zamanda gelemezdi. Bu aşamada yeni seri hakkında bilgiler sınırlı. Ancak yeni serinin The One Piece olarak adlandırılacağı ve orijinal manga serisinin en başından itibaren olayları ele alacağı belirtiliyor. The One Piece için belirlenmiş bir çıkış tarihi yok ancak Netflix şu anda yapım aşamasında olduğunu söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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