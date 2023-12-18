Netflix, One Piece animesini “remake” olarak platforma getiriyor

One Piece remake geliyor
One Piece, lastik bacaklı korsan Monkey D. Luffy ve Straw Hats olarak bilinen mürettebatının maceralarını konu alıyor. Hem manga hem de orijinal anime serisi 90'ların sonundan bu yana devam ediyor. Ve daha bu yaz Netflix, aynı adı taşıyan dizi uyarlamasıyla hayranlar tarafından sevilen bir işe imza attı. Yani One Piece, popüler kültürde popüler olmaya ve rağbet görmeye devam ediyor diyebiliriz.
Öte yandan birçok kişi manga ve orijinal anime sona erdiğinde ortaya çıkacak kaçınılmaz boşluğa hazırlanırken, Netflix’in bu son duyurusu herhalde daha iyi bir zamanda gelemezdi. Bu aşamada yeni seri hakkında bilgiler sınırlı. Ancak yeni serinin The One Piece olarak adlandırılacağı ve orijinal manga serisinin en başından itibaren olayları ele alacağı belirtiliyor. The One Piece için belirlenmiş bir çıkış tarihi yok ancak Netflix şu anda yapım aşamasında olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.