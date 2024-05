Yeni Knives Out filminin adı ve hangi yıl çıkacağı belli oldu

Tam Boyutta Gör Netflix'in bugüne kadar hayata geçirdiği en başarılı filmler arasında yer alan Knives Out, yakaladığı başarı sayesinde yeni bir seri başlattı. 2022 yılında Glass Onion ile devam eden bu seri, yakında üçüncü filmiyle geri dönecek. Yönetmen Rian Johnson, merakla beklenen yeni Knives Out filmin hem adını hem de ne zaman çıkacağını açıkladı.

Knives Out serisinin yaratıcısı olan Rian Johnson, serinin üçüncü filminin Wake Up Dead Man adını taşıdığını açıkladı. Öte yandan Johnson, çekimlerine çok yakında başlayacakları filmin, 2025'te izleyici ile buluşacağını söyledi. Daha net bir yayın tarihi vermektense kaçındı.

Knives Out 3, 2025'te İzleyici ile Buluşacak

Serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanacak. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, yine yepyeni bir davayı çözmeye çalışacak. Şimdilik Wake Up Dead Man'in konusu hakkında bilinenler bundan ibaret.

Wake Up Dead Man yepyeni bir gizeme odaklanacağı için Daniel Craig dışında tamamen yeni bir oyuncu kadrosu olacak. İlk iki filminde yıldız oyuncuları bir araya getiren geniş oyuncu kadroları kuran Knives Out serisinin, üçüncü filminde de bu geleneği sürdürmesi bekleniyor. Filmin çekimleri yakında başlayacağı için, önümüzdeki günlerde oyuncu kadrosuna dair ilk haberler gelmeye başlayacaktır.

