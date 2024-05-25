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    Anlık Bildirim

    Yeni Knives Out filminin adı ve hangi yıl çıkacağı belli oldu

    Netflix'te yayınlanan Knives Out serisinin merakla beklenen üçüncü filmi şekillenmeye başladı. Yönetmen Rian Johnson, filmin hem adını, hem de hangi yıl ekrana geleceğini açıkladı.
    Knives Out 3 için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Netflix'in bugüne kadar hayata geçirdiği en başarılı filmler arasında yer alan Knives Out, yakaladığı başarı sayesinde yeni bir seri başlattı. 2022 yılında Glass Onion ile devam eden bu seri, yakında üçüncü filmiyle geri dönecek. Yönetmen Rian Johnson, merakla beklenen yeni Knives Out filmin hem adını hem de ne zaman çıkacağını açıkladı.

    Knives Out serisinin yaratıcısı olan Rian Johnson, serinin üçüncü filminin Wake Up Dead Man adını taşıdığını açıkladı. Öte yandan Johnson, çekimlerine çok yakında başlayacakları filmin, 2025'te izleyici ile buluşacağını söyledi. Daha net bir yayın tarihi vermektense kaçındı.

    Knives Out 3, 2025'te İzleyici ile Buluşacak

    Serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanacak. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, yine yepyeni bir davayı çözmeye çalışacak. Şimdilik Wake Up Dead Man'in konusu hakkında bilinenler bundan ibaret.

    Wake Up Dead Man yepyeni bir gizeme odaklanacağı için Daniel Craig dışında tamamen yeni bir oyuncu kadrosu olacak. İlk iki filminde yıldız oyuncuları bir araya getiren geniş oyuncu kadroları kuran Knives Out serisinin, üçüncü filminde de bu geleneği sürdürmesi bekleniyor. Filmin çekimleri yakında başlayacağı için, önümüzdeki günlerde oyuncu kadrosuna dair ilk haberler gelmeye başlayacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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