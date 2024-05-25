Yeni Knives Out filminin adı ve hangi yıl çıkacağı belli oldu

Knives Out serisinin yaratıcısı olan Rian Johnson, serinin üçüncü filminin Wake Up Dead Man adını taşıdığını açıkladı. Öte yandan Johnson, çekimlerine çok yakında başlayacakları filmin, 2025'te izleyici ile buluşacağını söyledi. Daha net bir yayın tarihi vermektense kaçındı.
Knives Out 3, 2025'te İzleyici ile Buluşacak
Serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanacak. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, yine yepyeni bir davayı çözmeye çalışacak. Şimdilik Wake Up Dead Man'in konusu hakkında bilinenler bundan ibaret.
Wake Up Dead Man yepyeni bir gizeme odaklanacağı için Daniel Craig dışında tamamen yeni bir oyuncu kadrosu olacak. İlk iki filminde yıldız oyuncuları bir araya getiren geniş oyuncu kadroları kuran Knives Out serisinin, üçüncü filminde de bu geleneği sürdürmesi bekleniyor. Filmin çekimleri yakında başlayacağı için, önümüzdeki günlerde oyuncu kadrosuna dair ilk haberler gelmeye başlayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.