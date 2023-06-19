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    Netflix, One Piece dizisinin ilk fragmanını yayınladı: İşte çıkış tarihi

    Netflix, düzenlediği Tudum etkinliğinde yeni yapımlarını peşi sıra duyurdu. Popüler akış hizmetinin yeni anime uyarlaması olan One Piece dizisinden ilk fragman bu vesileyle yayınlandı.
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    Netflix, One Piece dizisinin ilk fragmanını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Netflix, bir süredir uyarlama yapımlarının sayısını artırmaya başladı. Popüler akış hizmeti düzenlediği Tudum etkinliğinde uzunca bir süredir merakla beklenen One Piece dizisinin ilk fragmanını yayınladı. Anime uyarlamasının aynı zamanda vizyon tarihi de paylaşıldı. Fragman ise genel olarak ilgi çekici duruyor.

    One Piece dizisinden ilk fragman

    Yayınlanan fragmanda, başrolde Inaki Godoy'un yer aldığı ana kadronun yanı sıra dev deniz canavarları ve çok esnek bir kolun yer aldığı korsan serisinin yaklaşık 90 saniyesi gösteriliyor. Sekiz bölüm olacak olan One Piece dizisi ise 31 Ağustos tarihinde yayınlanacak.

    Netflix, One Piece dizisinin ilk fragmanını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Eiichiro Oda'nın uzun soluklu manga ve animesine dayanan live-action uyarlaması ilk olarak 2020 yılında duyurulmuştu. O zamandan beri küçük tanıtımlar gördük, ancak bu fragman diziye ilk gerçek bakışımız konumunda. Geçtiğimiz ay Eiichiro Oda, Netflix'in "ben tatmin olana kadar başlamayacağımıza söz verdiğini" belirten bir bildiri kaleme almış ve dizinin ertelenebileceği sinyalini vermişti. Ancak görünüşe göre bir erteleme söz konusu olmayacak.

    Eiichiro Oda aynı zamanda "Beklenen yaşam sürem göz önüne alındığında, bunun One Piece'i tüm dünyaya getirmek için son şans olduğuna inanıyorum" demişti. Aktif olarak süreç üzerinde etkisi olduğunu bilinen Oda, live-action uyarlamasını 2016 yılında kabul etmişti. Her ne kadar orijinal içeriğin arkasındaki isim sürece dahil olmuş olsa da Netflix’in hüsran yaratan Death Note filmi ve bir sezon sonra iptal edilen Cowboy Bebop dizisi şüphe uyandırıyor.

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