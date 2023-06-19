Netflix, One Piece dizisinin ilk fragmanını yayınladı: İşte çıkış tarihi

One Piece dizisinden ilk fragman
Yayınlanan fragmanda, başrolde Inaki Godoy'un yer aldığı ana kadronun yanı sıra dev deniz canavarları ve çok esnek bir kolun yer aldığı korsan serisinin yaklaşık 90 saniyesi gösteriliyor. Sekiz bölüm olacak olan One Piece dizisi ise 31 Ağustos tarihinde yayınlanacak.
Eiichiro Oda aynı zamanda "Beklenen yaşam sürem göz önüne alındığında, bunun One Piece'i tüm dünyaya getirmek için son şans olduğuna inanıyorum" demişti. Aktif olarak süreç üzerinde etkisi olduğunu bilinen Oda, live-action uyarlamasını 2016 yılında kabul etmişti. Her ne kadar orijinal içeriğin arkasındaki isim sürece dahil olmuş olsa da Netflix’in hüsran yaratan Death Note filmi ve bir sezon sonra iptal edilen Cowboy Bebop dizisi şüphe uyandırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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