Netflix, Silikon Vadisi'nde yaşananlara odaklanan bir dizi hazırlıyor

Tam Boyutta Gör Facebook'un karıştığı Cambridge Analytica skandalından, OpenAI'ın yönetim kurulunda yaşanan taht kavgalarına, Silikon Vadisi bir Hollywood yapımını aratmayacak kadar fazla entrikaya ve dramaya sahne oluyor. Bu da rekabetin en üst seviyede yaşandığı bu dünyayı televizyon dünyası için de ilgi çekici kılıyor. Daha önce "Silicon Valley" ve "Halt and Catch Fire" gibi dizilere konu olan Silikon Vadisi, şimdi de Succession benzeri bir dramaya konu olacak.

Thumblite adını taşıyan bu dizi, bu hafta Netflix'ten resmi onayı aldı. Gone Girl ve The Wheel of Time gibi yapımlardan tanıdığımız Rosamund Pike'ın başrolünü üstleneceği bu dizi, dikkat çekici iki ismin imzasını taşıyor: Ödüllü senarist Scott Z. Burns (Contagion, The Report) ve teknoloji dünyasıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan yazar ve podcast sunucusu Profesör Scott Galloway.

Thumblite, Silikon Vadisi'ndeki Rekabete ve Entrikalara Odaklanacak

Scott Galloway'in çalışmalarından yola çıkarak hazırlanan dizi, Silikon Vadisi'ndeki entrikalara, rekabete ve vizyonerlere odaklanacak. Hikâyenin merkezinde, dünyaya yön veren bu sektörde zirveye çıkmaya çalışan yöneticiler ve onların altında çalışırken kariyer basamaklarını tırmanya çalışan insanlar olacak.

Sadece Netflix'in değil başka TV kanalları ve dijital platformların da bu projenin peşinde olduğu ama Netflix'in sunduğu teklifle rakiplerini gölgede bıraktığı söyleniyor. Bu da projeye dair merakımızı daha da arttırıyor.

