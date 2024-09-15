Netflix, Silikon Vadisi'nde yaşananlara odaklanan bir dizi hazırlıyor

Thumblite adını taşıyan bu dizi, bu hafta Netflix'ten resmi onayı aldı. Gone Girl ve The Wheel of Time gibi yapımlardan tanıdığımız Rosamund Pike'ın başrolünü üstleneceği bu dizi, dikkat çekici iki ismin imzasını taşıyor: Ödüllü senarist Scott Z. Burns (Contagion, The Report) ve teknoloji dünyasıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan yazar ve podcast sunucusu Profesör Scott Galloway.
Thumblite, Silikon Vadisi'ndeki Rekabete ve Entrikalara Odaklanacak
Scott Galloway'in çalışmalarından yola çıkarak hazırlanan dizi, Silikon Vadisi'ndeki entrikalara, rekabete ve vizyonerlere odaklanacak. Hikâyenin merkezinde, dünyaya yön veren bu sektörde zirveye çıkmaya çalışan yöneticiler ve onların altında çalışırken kariyer basamaklarını tırmanya çalışan insanlar olacak.
Sadece Netflix'in değil başka TV kanalları ve dijital platformların da bu projenin peşinde olduğu ama Netflix'in sunduğu teklifle rakiplerini gölgede bıraktığı söyleniyor. Bu da projeye dair merakımızı daha da arttırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.