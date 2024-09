Zack Snyder'ın animasyon dizisi Twilight of the Gods'tan yeni fragman

Tam Boyutta Gör Rebel Moon filmlerinin büyük bir hayal kırıklığına dönüşmesi Zack Snyder ile Netflix arasındaki ortaklığı bitme noktasına getirmiş olsa da bu ortaklık sırasında hazırlanan eserler henüz bitmiş değil. Snyder'in Netflix çatısı altında hayata geçirdiği animasyon dizisi Twilight of the Gods, önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak. 19 Eylül'de yayınlanacak dizi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, bugün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

Twilight of the Gods, 19 Eylül'de Yayınlanacak

Zack Snyder'dan bekleneceği üzere yetişkin işi bir animasyon dizisi olan Twilight of the Gods, İskandinav mitolojisine yeni bir yorum getiriyor. Dizinin Netflix tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:

"Büyük savaşların, büyük kahramanlıkların ve büyük umutsuzlukların yaşandığı mitolojik bir dünyada, fani bir kral olan Leif, demir iradeli savaşçı Sigrid tarafından savaş meydanında kurtarılır ve ona aşık olur. Sigrid ve Leif, düğün gecelerinde Thor'un gazabından kurtulurlar ve bu gazap onları -ve bir grup savaşçıyı- her türlü zorluğa karşı acımasız bir intikam görevine sürükler."

Dizinin seslendirme kadrosunda Sylvia Hoeks, Stuart Martin, Rahul Kohli, Paterson Joseph, Jamie Clayton. Pilou Asbæk, John Noble ve Peter Stormare gibi isimler yer alıyor.

Zack Snyder animasyon türüne aşina bir isim. Daha önce bir animasyon film (Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole) yöneten Snyder, Watchmen filminde de animasyon bölümlere yer vermişti.

