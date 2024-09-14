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    Zack Snyder'ın animasyon dizisi Twilight of the Gods'tan yeni fragman

    Zack Snyder'ın Netflix çatısı altında hazırladığı animasyon dizisi Twilight of the Gods'tan yeni fragman yayınlandı. İskandinav mitolojisinden esinlenen dizi, önümüzdeki hafta yayınlanacak.
    Zack Snyder'ın Twilight of the Gods dizisinden yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Rebel Moon filmlerinin büyük bir hayal kırıklığına dönüşmesi Zack Snyder ile Netflix arasındaki ortaklığı bitme noktasına getirmiş olsa da bu ortaklık sırasında hazırlanan eserler henüz bitmiş değil. Snyder'in Netflix çatısı altında hayata geçirdiği animasyon dizisi Twilight of the Gods, önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak. 19 Eylül'de yayınlanacak dizi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, bugün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Twilight of the Gods, 19 Eylül'de Yayınlanacak

    Zack Snyder'dan bekleneceği üzere yetişkin işi bir animasyon dizisi olan Twilight of the Gods, İskandinav mitolojisine yeni bir yorum getiriyor. Dizinin Netflix tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:

    "Büyük savaşların, büyük kahramanlıkların ve büyük umutsuzlukların yaşandığı mitolojik bir dünyada, fani bir kral olan Leif, demir iradeli savaşçı Sigrid tarafından savaş meydanında kurtarılır ve ona aşık olur. Sigrid ve Leif, düğün gecelerinde Thor'un gazabından kurtulurlar ve bu gazap onları -ve bir grup savaşçıyı- her türlü zorluğa karşı acımasız bir intikam görevine sürükler."

    Dizinin seslendirme kadrosunda Sylvia Hoeks, Stuart Martin, Rahul Kohli, Paterson Joseph, Jamie Clayton. Pilou Asbæk, John Noble ve Peter Stormare gibi isimler yer alıyor.

    Zack Snyder animasyon türüne aşina bir isim. Daha önce bir animasyon film (Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole) yöneten Snyder, Watchmen filminde de animasyon bölümlere yer vermişti. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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