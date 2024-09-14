Zack Snyder'ın animasyon dizisi Twilight of the Gods'tan yeni fragman

Twilight of the Gods, 19 Eylül'de Yayınlanacak
Zack Snyder'dan bekleneceği üzere yetişkin işi bir animasyon dizisi olan Twilight of the Gods, İskandinav mitolojisine yeni bir yorum getiriyor. Dizinin Netflix tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:
"Büyük savaşların, büyük kahramanlıkların ve büyük umutsuzlukların yaşandığı mitolojik bir dünyada, fani bir kral olan Leif, demir iradeli savaşçı Sigrid tarafından savaş meydanında kurtarılır ve ona aşık olur. Sigrid ve Leif, düğün gecelerinde Thor'un gazabından kurtulurlar ve bu gazap onları -ve bir grup savaşçıyı- her türlü zorluğa karşı acımasız bir intikam görevine sürükler."
Dizinin seslendirme kadrosunda Sylvia Hoeks, Stuart Martin, Rahul Kohli, Paterson Joseph, Jamie Clayton. Pilou Asbæk, John Noble ve Peter Stormare gibi isimler yer alıyor.
Zack Snyder animasyon türüne aşina bir isim. Daha önce bir animasyon film (Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole) yöneten Snyder, Watchmen filminde de animasyon bölümlere yer vermişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.