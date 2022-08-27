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    California’dan önemli hamle: Benzinli ve dizel araçlar yasaklandı

    ABD otomobil kültürünün merkezi California, benzin ve dizelle çalışan yeni araçların satışını resmen yasakladı. Bu hamle iklim değişikliğine karşı atılmış ciddi bir adım olarak nitelendiriliyor.
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    California benzinli ve dizel araçlar yasakladı
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    ABD’nin en kalabalık eyaleti ve otomobil kültürünün merkezi olan California, benzin veya dizel yakıt ile çalışan yeni otomobillerin satışını resmen yasakladı. Eyalet tarafından yapılan bu hamlenin nedeni ise iklim değişikliği. Eyalette çıkan ve ciddi orman kayıplarına neden olan yangınların bu karar sürecini hızlandırdığı düşünülüyor.

    Diğer eyaletler de takip edebilir

    California Hava Kaynakları Kurulu tarafından alınan karara göre otomobil üreticileri, 2026’dan başlayarak eyalette yalnızca sıfır emisyonlu otomobil, kamyonet ve SUV satışı yapabilecek. Alınan bu kararın ayrıca bir kartopu etkisi yaratarak ülkenin diğer eyaletlerinde benzer sonuçlar doğurması bekleniyor. Zira California tarafından alınan diğer temiz ve emisyonsuz otomobil kararları New Jersey, New York ve Pennsylvania dahil olmak üzere en az 15 eyalet tarafından benimsenmişti.

    California benzinli ve dizel araçlar yasakladı
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    İklim değişikliği ciddi bir sorun

    California Hava Kaynakları Kurulu başkanı Liane Randolph, hedeflerinin 2040 yılına kadar kamyon ve otomobillerden kaynaklanan kirlilik oranını yüzde 50 oranında azaltmak olduğunu söylüyor. Alınan kararla birlikte 2026 yılı itibariyle eyalette satılan tüm araçların yüzde 35’i elektrikli, hibrit ya da hidrojen yakıtlı olacak. 2030’a kadar ise bu rakam araçların yüzde 68’ini, 2035 itibariyle de tamamını kapsayacak. Getirilen düzenlemeden halihazırda kullanımda olan araçlar ise etkilenmeyecek.

    Eyalet yetkilileri, yeni yasal düzenlemenin 2045 yılında yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefleri için son derece kritik olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte bu hedefleri tutturmanın sadece yasal düzenlemelerle olmayacağının da altını çizelim. Eyalet genelinde yeterli şarj istasyonu ve elektrikli araçlar için yeterli pil arzının oluşturulması ciddi öneme sahip.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 7 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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