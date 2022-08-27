California’dan önemli hamle: Benzinli ve dizel araçlar yasaklandı

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ABD’nin en kalabalık eyaleti ve otomobil kültürünün merkezi olan California, benzin veya dizel yakıt ile çalışan yeni otomobillerin satışını resmen yasakladı. Eyalet tarafından yapılan bu hamlenin nedeni ise iklim değişikliği. Eyalette çıkan ve ciddi orman kayıplarına neden olan yangınların bu karar sürecini hızlandırdığı düşünülüyor.

Diğer eyaletler de takip edebilir

California Hava Kaynakları Kurulu tarafından alınan karara göre otomobil üreticileri, 2026’dan başlayarak eyalette yalnızca sıfır emisyonlu otomobil, kamyonet ve SUV satışı yapabilecek. Alınan bu kararın ayrıca bir kartopu etkisi yaratarak ülkenin diğer eyaletlerinde benzer sonuçlar doğurması bekleniyor. Zira California tarafından alınan diğer temiz ve emisyonsuz otomobil kararları New Jersey, New York ve Pennsylvania dahil olmak üzere en az 15 eyalet tarafından benimsenmişti.

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İklim değişikliği ciddi bir sorun

California Hava Kaynakları Kurulu başkanı Liane Randolph, hedeflerinin 2040 yılına kadar kamyon ve otomobillerden kaynaklanan kirlilik oranını yüzde 50 oranında azaltmak olduğunu söylüyor. Alınan kararla birlikte 2026 yılı itibariyle eyalette satılan tüm araçların yüzde 35’i elektrikli, hibrit ya da hidrojen yakıtlı olacak. 2030’a kadar ise bu rakam araçların yüzde 68’ini, 2035 itibariyle de tamamını kapsayacak. Getirilen düzenlemeden halihazırda kullanımda olan araçlar ise etkilenmeyecek.

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Eyalet yetkilileri, yeni yasal düzenlemenin 2045 yılında yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefleri için son derece kritik olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte bu hedefleri tutturmanın sadece yasal düzenlemelerle olmayacağının da altını çizelim. Eyalet genelinde yeterli şarj istasyonu ve elektrikli araçlar için yeterli pil arzının oluşturulması ciddi öneme sahip.

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California benzinli ve dizel araçlar yasakladı