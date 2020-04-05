New York City, 1 milyonu aşkın öğrenci için Zoom ile eğitimi yasakladı

Hiç beklemediği kadar fazla kullanıcıya bir anda sahip olan, dünyanın her yerinden her amaçla kullanılan Zoom, New York City içindeki okullarda artık yasaklı yazılım statüsünde. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın güvenlik zaafları işaret edilerek yasaklama yapıldığı belirtildi.
New York City Eğitim Departmanı yetkilisi Danielle Filson tarafından yapılan açıklamada, güvenli bir uzaktan eğitim ortamı oluşturmak için Zoom’u inceledikleri ve açıklar sebebiyle bu kararı aldıkları belirtiliyor. Departman, Zoom yasağıyla birlikte tüm uzaktan eğitimi Microsoft Teams bünyesine taşıdığını da açıkladı. Yine açıklamaya göre Teams, aynı özellikleri uygun güvenlik önlemleriyle birlikte sunuyor. Uygulamanın yasaklanması kararını almada etkili oluşum ise New York City Cyber Command oldu. 2018 yılında oluşturulan bu yapı, şehir sakinlerini siber alanda güvende tutmayı hedefliyor.
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Yasak kapsamında 1800 farklı okulda 1,1 milyon öğrenci artık Microsoft Teams ile uzaktan eğitimine devam edecek.
https://techcrunch.com/2020/04/05/zoom-new-york-city-schools/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Modersyondan en büyük istirhamımdır, şu eksi oy vermeyi geri getirin artık.
şifre doğru olduğu halde kullanıcı derse katılamadı
daha sonra aynı derse cep telefonundan eriştik ama bana pcde lazım
Lâkin ben burada meselenin güvenlik zaafı veya eğitime verilen önem olduğunu hiç ama hiç sanmıyorum. "Şu uygulamaları şu sebeplerle tavsiye ediyoruz; bu uygulamaları ise şu sebeplerle tavsiye etmiyoruz" deselerdi iyi niyeti görebilirdim ama birine kati yasaklama getirip diğerini kural olarak dikte ediyorsan, burada insanda kusma isteği yaratacak kadar çirkin ve yozlaşmış anlaşmalar dönüyordur.
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