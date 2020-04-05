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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    New York City, 1 milyonu aşkın öğrenci için Zoom ile eğitimi yasakladı

    Amerikanın New York eyaleti içerisinde yer alan New York City, dâhilindeki 5 bölgedeki tüm okulların uzaktan eğitim için Zoom kullanmasını yasakladı. 1800 okulda artık Microsoft Teams kullanılacak.
    3 gün
    11,5b
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    Güvenlik
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    New York City, 1 milyonu aşkın öğrenci için Zoom ile eğitimi yasakladı
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    Hiç beklemediği kadar fazla kullanıcıya bir anda sahip olan, dünyanın her yerinden her amaçla kullanılan Zoom, New York City içindeki okullarda artık yasaklı yazılım statüsünde. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın güvenlik zaafları işaret edilerek yasaklama yapıldığı belirtildi.

    New York City Eğitim Departmanı yetkilisi Danielle Filson tarafından yapılan açıklamada, güvenli bir uzaktan eğitim ortamı oluşturmak için Zoom’u inceledikleri ve açıklar sebebiyle bu kararı aldıkları belirtiliyor. Departman, Zoom yasağıyla birlikte tüm uzaktan eğitimi Microsoft Teams bünyesine taşıdığını da açıkladı. Yine açıklamaya göre Teams, aynı özellikleri uygun güvenlik önlemleriyle birlikte sunuyor. Uygulamanın yasaklanması kararını almada etkili oluşum ise New York City Cyber Command oldu. 2018 yılında oluşturulan bu yapı, şehir sakinlerini siber alanda güvende tutmayı hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S6 için One UI 2.1 ile Android 10 güncellemesi yayınlandı"

    Yasak kapsamında 1800 farklı okulda 1,1 milyon öğrenci artık Microsoft Teams ile uzaktan eğitimine devam edecek.



    https://techcrunch.com/2020/04/05/zoom-new-york-city-schools/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 gün en beğenilen Emre_z3
    E-devlet'in çökmesi bunun en büyük örneği. Ben mühendislerimize güveniyorum ancak yetkililerin maalesef doğru insanlarla çalışmadıkları düşüncesindeyim. Forum kısmına girdiğimizde bu işin altından kalkabilecek ve büyük işlere imzasını atmış kişileri bulmak zor değil ama ne yazık ki yetenek yerine başka bir kriteri göz önüne alıyorlar bu konularda.
    E-devlet'in çökmesi bunun en büyük örneği. Ben mühendislerimize güveniyorum ancak yetkililerin maalesef doğru insanlarla çalışmadıkları düşüncesindeyim. Forum k...
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    Emre_z3 (Emre SOYTEKİN) 3 gün
    Bazı milli eğitim müdürlükleri de bu Zoom uygulamasını öneriyor öğretmenlere , 'EBA sistemi sıkıntılı nasıl yapıyorsanız yapın bu yabancı uygulamaları kullanın, kullandırın, haftalık olarak da kullandığınızı foto VS ile kanıtlayın' diyor. Kendi sistemimizi kurup da alın, tertemiz kullanın diyemiyoruz, hazırlığımız, altyapımız böyle durumlar için sıfırmış maalesef.
    Bazı milli eğitim müdürlükleri de bu Zoom uygulamasını öneriyor öğretmenlere , 'EBA sistemi sıkıntılı nasıl yapıyorsanız yapın bu yabancı uygulamaları kullanın,...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 gün Emre_z3
    E-devlet'in çökmesi bunun en büyük örneği. Ben mühendislerimize güveniyorum ancak yetkililerin maalesef doğru insanlarla çalışmadıkları düşüncesindeyim. Forum kısmına girdiğimizde bu işin altından kalkabilecek ve büyük işlere imzasını atmış kişileri bulmak zor değil ama ne yazık ki yetenek yerine başka bir kriteri göz önüne alıyorlar bu konularda.
    Yanıtla +15
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    sergengüney 1 gün yeni yorumcu
    bizim bakanllıgında böyle birşey yapması gerekiyor artık
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    ayseyilmaz35 1 gün yeni yorumcu
    MEB bir an önce benzer uygulama geliştirmeli muhakkak
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 gün
    Adam büyük resim kursunu taze bitirip buraya koşmuş ve yazmış "Microsoft lobisi yine gündemde."

    Modersyondan en büyük istirhamımdır, şu eksi oy vermeyi geri getirin artık.
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 gün
    Herkes canlı yayın meraklısı oldu arkadaş, çek videoya gönder whatsapptan ya da youtube'a yükle sadece paylaştığın kişiler görsün, canlıda canlı maksat şow yapmak
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    DH Misafiri 2 gün
    KOÜ de zoom kullanıyor ve öğrenci olarak bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar gayet güzel.
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    kadirlatif 2 gün yeni yorumcu
    ben denedim de zoom'u bir türlü katılamadım
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    cosef (Yusuf Çakıcı) 2 gün
    zoom ile haftasonu deneme yaptım

    şifre doğru olduğu halde kullanıcı derse katılamadı
    daha sonra aynı derse cep telefonundan eriştik ama bana pcde lazım
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    Haplo (Haplo ) 2 gün
    Discord var mis gibi; koronavirüs sebebiyle de 10 kişilik konferans şeysini 50 kişiye çıkarmıştı. Uzaktan eğitim için yeterli bir sayı. Ayrıca Discord'un sunduğu ayrıntılı ayarları, rolleri, bot ve yazılım desteğini diğer hiçbir yazılımın sunduğunu sanmıyorum. Basit bir bot ile eğitimi anında oyuna çevirebilirsiniz, sorular sorup aldığınız doğru yanıtlara göre otomatik puanlar dağıtabilirsiniz. Zaten maksat eğitimi interaktif, etkileşimli bir hale getirmek değilse, canlı yayının bir anlamı kalmıyor; hoca telefona çeksin dersi, göndersin öğrencilere.

    Lâkin ben burada meselenin güvenlik zaafı veya eğitime verilen önem olduğunu hiç ama hiç sanmıyorum. "Şu uygulamaları şu sebeplerle tavsiye ediyoruz; bu uygulamaları ise şu sebeplerle tavsiye etmiyoruz" deselerdi iyi niyeti görebilirdim ama birine kati yasaklama getirip diğerini kural olarak dikte ediyorsan, burada insanda kusma isteği yaratacak kadar çirkin ve yozlaşmış anlaşmalar dönüyordur.
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    tarlabasi (Uğur ) 2 gün
    Microsoft lobisi yine devrede.
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    homebird (Bilen BİLİR) 3 gün
    Zoom kullandık birçok sorun yaşadık. Alternatif arayışıyla eski dost Skype ye yöneldik. Oldukça stabil ve sorunsuz bir şekilde işimizi gördü.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    11528 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    zoom, new york city ve
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