Zoom'un yeni yapay zeka özelliğiyle avatarınız artık konuşabilecek

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Tam Boyutta Gör Lider video iletişim platformu Zoom, sanal toplantıları yürütme şeklimizi değiştirecek. Şirket, kullanıcıları çevrimiçi tartışmalarda temsil edebilecek ve kısa mesajlar göndermek için kullanılabilecek yapay zeka (AI) avatarları sunmayı planladığını duyurdu.

Zoom'un yapay zeka avatarı premium bir özellik olacak

Bu hamle, Zoom'un hizmetlerine daha gelişmiş yapay zeka yetenekleri entegre etme yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçası gibi görünüyor. Yapay zeka avatarı oluşturmak için kullanıcıların kendilerine ait kısa bir video kaydetmeleri gerekecek.

Görüntüler, Zoom'un yapay zeka teknolojisi tarafından kullanıcıya benzeyen ve sesini taklit eden bir avatar oluşturmak için kullanılacak. Oluşturulan bu avatarlar, sanal toplantılar sırasında kullanıcı adına önceden yazılmış mesajları iletebiliyor.

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Yapay zeka avatar özelliği, kullanıcıların kısa video güncellemeleri kaydedip meslektaşlarıyla paylaşmasına olanak tanıyan Zoom'un Klipler işleviyle entegre edilecek. Bu yenilikçi özellik ekipler arası iletişimi daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Ancak bu yapay zeka avatarlarının kullanımının yalnızca kısa mesajlar göndermekle sınırlı olacağını ve etkileşimli tartışmalara katılmak için kullanılmayacağını belirtmeliyiz. Zoom, potansiyel deepfake endişeleri nedeniyle gerekli önlemleri aldığını duyurdu.

Zoom'un Ürün Yöneticisi Smita Hashim, düzenlediği basın toplantısında şirketin "gelişmiş kimlik doğrulama, filigran teknolojisi ve sıkı kullanım politikalarıyla bu konuyu gerçekten dikkatli bir şekilde ele aldığını" söyledi. Açıklamada, Zoom'un bu yeni teknolojiyi uygularken kullanıcı güvenliğine olan bağlılığı vurgulandı.

Yapay zeka avatar özelliği, Zoom'un aylık 12 dolar ek ücretle satın alınabilecek premium AI Companion eklentisinin bir parçası olarak 2025'in başlarında kullanıma sunulacak. Ücretli bir Zoom aboneliğiniz olsa bile ancak eklentiye sahip olmasanız bile platform, önceden ayarlanmış yapay zeka avatarları ve sesleri kullanarak klipler oluşturmanıza olanak tanıyacak.

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