Zoom'un yeni yapay zeka özelliğiyle avatarınız artık konuşabilecek

Zoom'un yapay zeka avatarı premium bir özellik olacak
Bu hamle, Zoom'un hizmetlerine daha gelişmiş yapay zeka yetenekleri entegre etme yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçası gibi görünüyor. Yapay zeka avatarı oluşturmak için kullanıcıların kendilerine ait kısa bir video kaydetmeleri gerekecek.
Görüntüler, Zoom'un yapay zeka teknolojisi tarafından kullanıcıya benzeyen ve sesini taklit eden bir avatar oluşturmak için kullanılacak. Oluşturulan bu avatarlar, sanal toplantılar sırasında kullanıcı adına önceden yazılmış mesajları iletebiliyor.
Yapay zeka avatar özelliği, kullanıcıların kısa video güncellemeleri kaydedip meslektaşlarıyla paylaşmasına olanak tanıyan Zoom'un Klipler işleviyle entegre edilecek. Bu yenilikçi özellik ekipler arası iletişimi daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.
Ancak bu yapay zeka avatarlarının kullanımının yalnızca kısa mesajlar göndermekle sınırlı olacağını ve etkileşimli tartışmalara katılmak için kullanılmayacağını belirtmeliyiz. Zoom, potansiyel deepfake endişeleri nedeniyle gerekli önlemleri aldığını duyurdu.
Zoom'un Ürün Yöneticisi Smita Hashim, düzenlediği basın toplantısında şirketin "gelişmiş kimlik doğrulama, filigran teknolojisi ve sıkı kullanım politikalarıyla bu konuyu gerçekten dikkatli bir şekilde ele aldığını" söyledi. Açıklamada, Zoom'un bu yeni teknolojiyi uygularken kullanıcı güvenliğine olan bağlılığı vurgulandı.
Yapay zeka avatar özelliği, Zoom'un aylık 12 dolar ek ücretle satın alınabilecek premium AI Companion eklentisinin bir parçası olarak 2025'in başlarında kullanıma sunulacak. Ücretli bir Zoom aboneliğiniz olsa bile ancak eklentiye sahip olmasanız bile platform, önceden ayarlanmış yapay zeka avatarları ve sesleri kullanarak klipler oluşturmanıza olanak tanıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.