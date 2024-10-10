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    Anlık Bildirim

    Zoom'un yeni yapay zeka özelliğiyle avatarınız artık konuşabilecek

    Zoom, yeni yapay zeka avatar özelliği geliştiriyor. Bu özellik, sanal toplantılarda önceden yazılmış mesajları iletmek için sizin kısa bir videonuzu kullanarak dijital bir kopyanızı oluşturacak.
    Zoom'un yeni AI özelliğiyle avatarınız artık konuşabilecek Tam Boyutta Gör
    Lider video iletişim platformu Zoom, sanal toplantıları yürütme şeklimizi değiştirecek. Şirket, kullanıcıları çevrimiçi tartışmalarda temsil edebilecek ve kısa mesajlar göndermek için kullanılabilecek yapay zeka (AI) avatarları sunmayı planladığını duyurdu.

    Zoom'un yapay zeka avatarı premium bir özellik olacak

    Bu hamle, Zoom'un hizmetlerine daha gelişmiş yapay zeka yetenekleri entegre etme yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçası gibi görünüyor. Yapay zeka avatarı oluşturmak için kullanıcıların kendilerine ait kısa bir video kaydetmeleri gerekecek.

    Görüntüler, Zoom'un yapay zeka teknolojisi tarafından kullanıcıya benzeyen ve sesini taklit eden bir avatar oluşturmak için kullanılacak. Oluşturulan bu avatarlar, sanal toplantılar sırasında kullanıcı adına önceden yazılmış mesajları iletebiliyor.

    Yapay zeka avatar özelliği, kullanıcıların kısa video güncellemeleri kaydedip meslektaşlarıyla paylaşmasına olanak tanıyan Zoom'un Klipler işleviyle entegre edilecek. Bu yenilikçi özellik ekipler arası iletişimi daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

    Ancak bu yapay zeka avatarlarının kullanımının yalnızca kısa mesajlar göndermekle sınırlı olacağını ve etkileşimli tartışmalara katılmak için kullanılmayacağını belirtmeliyiz. Zoom, potansiyel deepfake endişeleri nedeniyle gerekli önlemleri aldığını duyurdu.

    Zoom'un Ürün Yöneticisi Smita Hashim, düzenlediği basın toplantısında şirketin "gelişmiş kimlik doğrulama, filigran teknolojisi ve sıkı kullanım politikalarıyla bu konuyu gerçekten dikkatli bir şekilde ele aldığını" söyledi. Açıklamada, Zoom'un bu yeni teknolojiyi uygularken kullanıcı güvenliğine olan bağlılığı vurgulandı.

    Yapay zeka avatar özelliği, Zoom'un aylık 12 dolar ek ücretle satın alınabilecek premium AI Companion eklentisinin bir parçası olarak 2025'in başlarında kullanıma sunulacak. Ücretli bir Zoom aboneliğiniz olsa bile ancak eklentiye sahip olmasanız bile platform, önceden ayarlanmış yapay zeka avatarları ve sesleri kullanarak klipler oluşturmanıza olanak tanıyacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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