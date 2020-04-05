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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Tab S6 için One UI 2.1 ile Android 10 güncellemesi yayınlandı

    Samsung'un şu an piyasadaki en güçlü Android tableti Galaxy Tab S6, Android 10 çıktıktan neredeyse bir yıl sonra sonunda güncelleme alıyor. Bu güncelleme de henüz tüm dünyaya açılmış değil.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Tab S6 için One UI 2.1 ile Android 10 güncellemesi yayınlandı
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    2019’un ortalarında satışa sunulan Samsung Galaxy Tab S6 modeli, Qualcomm Snapdragon 855, 2K AMOLED ekran ve 8GB’a ulaşan RAM kapasitesiyle hâlâ en güçlü Samsung Android tablet olarak piyasada yer alıyor. Firmanın One UI arayüzüne sahip olan cihaz, şimdiye kadar Android 9 Pie sürümüne sahipti. Android 10 güncellemesi geç de olsa cihaza ulaştı. 

    İçerisinde yeni bir arayüz olan One UI 2.1 ve tonlarca yeni özellik getiren Android 10 güncellemesi, şimdilik SM-T865 kodlu modele sunuluyor. Güncelleme içerisinde ayrıca Mart 2020 güvenlik paketi de yer alıyor. Yayınlanan raporlara göre şimdilik DBT bölgesi, yani Almanya güncellemeye sahip. 

    Ayrıca Bkz. "Yarın tanıtılabilir: iPhone SE 2 nasıl olacak?"

    Güncelleme stabil kanaldan dağıtıldığı için yakın zamanda tüm dünyaya açılacaktır. Samsung Galaxy Tab S6, ülkemizde 5 bin TL bandından satışta bulunuyor.



    https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-tab-s6-android-10-one-ui-2/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    BLasTeaR (Uğur Yörük) 2 gün
    Faybonlar uçuşmuş yine. sinek mi kovalıyorsunuz la burada??
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    mehmetcam0734 2 gün yeni yorumcu
    5 bin tl verip cihaz alıcam ve güncelleme bir yıl sonra gelecek ha.Android bu yuzden kaybediyor işte başka sebebi yok ios a göre Androidin daha çok artısı olsada bu yüzden kullanılmaz
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    Doanc4n (D C) 2 gün
    ipad varken çöp
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