Samsung Galaxy Tab S6 için One UI 2.1 ile Android 10 güncellemesi yayınlandı

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2019’un ortalarında satışa sunulan Samsung Galaxy Tab S6 modeli, Qualcomm Snapdragon 855, 2K AMOLED ekran ve 8GB’a ulaşan RAM kapasitesiyle hâlâ en güçlü Samsung Android tablet olarak piyasada yer alıyor. Firmanın One UI arayüzüne sahip olan cihaz, şimdiye kadar Android 9 Pie sürümüne sahipti. Android 10 güncellemesi geç de olsa cihaza ulaştı.

İçerisinde yeni bir arayüz olan One UI 2.1 ve tonlarca yeni özellik getiren Android 10 güncellemesi, şimdilik SM-T865 kodlu modele sunuluyor. Güncelleme içerisinde ayrıca Mart 2020 güvenlik paketi de yer alıyor. Yayınlanan raporlara göre şimdilik DBT bölgesi, yani Almanya güncellemeye sahip.

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Güncelleme stabil kanaldan dağıtıldığı için yakın zamanda tüm dünyaya açılacaktır. Samsung Galaxy Tab S6, ülkemizde 5 bin TL bandından satışta bulunuyor.

https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-tab-s6-android-10-one-ui-2/

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