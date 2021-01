New York Oyun Ödülleri'nde 2020'nin en iyi oyunu Hades seçildi; The Last of Us Part 2 ödül alamadı

Tam Boyutta Gör

Çoğu insanın evde geçirmek zorunda kaldığı ve oyun oynadığı bir yılı geride bıraktık. Birbirinden farklı oyunlar çıktı ve bazıları gerçekten hem iyi hem de kötü anlamda kendinden sıkça bahsettirdi.

Geçtiğimiz günlerde de bir 10. kez düzenlenen The New York Game Awards'ın sahipleri belli oldu. Ödül alan oyunlar arasında çok fazla şaşırtan olmadı ancak "En İyi Oyun Ödülü" 2020 yılının en iyi bağımsız oyunu olan Hades'e gitti. Diğer bir dikkat çeken nokta ise 2020'nin en çok konuşulan oyunlarından The Last of Us Part II'nin ödül alamaması oldu.

Tüm dalları ve ödül alanları aşağıda bulabilrsiniz.

The New York Game Awards Kazananları

Yılın En İyi Oyunu - Hades

En iyi Dünya - Ghost of Tsushima

En İyi Yazarlık - Hades

En İyi VR Oyun - Half Life Alyx

En iyi Müzik - Hades

En İyi Çocuk Oyunu - Animal Crossing: New Horizons

En İyi Mobil Oyun - Genshin Impact

En İyi Bağımsız Oyun - Hades

En İyi Remake - Final Fantasy VII: Remake

En İyi Performans - Logan Cunningham (Hades)

