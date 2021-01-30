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    New York Oyun Ödülleri'nde 2020'nin en iyi oyunu Hades seçildi; The Last of Us Part 2 ödül alamadı

    10 yıldız düzenlenen The New York Game Awards'ın 2020 yılındaki sahipleri belli oldu. En dikkat çeken ödül, şüphesiz En İyi Oyun ödünü Hades'in alması oldu.
    10 dk.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    New York Oyun Ödülleri'nde 2020'nin en iyi oyunu Hades seçildi; The Last of Us Part 2 ödül alamadı
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    Çoğu insanın evde geçirmek zorunda kaldığı ve oyun oynadığı bir yılı geride bıraktık. Birbirinden farklı oyunlar çıktı ve bazıları gerçekten hem iyi hem de kötü anlamda kendinden sıkça bahsettirdi.

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    Geçtiğimiz günlerde de bir 10. kez düzenlenen The New York Game Awards'ın sahipleri belli oldu. Ödül alan oyunlar arasında çok fazla şaşırtan olmadı ancak "En İyi Oyun Ödülü" 2020 yılının en iyi bağımsız oyunu olan Hades'e gitti.  Diğer bir dikkat çeken nokta ise 2020'nin en çok konuşulan oyunlarından The Last of Us Part II'nin ödül alamaması oldu.

    Tüm dalları ve ödül alanları aşağıda bulabilrsiniz.

    The New York Game Awards Kazananları

    • Yılın En İyi Oyunu - Hades
    • En iyi Dünya - Ghost of Tsushima
    • En İyi Yazarlık - Hades
    • En İyi VR Oyun - Half Life Alyx
    • En iyi Müzik - Hades
    • En İyi Çocuk Oyunu - Animal Crossing: New Horizons
    • En İyi Mobil Oyun - Genshin Impact
    • En İyi Bağımsız Oyun - Hades
    • En İyi Remake - Final Fantasy VII: Remake
    • En İyi Performans - Logan Cunningham (Hades)


    https://www.dualshockers.com/the-new-york-video-game-awards-2021-winners-list/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hudson51 (Durukan ) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Last of Us Part 2'i sevdiğimden değil hatta verilen ödüller de bence gayet yerinde ama işin içinde bir bit yeniği var gibi. Sırf medyada konuşulsun diye Last of Us Part 2'e ödül vermemişte olabilirler.
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