Hades hayranlarına müjde: Mobile geliyor

Tam Boyutta Gör Yayınlandığı dönemin en iyi oyunları arasına giren ve halen daha severek oynanan Hades, yakın zamanda mobile geliyor. Netflix popüler oyunun geliştiricileri ile el sıkıştı ancak küçük bir ayrıntı var.

Hades mobil ne zaman geliyor?

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Hades, Braid ve Death’s Door oyunları platformun mobil oyun hizmetleri kapsamında abonelere sunulacak. Bilindiği üzere firma aboneleri için pek çok masa üstü yapımını mobile getirdi ve katalog toplamda 80 oyuna ulaştı.

Netflix reklamlı abonelerine daha az reklam gösterecek 1 hf. önce eklendi

Zagreus olarak oynadığınız oyunda ölürseniz en başa dönüyorsunuz. Bölümler sürekli değişiyor ve sadece belirli yeteneklerle doğuyorsunuz. Hikayesi ve grafikleriyle pek çok ödül alan Hades ilk etapta iOS kullanıcılarına sunulacak.

Zaman manipülasyonu temelli Braid el yapımı görselleri ve 15 saate varan oynanış süresi ile hem iOS hem Android kullanıcılarına sunulacak. Death’s Door ise 2021 yılının en iyi bağımsız oyunlarındandı. Bunlar haricinde Katana Zero, Chicken Run: Eggstraction, The Dragon Prince: Xadia, La Casa De Papel oyunları da sonraki dönemde kullanıcılarla buluşacak.

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