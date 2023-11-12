Hades hayranlarına müjde: Mobile geliyor

Hades mobil ne zaman geliyor?
Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Hades, Braid ve Death’s Door oyunları platformun mobil oyun hizmetleri kapsamında abonelere sunulacak. Bilindiği üzere firma aboneleri için pek çok masa üstü yapımını mobile getirdi ve katalog toplamda 80 oyuna ulaştı.
Zagreus olarak oynadığınız oyunda ölürseniz en başa dönüyorsunuz. Bölümler sürekli değişiyor ve sadece belirli yeteneklerle doğuyorsunuz. Hikayesi ve grafikleriyle pek çok ödül alan Hades ilk etapta iOS kullanıcılarına sunulacak.
Zaman manipülasyonu temelli Braid el yapımı görselleri ve 15 saate varan oynanış süresi ile hem iOS hem Android kullanıcılarına sunulacak. Death’s Door ise 2021 yılının en iyi bağımsız oyunlarındandı. Bunlar haricinde Katana Zero, Chicken Run: Eggstraction, The Dragon Prince: Xadia, La Casa De Papel oyunları da sonraki dönemde kullanıcılarla buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.