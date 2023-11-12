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    Anlık Bildirim

    Hades hayranlarına müjde: Mobile geliyor

    Netflix mobil oyun kataloğunda birbirinden önemli yapımlar ekliyor. The Dragon Prince: Xadia, La Casa De Papel, Hades, Braid ve Death’s Door yakın zamanda kataloğa eklenecek.
    Netflix Tam Boyutta Gör
    Yayınlandığı dönemin en iyi oyunları arasına giren ve halen daha severek oynanan Hades, yakın zamanda mobile geliyor. Netflix popüler oyunun geliştiricileri ile el sıkıştı ancak küçük bir ayrıntı var.

    Hades mobil ne zaman geliyor?

    Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Hades, Braid ve Death’s Door oyunları platformun mobil oyun hizmetleri kapsamında abonelere sunulacak. Bilindiği üzere firma aboneleri için pek çok masa üstü yapımını mobile getirdi ve katalog toplamda 80 oyuna ulaştı.

    Zagreus olarak oynadığınız oyunda ölürseniz en başa dönüyorsunuz. Bölümler sürekli değişiyor ve sadece belirli yeteneklerle doğuyorsunuz. Hikayesi ve grafikleriyle pek çok ödül alan Hades ilk etapta iOS kullanıcılarına sunulacak.

    Zaman manipülasyonu temelli Braid el yapımı görselleri ve 15 saate varan oynanış süresi ile hem iOS hem Android kullanıcılarına sunulacak. Death’s Door ise 2021 yılının en iyi bağımsız oyunlarındandı. Bunlar haricinde Katana Zero, Chicken Run: Eggstraction, The Dragon Prince: Xadia, La Casa De Papel oyunları da sonraki dönemde kullanıcılarla buluşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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