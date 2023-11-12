Netflix'in oyun yatırımları devam ediyor! 2020'nin en iyilerinden Hades ve daha fazlası Netflix'e geliyor

Tam Boyutta Gör Video yayın akışı olarak hayatımıza giren ve şu anda dünyada 200 milyonun üzerinde aboneye sahip olan Netflix, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda oyun işine girdi ve platforma onlarca oyun ekledi. Birkaç gündür süren Geeked Week etkinliğinde ise oyunseverler için birçok güzel haber paylaşıldı.

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Etkinlik süresince Devil May Cry gibi popüler oyunların dizi uyarlamaları duyuruldu. Ayrıca The Witcher'ın yeni animasyonu da duyuruldu. Ancak oyun tarafı için asıl heyecanlandırıcı kısım elbette duyurulan oyunlar. Platforma 2024 yılında eklenecek oyunlar açıklandı ve bazıları gerçekten de heyecanlandırıcı. En son eklenen oyunlar şu şekilde:

Slayaway Camp 2: Netflix & Kill

Shadow and Bone: Enter the Fold

Oxenfree II: Lost Signals

Netflix'in oyun kütüphanesi sevindirici bir şekilde doluyor diyebiliriz. 2024 yılında eklenecek oyunları görünce Netflix'in bu konuda ne kadar ısrarcı ve emin bir şekilde ilerlediğini de görebiliyoruz. 2024 yılında eklenecek oyunlar ise şu şekilde:

Money Heist

Chicken Run: Eggstraction

The Dragon Prince: Xadia

Death's Door

Katana Zero

Hades

Braid, Anniversary Edition (30 Nisan)

Bu oyunlar arasında özellikle Hades ve Katana Zero şaşırtıcı diyebiliriz. Hades gibi 2020 yılının en önemli yapımlarından birinin Netflix'e özel olarak iOS'e gelmesi gelecekte yatırımların devam edeceğinin kanıtı diyebiliriz.

Netflix'in oyun bölümüyle yaptığımız özel bir röportajda oyun tarafı için cloud ile ilgili düşüncelerini, gelecek planlarının bir kısmını dinleyince, Netflix'in planlarının uzun vadeli olduğunu ve emin adımlarla ilerleyeceğini net olarak söyleyebiliriz.

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Netflix'in oyun yatırımları devam ediyor!