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    Netflix'in oyun yatırımları devam ediyor! 2020'nin en iyilerinden Hades ve daha fazlası Netflix'e geliyor

    Netflix'in oyun yatırımları devam ediyor. Geçtiğimiz yılların en önemli oyunlarından biri olan Hades ve çok daha fazlası Netflix platformuna eklenecek.            
    Netflix'in oyun yatırımları devam ediyor! Tam Boyutta Gör
    Video yayın akışı olarak hayatımıza giren ve şu anda dünyada 200 milyonun üzerinde aboneye sahip olan Netflix, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda oyun işine girdi ve platforma onlarca oyun ekledi. Birkaç gündür süren Geeked Week etkinliğinde ise oyunseverler için birçok güzel haber paylaşıldı.

    Etkinlik süresince Devil May Cry gibi popüler oyunların dizi uyarlamaları duyuruldu. Ayrıca The Witcher'ın yeni animasyonu da duyuruldu. Ancak oyun tarafı için asıl heyecanlandırıcı kısım elbette duyurulan oyunlar. Platforma 2024 yılında eklenecek oyunlar açıklandı ve bazıları gerçekten de heyecanlandırıcı. En son eklenen oyunlar şu şekilde:

    • Slayaway Camp 2: Netflix & Kill
    • Shadow and Bone: Enter the Fold
    • Oxenfree II: Lost Signals

    Netflix'in oyun kütüphanesi sevindirici bir şekilde doluyor diyebiliriz. 2024 yılında eklenecek oyunları görünce Netflix'in bu konuda ne kadar ısrarcı ve emin bir şekilde ilerlediğini de görebiliyoruz. 2024 yılında eklenecek oyunlar ise şu şekilde:

    • Money Heist
    • Chicken Run: Eggstraction
    • The Dragon Prince: Xadia
    • Death's Door
    • Katana Zero
    • Hades
    • Braid, Anniversary Edition (30 Nisan)

    Bu oyunlar arasında özellikle Hades ve Katana Zero şaşırtıcı diyebiliriz. Hades gibi 2020 yılının en önemli yapımlarından birinin Netflix'e özel olarak iOS'e gelmesi gelecekte yatırımların devam edeceğinin kanıtı diyebiliriz.

    Netflix'in oyun bölümüyle yaptığımız özel bir röportajda oyun tarafı için cloud ile ilgili düşüncelerini, gelecek planlarının bir kısmını dinleyince, Netflix'in planlarının uzun vadeli olduğunu ve emin adımlarla ilerleyeceğini net olarak söyleyebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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