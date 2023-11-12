Netflix'in oyun yatırımları devam ediyor! 2020'nin en iyilerinden Hades ve daha fazlası Netflix'e geliyor

Etkinlik süresince Devil May Cry gibi popüler oyunların dizi uyarlamaları duyuruldu. Ayrıca The Witcher'ın yeni animasyonu da duyuruldu. Ancak oyun tarafı için asıl heyecanlandırıcı kısım elbette duyurulan oyunlar. Platforma 2024 yılında eklenecek oyunlar açıklandı ve bazıları gerçekten de heyecanlandırıcı. En son eklenen oyunlar şu şekilde:
- Slayaway Camp 2: Netflix & Kill
- Shadow and Bone: Enter the Fold
- Oxenfree II: Lost Signals
Netflix'in oyun kütüphanesi sevindirici bir şekilde doluyor diyebiliriz. 2024 yılında eklenecek oyunları görünce Netflix'in bu konuda ne kadar ısrarcı ve emin bir şekilde ilerlediğini de görebiliyoruz. 2024 yılında eklenecek oyunlar ise şu şekilde:
- Money Heist
- Chicken Run: Eggstraction
- The Dragon Prince: Xadia
- Death's Door
- Katana Zero
- Hades
- Braid, Anniversary Edition (30 Nisan)
Bu oyunlar arasında özellikle Hades ve Katana Zero şaşırtıcı diyebiliriz. Hades gibi 2020 yılının en önemli yapımlarından birinin Netflix'e özel olarak iOS'e gelmesi gelecekte yatırımların devam edeceğinin kanıtı diyebiliriz.
Netflix'in oyun bölümüyle yaptığımız özel bir röportajda oyun tarafı için cloud ile ilgili düşüncelerini, gelecek planlarının bir kısmını dinleyince, Netflix'in planlarının uzun vadeli olduğunu ve emin adımlarla ilerleyeceğini net olarak söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.