New York Times, yapay zekâ editörü arıyor

Sadece ABD’de günde 740 bin baskı yapan ve dünya genelinde 8.5 milyondan fazla ücretli abonesi olan New York Times gazetesi, yapay zeka editörü aradığını bir ilanla duyurdu.
New York Times gazetesi yapay zeka konusundaki atılımlarına son sürat devam ediyor.
New York Times, yapay zeka editörüne yıllık 220 bin dolar maaş vermeyi vaadediyor.
Yapay zekâ editörü için gazetecilik deneyimi ve yapay zekâ dil modellerine de hâkim olunması isteniyor.
Yapay zekâ editörünün görevleri arasında, bu iş için kurulacak ekibi yönetmek ve gazetenin diğer departmanları ile irtibatı sağlamak da yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.