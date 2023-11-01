Sadece ABD’de günde 740 bin baskı yapan ve dünya genelinde 8.5 milyondan fazla ücretli abonesi olan New York Times gazetesi, yapay zeka editörü aradığını bir ilanla duyurdu.

New York Times gazetesi yapay zeka konusundaki atılımlarına son sürat devam ediyor.

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New York Times, yapay zeka editörüne yıllık 220 bin dolar maaş vermeyi vaadediyor.

Yapay zekâ editörü için gazetecilik deneyimi ve yapay zekâ dil modellerine de hâkim olunması isteniyor.

Yapay zekâ editörünün görevleri arasında, bu iş için kurulacak ekibi yönetmek ve gazetenin diğer departmanları ile irtibatı sağlamak da yer alıyor.

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New York Times, yapay zekâ editörü arıyor