Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT küresel olarak çöktü: Sorgulara cevap vermiyor

    OpenAI’ın popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT küresel olarak çöktü. Sosyal medyada kullanıcıların belirttiğine göre, ChatGPT'ye erişilebilmesine rağmen sorgulamalara cevap vermiyor.
    ChatGPT küresel olarak çöktü: Sorgulara cevap vermiyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın popüler yapay zeka sohbet robotu küresel olarak ChatGPT çöktü. Sosyal medyada kulllanıcıların belirttiğine göre, ChatGPT'ye erişilebilmesine rağmen, sohbet robotu sorgulamalara cevap vermiyor. Bazı kullanıcılar ise dahili sunucu hatası aldıklarını belirtiyor. 

    OpenAI doğruladı

    Down Detector'daki raporlara bakıldığında sorunun TSİ ile 21.30 civarında başladığı görülüyor. OpenAI durum sayfasına bir güncelleme yayınlayarak ChatGPT, API ve metinden videoya dönüştürme aracı Sora'nın şu anda yüksek hata oranları yaşadığını doğruladı.

    OpenAI, son paylaşımında ise sorunun yukarı kaynaklı sağlayıcıdan kaynaklandığını ve OpenAI'nin şu anda durumu izlediği belirtildi. Erişimin tekrar ne zaman sağlanacağı ise belirtilmedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    E
    E_Y_B_H_P_T 53 dakika önce

    Su tabancası haberinin değiştirilmesi için DH ofisinin olduğu binaya kendimi zincirleyerek eylem yaptım (Ayrıca yere boş DVD'lerle "seni seviyorum DH" yazdım.)

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D

    L
    LastStand 9 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türksat 42e sinyal kalitesi 0 2 kişilik okey nasıl oynanır cam suyuna ne konur en iyi kalem ucu hangisi park lambası nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız