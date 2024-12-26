ChatGPT küresel olarak çöktü: Sorgulara cevap vermiyor

OpenAI doğruladı
Down Detector'daki raporlara bakıldığında sorunun TSİ ile 21.30 civarında başladığı görülüyor. OpenAI durum sayfasına bir güncelleme yayınlayarak ChatGPT, API ve metinden videoya dönüştürme aracı Sora'nın şu anda yüksek hata oranları yaşadığını doğruladı.
OpenAI, son paylaşımında ise sorunun yukarı kaynaklı sağlayıcıdan kaynaklandığını ve OpenAI'nin şu anda durumu izlediği belirtildi. Erişimin tekrar ne zaman sağlanacağı ise belirtilmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Su tabancası haberinin değiştirilmesi için DH ofisinin olduğu binaya kendimi zincirleyerek eylem yaptım (Ayrıca yere boş DVD'lerle "seni seviyorum DH" yazdım.)
Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D
su tabancası haberi nerde ya
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.