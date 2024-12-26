Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın popüler yapay zeka sohbet robotu küresel olarak ChatGPT çöktü. Sosyal medyada kulllanıcıların belirttiğine göre, ChatGPT'ye erişilebilmesine rağmen, sohbet robotu sorgulamalara cevap vermiyor. Bazı kullanıcılar ise dahili sunucu hatası aldıklarını belirtiyor.

OpenAI doğruladı

Down Detector'daki raporlara bakıldığında sorunun TSİ ile 21.30 civarında başladığı görülüyor. OpenAI durum sayfasına bir güncelleme yayınlayarak ChatGPT, API ve metinden videoya dönüştürme aracı Sora'nın şu anda yüksek hata oranları yaşadığını doğruladı.

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OpenAI, son paylaşımında ise sorunun yukarı kaynaklı sağlayıcıdan kaynaklandığını ve OpenAI'nin şu anda durumu izlediği belirtildi. Erişimin tekrar ne zaman sağlanacağı ise belirtilmedi.

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ChatGPT küresel olarak çöktü: Sorgulara cevap vermiyor