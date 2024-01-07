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    New York Times, telif hakkı ihlali nedeniyle OpenAI ve Microsoft'a dava açtı

    Dünyaca ünlü Amerika merkezli New York Times gazetesi, yapay zeka teknolojileriyle öne çıkan teknoloji devleri OpenAI ve Microsoft şirketlerine telif davası açtığını açıkladı.

    New York Times, OpenAI ve Microsoft'a dava açtı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli kuruluşlarından New York Times gazetesi, telifli çalışmalarının yapay zeka tarafından kullanımı nedeniyle OpenAI ve Microsoft şirketlerine dava açtı.

    Gazete, yayınladığı milyonlarca haber ve makalenin şirketlerin yapay zeka chatbot'larını eğitmek için kullanıldığını ve bunun telif haklarına aykırı olduğunu belirtiyor.

    Açtığı davanın haberini kendi sayfalarına da taşıyan New York Times, bunun telifli yayınların yapay zeka tarafından kullanımıyla ilgili hukuk savaşının son halkası olduğunu yazdı. Gazete, mevcut haber ve makaleleri kullanan ChatGPT ve diğer yapay zeka sohbet robotlarına dava açan ilk büyük ABD'li medya kuruluşu oldu.

    New York Times, yapay zeka şirketlerinin güvenilir bilgiye erişim konusunda medyayla rekabet etmek için yine medyanın eserlerini telif ödemeden kullandığına ve "kendi okuyucularını çalarak" iş modeline zarar verdiğine de dikkat çekti. Yayın kuruluşu ayrıca kendi makalelerini kullanan ancak yanıltıcı içerik üreten yapay zekanın gazetenin markasına zarar verdiğini de savunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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