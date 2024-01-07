New York Times, telif hakkı ihlali nedeniyle OpenAI ve Microsoft'a dava açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli kuruluşlarından New York Times gazetesi, telifli çalışmalarının yapay zeka tarafından kullanımı nedeniyle OpenAI ve Microsoft şirketlerine dava açtı.

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Gazete, yayınladığı milyonlarca haber ve makalenin şirketlerin yapay zeka chatbot'larını eğitmek için kullanıldığını ve bunun telif haklarına aykırı olduğunu belirtiyor.

Açtığı davanın haberini kendi sayfalarına da taşıyan New York Times, bunun telifli yayınların yapay zeka tarafından kullanımıyla ilgili hukuk savaşının son halkası olduğunu yazdı. Gazete, mevcut haber ve makaleleri kullanan ChatGPT ve diğer yapay zeka sohbet robotlarına dava açan ilk büyük ABD'li medya kuruluşu oldu.

New York Times, yapay zeka şirketlerinin güvenilir bilgiye erişim konusunda medyayla rekabet etmek için yine medyanın eserlerini telif ödemeden kullandığına ve "kendi okuyucularını çalarak" iş modeline zarar verdiğine de dikkat çekti. Yayın kuruluşu ayrıca kendi makalelerini kullanan ancak yanıltıcı içerik üreten yapay zekanın gazetenin markasına zarar verdiğini de savunuyor.

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New York Times, OpenAI ve Microsoft'a dava açtı