New York Times, telif hakkı ihlali nedeniyle OpenAI ve Microsoft'a dava açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli kuruluşlarından New York Times gazetesi, telifli çalışmalarının yapay zeka tarafından kullanımı nedeniyle OpenAI ve Microsoft şirketlerine dava açtı.
Gazete, yayınladığı milyonlarca haber ve makalenin şirketlerin yapay zeka chatbot'larını eğitmek için kullanıldığını ve bunun telif haklarına aykırı olduğunu belirtiyor.
Açtığı davanın haberini kendi sayfalarına da taşıyan New York Times, bunun telifli yayınların yapay zeka tarafından kullanımıyla ilgili hukuk savaşının son halkası olduğunu yazdı. Gazete, mevcut haber ve makaleleri kullanan ChatGPT ve diğer yapay zeka sohbet robotlarına dava açan ilk büyük ABD'li medya kuruluşu oldu.
New York Times, yapay zeka şirketlerinin güvenilir bilgiye erişim konusunda medyayla rekabet etmek için yine medyanın eserlerini telif ödemeden kullandığına ve "kendi okuyucularını çalarak" iş modeline zarar verdiğine de dikkat çekti. Yayın kuruluşu ayrıca kendi makalelerini kullanan ancak yanıltıcı içerik üreten yapay zekanın gazetenin markasına zarar verdiğini de savunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.