Nijerya, kripto para yasası hazırlanana kadar kripto paralara mesafeli yaklaşacak

Genel Müdür Lamido Yuguda, ülkenin ünlü ticaret merkezi Lagos’ta gazetecilere yaptığı açıklamada; kripto borsalarının Nijerya’daki işlemlerini yürütmek için gereken bankacılık platformuna henüz erişimi olmadığından dolayı komisyonun kripto para biriminden kaçındığını ifade etti.
Son olarak Yuguda, SEC’in yatırım koruması ile mantıklı kripto varlıklara yatırımı teşvik edeceğini ve ayrıca sanal ve geleneksel yatırım ürünlerini geliştirmek için blok zinciri teknolojisini araştıracağını sözlerine ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam