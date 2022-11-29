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    Anlık Bildirim

    Nijerya, kripto para yasası hazırlanana kadar kripto paralara mesafeli yaklaşacak

    Nijerya, kripto paralara yatırımcıları koruyan düzenleme tamamlana kadar, kripto para ticaretini teşvike yönelik adımlar atmayacağını açıkladı.                      
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    Nijerya SEC, Düzenleme Olmadan Kriptoyla İlgilenmeyecek Tam Boyutta Gör
    Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), düzenleyiciler ile yatırımcıları koruyan standartlar konusunda anlaşma sağlanana kadar kripto para ile ticarete yönelik herhangi bir adım atmayacak.

    Genel Müdür Lamido Yuguda, ülkenin ünlü ticaret merkezi Lagos’ta gazetecilere yaptığı açıklamada; kripto borsalarının Nijerya’daki işlemlerini yürütmek için gereken bankacılık platformuna henüz erişimi olmadığından dolayı komisyonun kripto para biriminden kaçındığını ifade etti.

    Son olarak Yuguda, SEC’in yatırım koruması ile mantıklı kripto varlıklara yatırımı teşvik edeceğini ve ayrıca sanal ve geleneksel yatırım ürünlerini geliştirmek için blok zinciri teknolojisini araştıracağını sözlerine ekledi.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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