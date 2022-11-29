Nijerya, kripto para yasası hazırlanana kadar kripto paralara mesafeli yaklaşacak

Tam Boyutta Gör Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), düzenleyiciler ile yatırımcıları koruyan standartlar konusunda anlaşma sağlanana kadar kripto para ile ticarete yönelik herhangi bir adım atmayacak.

Genel Müdür Lamido Yuguda, ülkenin ünlü ticaret merkezi Lagos’ta gazetecilere yaptığı açıklamada; kripto borsalarının Nijerya’daki işlemlerini yürütmek için gereken bankacılık platformuna henüz erişimi olmadığından dolayı komisyonun kripto para biriminden kaçındığını ifade etti.

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Son olarak Yuguda, SEC’in yatırım koruması ile mantıklı kripto varlıklara yatırımı teşvik edeceğini ve ayrıca sanal ve geleneksel yatırım ürünlerini geliştirmek için blok zinciri teknolojisini araştıracağını sözlerine ekledi.

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Nijerya SEC, Düzenleme Olmadan Kriptoyla İlgilenmeyecek