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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nikon D6'nın çıkış tarihi ertelendi

    Nikon, Şubat ayında tanıttığı yeni amiral gemisi DSLR fotoğraf makinesinin çıkış tarihini ertelemek zorunda kaldı. Japon dev gecikmeye koronavirüs salgınının neden olduğunu açıkladı.
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    Fotoğraf Makineleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nikon D6'nın çıkış tarihi ertelendi
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    Japon teknoloji devi Nikon bugün D6 DSLR modelinin çıkışıyla ilgili bir özür bildirisi yayınladı. Bildiğiniz üzere şirket Şubat ayında duyurduğu tam kare fotoğraf makinesini bu ay satışa sunmayı planlıyordu.

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    Ancak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını Nikon'un yol haritasını da etkiledi. Şirket makinenin çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu. Nikon'un yayınladığı basın bildirisinde şu ifadeler yer alıyor:

    "Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirler nedeniyle üçüncü taraf bir şirketten tedarik ettiğimiz parça ve bileşenlerin alımında yaşanan gecikmeler neticesinde, Mart 2020'de piyasaya sürmeyi planladığımız Nikon D6 DSLR fotoğraf makinesinin çıkışı gecikecek."

    Nikon D6'nın çıkış tarihi ertelendi
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    Mayıs ayına ertelendi

    Nikon ertelemeden dolayı müşterilerinden özür diledi ve Nikon D6'yı Mayıs ayında satışa sunmayı planladıklarını açıkladı. Fotoğraf makinesinin kesin çıkış tarihi ise daha sonra duyurulacak.



    https://www.nikonusa.com/en/about-nikon/press-room/press-release/k66fwwaw/Apology-and-Notice-of-Delay-in-the-Release-of-the-Nikon-D6-Digital-SLR-Camera.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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