Nikon D6'nın çıkış tarihi ertelendi

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Japon teknoloji devi Nikon bugün D6 DSLR modelinin çıkışıyla ilgili bir özür bildirisi yayınladı. Bildiğiniz üzere şirket Şubat ayında duyurduğu tam kare fotoğraf makinesini bu ay satışa sunmayı planlıyordu.

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Ancak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını Nikon'un yol haritasını da etkiledi. Şirket makinenin çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu. Nikon'un yayınladığı basın bildirisinde şu ifadeler yer alıyor:

"Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirler nedeniyle üçüncü taraf bir şirketten tedarik ettiğimiz parça ve bileşenlerin alımında yaşanan gecikmeler neticesinde, Mart 2020'de piyasaya sürmeyi planladığımız Nikon D6 DSLR fotoğraf makinesinin çıkışı gecikecek."

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Mayıs ayına ertelendi

Nikon ertelemeden dolayı müşterilerinden özür diledi ve Nikon D6'yı Mayıs ayında satışa sunmayı planladıklarını açıkladı. Fotoğraf makinesinin kesin çıkış tarihi ise daha sonra duyurulacak.

https://www.nikonusa.com/en/about-nikon/press-room/press-release/k66fwwaw/Apology-and-Notice-of-Delay-in-the-Release-of-the-Nikon-D6-Digital-SLR-Camera.html

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