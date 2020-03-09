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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2019'un en güvensiz yazılım platformu Android

    TheBestVPN tarafından hazırlanan yeni bir rapor 2019 yılının en güvensiz yazılım platformunun Android olduğunu ortaya koydu. Mobil işletim sistemi güvenlik açığı sayısı ile birinci sırada bulunuyor.
    1 hf.
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    android
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    2019'un en güvensiz yazılım platformu Android
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    TheBestVPN uzmanları, 2019 yılı süresince çeşitli işletim sistemleri ve yazılım ürünlerinde ortaya çıkan güvenlik açıklarıyla ilgili bir rapor yayınladı.

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    Listenin birinci sırasında 414 güvenlik açığı ile  Android bulunuyor. İkinci sırada ise 360 güvenlik açığı tespit edilen Debian Linux var.

    Windows Server 2016 ve Windows 10 işletim sistemleri ise üçüncülüğü paylaşıyorlar. Geçen yıl her iki platformda da 357 güvenlik açığı ortaya çıktı.

    2019'un en güvensiz yazılım platformu Android
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    Önceden yüklenmiş uygulamalar etkiledi

    2019'un en güvensiz yazılım platformu olarak öne çıkan Android'de, yayınlandığı günden bu yana 2.563 güvenlik açığı keşfedildi.

    Durumun bu kadar can sıkıcı olması sadece işletim sisteminin kendisinden değil, Android cihazlara önceden yüklenmiş üçüncü parti uygulamalarla ilgili sorunlardan da kaynaklanıyor.



    https://thebestvpn.com/vulnerability-alerts Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kuasudba 1 hf. en beğenilen
    Android'e nasıl virüs bulaştırıyorsunuz merak ediyorum.

    Uygulama izinlerine dikkat ettikten sonra kolay kolay bir şey olmaz
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    Mion 1 hf. kuasudba
    Bir halt bilmeyen kekolar bütün mesajlara yes dediği için
    Yanıtla +18
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    onatba (onat coşkun) 1 hf.
    Guvenlik acigi ile virus arasindaki farki bilmeyen bebeler toplanmis yorum yapiyor...
    Yanıtla +27
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    Mion 1 hf. kuasudba
    Bir halt bilmeyen kekolar bütün mesajlara yes dediği için
    Yanıtla +18
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 5 gün
    Afyona laf atamadık bu sefer.
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    PURECAUCASIANWHITE 1 hf.
    Apple destekli haberdir
    Yanıtla +4
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    Aoveus (İlkcan Girgin) 1 hf.
    android ve windows a laf atanlar android açık kaynak tonla mobile cihaz var aynı şekil windowsta tonla pc de yüklü burada asıl sorun apple 3 4 cihazına verdiği işletim sisteminde neden bu kadar açık var kimse birşey demiyor kullanılan cihaz sayısına göre açıkları düşünürsek apple ın durum vahim
    Yanıtla +14
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    onatba (onat coşkun) 1 hf.
    Guvenlik acigi ile virus arasindaki farki bilmeyen bebeler toplanmis yorum yapiyor...
    Yanıtla +27
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 hf.
    Muhtemelen güvenlik sıkıntılarının çoğu 3. taraf yazılımlardan kaynaklı. Debian da rolling release olmadığı için bazı paketler muhtemelen eski kalıyor. Internette de herkes çatır çutur harici repo ekliyor. Arch'taki Aur gibi merkezi bir kontrol yapısı yok.
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf.
    Ulan rootladım ona rağmen bir cacık olmadı cidden büyük yetenek virüs bulaştırma işi.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    drjacob (... ) 1 hf.
    macOS ve iOS son sürüm ile güvenliği üste çıkartmışlar anlaşılan
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    explain50 (Mehmet Gökhan Özen) 1 hf.
    En güvenlileri de görebilseydik güzel olurdu.
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Pardus bilindigi uzere Debian tabanliya gecilmisti ! Debian cok ta mattah birsey olmadigi ayrica pekismistir. Gerci Pardus ta ayrilmak zorunda kalan yazilim ekibindekiler yillar once de ifade etmislerdi bircok detayda Debian anlamsiz diye ...

    Yerli Milli Pardus :) ...
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    5014 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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