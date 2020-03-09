2019'un en güvensiz yazılım platformu Android

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TheBestVPN uzmanları, 2019 yılı süresince çeşitli işletim sistemleri ve yazılım ürünlerinde ortaya çıkan güvenlik açıklarıyla ilgili bir rapor yayınladı.

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Listenin birinci sırasında 414 güvenlik açığı ile Android bulunuyor. İkinci sırada ise 360 güvenlik açığı tespit edilen Debian Linux var.

Windows Server 2016 ve Windows 10 işletim sistemleri ise üçüncülüğü paylaşıyorlar. Geçen yıl her iki platformda da 357 güvenlik açığı ortaya çıktı.

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Önceden yüklenmiş uygulamalar etkiledi

2019'un en güvensiz yazılım platformu olarak öne çıkan Android'de, yayınlandığı günden bu yana 2.563 güvenlik açığı keşfedildi.

Durumun bu kadar can sıkıcı olması sadece işletim sisteminin kendisinden değil, Android cihazlara önceden yüklenmiş üçüncü parti uygulamalarla ilgili sorunlardan da kaynaklanıyor.

https://thebestvpn.com/vulnerability-alerts

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