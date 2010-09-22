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Nintendo 3DS'nin teknik özellikleri netleşiyor mu ?

8 yıl
14,9b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nintendo 3DS'nin teknik özellikleri netleşiyor mu ?
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Nintendo tarafından ilk defa E3 fuarında tanıtılan 3D destekli taşınabilir oyun konsolu 3DS için teknik özellikler bilgiler netleşiyor mu? IGN tarafından yayımlanan yeni bir habere göre, Nintendo DS3'e, 266MHz'de çalışan iki ARM11 işlemci ve 133MHz'de çalıştığı belirtilen grafik işlem birimi güç veriyor. 64MB sistem belleğine ek olarak 4MB video belleğine sahip olduğu öne sürülen temel özelliklere ek olarak cihazın 1.5GB dahili depolama kapasitesine sahip olacağı da altı çizilen önemli özellikler arasında yer alıyor.

Daha yüksek depolama kapasitesine ihtiyaç duyanlar için üzerinde bir adet SD kart slotu da bulunan Nintendo 3DS'in olası işlem gücü için bazı karşılaştırmalar da yapılmıyor değil. ARM11 mimarisini temel alan ilk jenerasyon Android telefonlar, bir önceki jenerasyon iPod Touch gibi cihazlar, Nintendo 3DS'in işlemci gücü hakkında karşılaştırma için fikir verebilecek cihazlar olarak gösteriliyor. Nintendo 3DS'in grafik alt yapısını ise DMP firmasının tasarldığı, saniyede 15.3 milyon piksel çizebilen Pico200 GPU'su oluşturuyor

DMP'nin Pico200 isim grafik yongasını kullanıyor. 3DS'in otostereoskopik ekranına güç veren Japon tasarımı GPU'nun 200MHzçalışma hızında 15.3 milyon piksel/sn çizebildiği belirtiliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da, ortaya atılan bazı iddialara göre Nintendo 3DS'in Japonya satışı 11 Kasım'da başlayabilir.

Nintendo 3DS'nin teknik özellikleri netleşiyor mu ?
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DH Misafiri 7 yıl
SİZE KATILMIYORUM ÖZELLİKLER BENCE ÇOK İYİ =)
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ismetdai 7 yıl
Şimdi 15 milyon P/s nedir ne değildir bilmeyen arkadaşlar olabilir bir karşılaştırma vereyim size.
Psp yaklaşık 33 milyon P/s veriyor ps vita ise 133 milyon P/s veriyor.
Nintendonun bu kadar beleşçi olması gerçekten çok kötü. Sırf ucuza getireceğiz diye 6 senelik çipleri kullanıyor adamlar.
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DH Misafiri 8 yıl
Bu aletlerin içinde RISC işlemcilerden yokmu? Yoksa ben kavramları mı karıştırdım =)
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diluted 8 yıl
Aletin ABD fiyatı en fazla 250 dolar olur.ABD fiyatı öyle olursa,avrupa fiyatı da 200-250 euro arası olur.Apple'ın 32 gb'lık itouch'ı 300 dolar iken,nintendo her zaman olduğu gibi ucuz ürün ile vuracaktır müşteriyi.
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yc#1 8 yıl
Nintendo'nun amacı işlem gücü yüksek bir ürün çıkartıp belli bir kitleye hitap etmektense eğlenceli içeriklerle birlikte he yaşa hitap eden bir cihaz piyasaya sürebilmek.
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Batuist 8 yıl
telefonlarda bile artık 1GHz sınırı aşılmak üzereyken 266MHz biraz az geldi doğrusu.. ne kadar arm11 olsada az geldi.. tabi cihaz için bu yeterliyse rakamlara pek takılmamak gerekiyor..
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CeFurkan 8 yıl
100 $ a maledip

1000 $ a saticaklar muhtemelen
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OverClocK1ng 8 yıl
Bana düşük geldi özellikleri.
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korsanzeki168 8 yıl
karşılaştırma yapılmamış en azından bi kac örnek verilebilirdi
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