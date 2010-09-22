Nintendo 3DS'nin teknik özellikleri netleşiyor mu ?

Nintendo tarafından ilk defa E3 fuarında tanıtılan 3D destekli taşınabilir oyun konsolu 3DS için teknik özellikler bilgiler netleşiyor mu? IGN tarafından yayımlanan yeni bir habere göre, Nintendo DS3'e, 266MHz'de çalışan iki ARM11 işlemci ve 133MHz'de çalıştığı belirtilen grafik işlem birimi güç veriyor. 64MB sistem belleğine ek olarak 4MB video belleğine sahip olduğu öne sürülen temel özelliklere ek olarak cihazın 1.5GB dahili depolama kapasitesine sahip olacağı da altı çizilen önemli özellikler arasında yer alıyor.

Daha yüksek depolama kapasitesine ihtiyaç duyanlar için üzerinde bir adet SD kart slotu da bulunan Nintendo 3DS'in olası işlem gücü için bazı karşılaştırmalar da yapılmıyor değil. ARM11 mimarisini temel alan ilk jenerasyon Android telefonlar, bir önceki jenerasyon iPod Touch gibi cihazlar, Nintendo 3DS'in işlemci gücü hakkında karşılaştırma için fikir verebilecek cihazlar olarak gösteriliyor. Nintendo 3DS'in grafik alt yapısını ise DMP firmasının tasarldığı, saniyede 15.3 milyon piksel çizebilen Pico200 GPU'su oluşturuyor

DMP'nin Pico200 isim grafik yongasını kullanıyor. 3DS'in otostereoskopik ekranına güç veren Japon tasarımı GPU'nun 200MHzçalışma hızında 15.3 milyon piksel/sn çizebildiği belirtiliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da, ortaya atılan bazı iddialara göre Nintendo 3DS'in Japonya satışı 11 Kasım'da başlayabilir.