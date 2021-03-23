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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Switch modeli DLSS teknolojisine, daha hızlı CPU'ya ve daha fazla belleğe sahip olacak

    Bloomberg'in yayınladığı rapora göre Nintendo'nun yeni Switch modeli; Nvidia'nın DLSS teknolojine, daha hızlı bir CPU'ya ve daha fazla belleğe sahiplik edecek.
    23 Mart 2021, 16:00 (53 dk.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni Switch modeli DLSS teknolojisine, daha hızlı CPU'ya ve daha fazla belleğe sahip olacak
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    Teknoloji dünyasının büyük şirketlerinden biri olan Nintendo'nun şu an için Switch Pro olarak adlandırılan yeni Switch modelinden yeni detaylar paylaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nintendo Switch Pro ile ilgili yeni detaylar: 7 inçlik OLED ekran geliyor

    Ayrıca Bkz. "Nintendo Switch Pro ile ilgili yeni detaylar: 7 inçlik OLED ekran geliyor"

    Bloomberg'in yayınladığı son rapora göre Nintendo'nun henüz duyurulmayan yeni Switch modeli güzel geliştirmelerle bilrlikte geliyor. Aktarılan yeni detaylara baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken nokta, yeni Switch modelinin Nvidia'nın başarılı teknolojisi DLSS'i kullanacak olması. DLSS, düşük çözünürlükteki görüntüyü makine öğrenmesi ile doldurup daha yüksek bir çözünürlük ile veren bir teknoloji. Bu teknoloji şu anda yalnızca PC'de bulunuyor. DLSS teknolojisinin aslında Switch için çok uygun olduğunu da söylemekte fayda var. 

    Raporun geri kalanına baktığımızda ise yeni Switch modelinin daha hızlı bir CPU, ve daha fazla belleğe sahip olacağı belirtilmiş ancak ne yazık ki bir ayrıntı paylaşılmamış. Bu Switch modelinin tüm geliştirmeleri göze alındığında bazı analistler, bu modelin standart modelden daha pahalı olacağını söylüyor.

    Şu anda standart Switch modeli 300 dolar. Bu cihazın ise 350 veya 400 dolardan satılacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz haftalarda da yeni Switch modelinin 7 inçlik 720p OLED ekranla geleceği söylenmişti. Resmi açıklama geldiğinde tüm detayları öğreneceğiz. 



    https://www.vg247.com/2021/03/23/new-switch-nvidia-dlss-faster-cpu/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    U unununium 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    720p oled mi? 7 inch mi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rachsuchtig 10 dk. ( Mesaj Silindi ) unununium
    Portatif mod için gayet uygun. Istasyonda işe 1080p verir zaten.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mobil bir cihaz için DLSS mükemmel bir tercih. Düşük güç ile yüksek çözünürlük AI ile, başarılı gerçekten.
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