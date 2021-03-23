Yeni Switch modeli DLSS teknolojisine, daha hızlı CPU'ya ve daha fazla belleğe sahip olacak

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Teknoloji dünyasının büyük şirketlerinden biri olan Nintendo'nun şu an için Switch Pro olarak adlandırılan yeni Switch modelinden yeni detaylar paylaşıldı.

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Nintendo Switch Pro ile ilgili yeni detaylar: 7 inçlik OLED ekran geliyor

Ayrıca Bkz. "Nintendo Switch Pro ile ilgili yeni detaylar: 7 inçlik OLED ekran geliyor"

Bloomberg'in yayınladığı son rapora göre Nintendo'nun henüz duyurulmayan yeni Switch modeli güzel geliştirmelerle bilrlikte geliyor. Aktarılan yeni detaylara baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken nokta, yeni Switch modelinin Nvidia'nın başarılı teknolojisi DLSS'i kullanacak olması. DLSS, düşük çözünürlükteki görüntüyü makine öğrenmesi ile doldurup daha yüksek bir çözünürlük ile veren bir teknoloji. Bu teknoloji şu anda yalnızca PC'de bulunuyor. DLSS teknolojisinin aslında Switch için çok uygun olduğunu da söylemekte fayda var.

Raporun geri kalanına baktığımızda ise yeni Switch modelinin daha hızlı bir CPU, ve daha fazla belleğe sahip olacağı belirtilmiş ancak ne yazık ki bir ayrıntı paylaşılmamış. Bu Switch modelinin tüm geliştirmeleri göze alındığında bazı analistler, bu modelin standart modelden daha pahalı olacağını söylüyor.

Şu anda standart Switch modeli 300 dolar. Bu cihazın ise 350 veya 400 dolardan satılacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz haftalarda da yeni Switch modelinin 7 inçlik 720p OLED ekranla geleceği söylenmişti. Resmi açıklama geldiğinde tüm detayları öğreneceğiz.

https://www.vg247.com/2021/03/23/new-switch-nvidia-dlss-faster-cpu/

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