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    Anlık Bildirim

    PlayStation 5 kırıldı: Sony'nin oyun konsolu nasıl hacklendi?

    Sony PlayStation 5 oyun konsolu kırıldı. PS5 jailbreak işlemi nasıl gerçekleştirildi? PS5 4.03 Kernel Exploit adı altında hack işleminin detayları paylaşıldı.   
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    PS5 jailbreak

    Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 kırıldı! Modcular tarafından resmen jailbreak edilen PS5’in videosu paylaşıldı.

    PlayStation 5 oyun konsolunun kırılması bir süredir tartışılan bir konu. Geçtiğimiz günlerde Insider tarafından Twitter’da paylaşılan bir video, popüler oyun konsolunun artık modcular tarafından resmen kırıldığını gösteriyor.

    PlayStation 5 nasıl kırıldı?

    Videoda bir kullanıcının jailbreak işlemi için özel olarak tasarlanmış bir paketi kurduğu görülüyor. PS5’in arayüzü açıkça görülüyor, teknik olarak başarılı olunursa bu büyük bir ilerleme olabilir. Webkit güvenlik açığından faydalanılarak kırıldığı söyleniyor. Kırılan PS5, 4.03 yazılım sürümünü çalıştırıyor. Ancak açıktan yararlanan yazılım stabil çalışmıyor; birkaç deneme yapmak gerekiyor. Daha da önemlisi sadece okuma/yazma erişimi sağlanabiliyor, çalıştırma mümkün değil. Bu, şu andaki dosya yükleme ve çalıştırmanın mümkün olmadığı anlamına geliyor.

    Aslında PS5 tam olarak kırılmış değil. Yalnızca konsolun içindekileri keşfetmekle ilgilenenlerin ilgisini çekecektir. Ancak PS5 için bu kadar etkili bir hack girişimi ilk kez herkese açık şekilde yayınlanıyor. PS5’in hata ayıklama menüsü ve paket yükleyicisinin kilidinin açıldığını gösteren bir video paylaşıldı.

    SpectreDev uygulaması, Python gerektiriyor ve PS5 konsolunuza erişmesi için PC’nizde yerel bir web sunucu barındırmanız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda başka kişiler güvenlik açığını kullanarak neler yapacak göreceğiz.

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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 6 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 6 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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