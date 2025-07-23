Nissan, 60 yıllık Meksika fabrikasını kapatabilir

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Nissan, kötü giden finansal tablosunu düzeltmek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine giriyor. Yeni CEO’nun başlattığı “Re:Nissan” kurtarma planı kapsamında 7 üretim tesisi kapatılacak, 20 bin çalışanla yollar ayrılacak ve şirketin üretim kapasitesi yüzde 30 oranında azaltılacak.

Geçtiğimiz hafta Japonya’daki Oppama fabrikasının Mart 2028'e kadar kapatılacağını siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Şirketin Japonya dışındaki ilk üretim tesisi olan ve yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteren Meksika’daki Civac fabrikasının da Mart 2027'de kapanabileceği belirtiliyor. Bu tesiste şu anda Navara ve Latin Amerika pazarına özel Frontier modelleri üretiliyor.

BYD, Macaristan'daki seri üretimi erteledi: Öncelik Türkiye'de 23 sa. önce eklendi

Maliyetleri kısmak için bazı yeni model projelerini de durduran Nissan, mühendislik harcamalarını yüzde 20 azaltmayı hedefliyor. Şirketin tedarikçilerden ödeme ertelemesi talep ettiği de daha önce bildirilmişti. Japon üretici, kalan fabrikalarında üretim verimliliğini artırarak kapasite kullanımını yüzde 100'e çıkarmak istiyor.

ABD’de Honda için üretim gündemde

Şirketin ABD Mississippi tesisinde, Honda markalı kamyonetler üretebileceği de iddialar arasında. Bu strateji, Honda’nın olası ABD ithalat vergilerinden etkilenmesini önleyebilir ve Nissan’ın fabrika kapasitesini daha etkin kullanmasını sağlayabilir. Ancak bu planla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

Geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar net zarar açıklayan Nissan, bu yeni plan kapsamında toplamda 3,4 milyar dolar tasarruf etmeyi hedefliyor. Ancak bu sürecin, iş gücü kaybı ve üretim daralması gibi ciddi sonuçları da beraberinde getireceği kesin. Yeni CEO'nun liderliğinde Nissan, geleceğini kurtarmak için bugüne kadarki en radikal adımlarından birini atıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Nissan, 60 yıllık Meksika fabrikasını kapatabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: