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    Nissan, 60 yıllık Meksika fabrikasını kapatabilir

    Şirketin Japonya dışındaki ilk üretim tesisi olan Meksika fabrikası neredeyse 60 yıldır aktif şekilde kullanılıyor ancak Nissan'ın içinde bulunduğu finansal durum nedeniyle tehlikede.

    Nissan, 60 yıllık Meksika fabrikasını kapatabilir Tam Boyutta Gör
    Nissan, kötü giden finansal tablosunu düzeltmek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine giriyor. Yeni CEO’nun başlattığı “Re:Nissan” kurtarma planı kapsamında 7 üretim tesisi kapatılacak, 20 bin çalışanla yollar ayrılacak ve şirketin üretim kapasitesi yüzde 30 oranında azaltılacak.

    Geçtiğimiz hafta Japonya’daki Oppama fabrikasının Mart 2028'e kadar kapatılacağını siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Şirketin Japonya dışındaki ilk üretim tesisi olan ve yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteren Meksika’daki Civac fabrikasının da Mart 2027'de kapanabileceği belirtiliyor. Bu tesiste şu anda Navara ve Latin Amerika pazarına özel Frontier modelleri üretiliyor.

    Maliyetleri kısmak için bazı yeni model projelerini de durduran Nissan, mühendislik harcamalarını yüzde 20 azaltmayı hedefliyor. Şirketin tedarikçilerden ödeme ertelemesi talep ettiği de daha önce bildirilmişti. Japon üretici, kalan fabrikalarında üretim verimliliğini artırarak kapasite kullanımını yüzde 100'e çıkarmak istiyor.

    ABD’de Honda için üretim gündemde

    Şirketin ABD Mississippi tesisinde, Honda markalı kamyonetler üretebileceği de iddialar arasında. Bu strateji, Honda’nın olası ABD ithalat vergilerinden etkilenmesini önleyebilir ve Nissan’ın fabrika kapasitesini daha etkin kullanmasını sağlayabilir. Ancak bu planla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

    Geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar net zarar açıklayan Nissan, bu yeni plan kapsamında toplamda 3,4 milyar dolar tasarruf etmeyi hedefliyor. Ancak bu sürecin, iş gücü kaybı ve üretim daralması gibi ciddi sonuçları da beraberinde getireceği kesin. Yeni CEO'nun liderliğinde Nissan, geleceğini kurtarmak için bugüne kadarki en radikal adımlarından birini atıyor.

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    V
    vixx 4 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 6 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 12 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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    bir kızla nasıl konu açılır mel gibson türkmen aşiretleri listesi sigara önerisi gib trafik cezası ödedim ama ödenmemiş görünüyor

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