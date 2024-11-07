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    Nissan, 9.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

    Nissan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düşen satışlarla mücadele ederken 9.000 kişiyi işten çıkaracağını ve üretim kapasitesinde yüzde 20’lik bir azaltma yapacağını açıkladı.
    Nissan, 9.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv devi Nissan, Çin ve ABD’de düşen satışlar nedeniyle maliyetlerini azaltmak amacıyla 2,6 milyar dolarlık bir tasarruf planını açıkladı. Plan kapsamında dünya genelinde 9,000 çalışan işten çıkarılacak. Otomotiv devi aynı zamanda üretim kapasitesinde de yüzde 20’lik bir düşüş hedefliyor.

    Nissan işten çıkarmalara başlıyor

    Nissan yaptığı açıklamada yıllık işletme kârı beklentisini yüzde 70 oranında düşürerek 150 milyar yene (975 milyon dolar) çekti. Orijinal hedef ise 500 milyar yen (3,2 milyar dolar) seviyesindeydi. Şirketin yeniden yapılanma çabalarının sürdüğü belirtilirken 400 milyar yen (2,6 milyar dolar) tasarruf hedefinin belirlendiği aktarıldı. Şirket, net kâr beklentisini ise devam eden yeniden yapılandırma süreci nedeniyle tamamen kaldırdı.

    Nissan, özellikle Çin’deki yerli üreticilerin elektrikli araç segmentinde hızla yükselmesiyle rekabetin yoğunlaştığı bu pazarda zorlanıyor. Ayrıca, ABD pazarında da satışlar düşerken, şirket henüz bu pazarda güçlü bir hibrit ve plug-in hibrit araç portföyüne sahip değil. Nissan CEO'su Makoto Uchida, ABD’deki hibrit araç talebinin hızla arttığını öngöremediklerini belirterek, model yılı değişikliklerinin beklendiği gibi gitmediğini söyledi.

    Üretim kapasitesi de düşürülüyor

    Nissan’ın küresel satışları bu mali yılın ilk yarısında yüzde 3,8 düşerek 1,59 milyon araç olarak kaydedildi. Çin pazarında satışlar yüzde 14,3 oranında düşerken, ABD’de ise yüzde 3’e yakın azalma görüldü. Bu iki ülke, Nissan’ın küresel satış hacminin neredeyse yarısını oluşturuyor.

    Şirket, küresel çapta mevcut 25 üretim hattının maksimum kapasitesini yüzde 20 azaltmayı da planlıyor. Nissan’ın üretimden sorumlu yöneticisi Hideyuki Sakamoto, kapasite düşüşünün üretim hattı hızlarının ve vardiya düzenlerinin değiştirilmesiyle sağlanacağını belirtti. Bu değişiklikle iş gücü verimliliğinin artırılması amaçlanıyor. Nissan, 133,580 çalışanından 9,000 kişiyi işten çıkararak toplam iş gücünde yüzde 6,7 oranında azalmaya gidecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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