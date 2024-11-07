Nissan, 9.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

Nissan işten çıkarmalara başlıyor
Nissan yaptığı açıklamada yıllık işletme kârı beklentisini yüzde 70 oranında düşürerek 150 milyar yene (975 milyon dolar) çekti. Orijinal hedef ise 500 milyar yen (3,2 milyar dolar) seviyesindeydi. Şirketin yeniden yapılanma çabalarının sürdüğü belirtilirken 400 milyar yen (2,6 milyar dolar) tasarruf hedefinin belirlendiği aktarıldı. Şirket, net kâr beklentisini ise devam eden yeniden yapılandırma süreci nedeniyle tamamen kaldırdı.
Nissan, özellikle Çin’deki yerli üreticilerin elektrikli araç segmentinde hızla yükselmesiyle rekabetin yoğunlaştığı bu pazarda zorlanıyor. Ayrıca, ABD pazarında da satışlar düşerken, şirket henüz bu pazarda güçlü bir hibrit ve plug-in hibrit araç portföyüne sahip değil. Nissan CEO'su Makoto Uchida, ABD’deki hibrit araç talebinin hızla arttığını öngöremediklerini belirterek, model yılı değişikliklerinin beklendiği gibi gitmediğini söyledi.
Üretim kapasitesi de düşürülüyor
Nissan’ın küresel satışları bu mali yılın ilk yarısında yüzde 3,8 düşerek 1,59 milyon araç olarak kaydedildi. Çin pazarında satışlar yüzde 14,3 oranında düşerken, ABD’de ise yüzde 3’e yakın azalma görüldü. Bu iki ülke, Nissan’ın küresel satış hacminin neredeyse yarısını oluşturuyor.
Şirket, küresel çapta mevcut 25 üretim hattının maksimum kapasitesini yüzde 20 azaltmayı da planlıyor. Nissan’ın üretimden sorumlu yöneticisi Hideyuki Sakamoto, kapasite düşüşünün üretim hattı hızlarının ve vardiya düzenlerinin değiştirilmesiyle sağlanacağını belirtti. Bu değişiklikle iş gücü verimliliğinin artırılması amaçlanıyor. Nissan, 133,580 çalışanından 9,000 kişiyi işten çıkararak toplam iş gücünde yüzde 6,7 oranında azalmaya gidecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über