Nissan, 9.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Japon otomotiv devi Nissan, Çin ve ABD’de düşen satışlar nedeniyle maliyetlerini azaltmak amacıyla 2,6 milyar dolarlık bir tasarruf planını açıkladı. Plan kapsamında dünya genelinde 9,000 çalışan işten çıkarılacak. Otomotiv devi aynı zamanda üretim kapasitesinde de yüzde 20’lik bir düşüş hedefliyor.

Nissan işten çıkarmalara başlıyor

Nissan yaptığı açıklamada yıllık işletme kârı beklentisini yüzde 70 oranında düşürerek 150 milyar yene (975 milyon dolar) çekti. Orijinal hedef ise 500 milyar yen (3,2 milyar dolar) seviyesindeydi. Şirketin yeniden yapılanma çabalarının sürdüğü belirtilirken 400 milyar yen (2,6 milyar dolar) tasarruf hedefinin belirlendiği aktarıldı. Şirket, net kâr beklentisini ise devam eden yeniden yapılandırma süreci nedeniyle tamamen kaldırdı.

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Nissan, özellikle Çin’deki yerli üreticilerin elektrikli araç segmentinde hızla yükselmesiyle rekabetin yoğunlaştığı bu pazarda zorlanıyor. Ayrıca, ABD pazarında da satışlar düşerken, şirket henüz bu pazarda güçlü bir hibrit ve plug-in hibrit araç portföyüne sahip değil. Nissan CEO'su Makoto Uchida, ABD’deki hibrit araç talebinin hızla arttığını öngöremediklerini belirterek, model yılı değişikliklerinin beklendiği gibi gitmediğini söyledi.

Üretim kapasitesi de düşürülüyor

Nissan’ın küresel satışları bu mali yılın ilk yarısında yüzde 3,8 düşerek 1,59 milyon araç olarak kaydedildi. Çin pazarında satışlar yüzde 14,3 oranında düşerken, ABD’de ise yüzde 3’e yakın azalma görüldü. Bu iki ülke, Nissan’ın küresel satış hacminin neredeyse yarısını oluşturuyor.

Şirket, küresel çapta mevcut 25 üretim hattının maksimum kapasitesini yüzde 20 azaltmayı da planlıyor. Nissan’ın üretimden sorumlu yöneticisi Hideyuki Sakamoto, kapasite düşüşünün üretim hattı hızlarının ve vardiya düzenlerinin değiştirilmesiyle sağlanacağını belirtti. Bu değişiklikle iş gücü verimliliğinin artırılması amaçlanıyor. Nissan, 133,580 çalışanından 9,000 kişiyi işten çıkararak toplam iş gücünde yüzde 6,7 oranında azalmaya gidecek.

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