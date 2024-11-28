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    Volkswagen ve SAIC, ortaklıklarını 2040'a kadar uzattı: 18 yeni model geliyor

    Volkswagen ve Çinli otomobil üretici SAIC, ortaklıklarının 40. yıl dönümünde işbirliklerini 2040'a kadar uzatmak için anlaşma imzaladı. İki şirket 2030'a kadar 18 yeni model piyasaya sürecek.
    Volkswagen ve SAIC, ortaklıklarını 2040'a kadar uzattı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde neredeyse her büyük otomobil üreticisinin Çin'deki bir şirketle ortaklığı bulunuyor. Çin hükümetinin ülkede yatırım yapacak olan otomobil şirketleri için zorunlu tuttuğu bu ortaklık, ilk olarak 40 yıl önce Volkswagen ile SAIC arasında kurulmuştu. Bu iki şirket, ortaklıklarının 40. yıl dönümünde işbirliklerini 2040'a kadar uzatmak için anlaşma imzaladı.

    2030'a kadar 18 yeni model piyasaya çıkacak

    VW ile SAIC arasındaki mevcut anlaşma 2030'da sona eriyordu. Ancak şirketler, yeni ürünlerin çok yıllık planlama döngüleri nedeniyle anlaşmayı şimdi uzatmayı tercih etti. SAIC Volkswagen, 2030 yılına kadar 15'i Çin pazarına özel olmak üzere 18 yeni model piyasaya sürmeyi hedefliyor. 18 modelden 6'sı tamamen elektrikli olacak ve bunlardan ikisi “Compact Main Platform” (CMP) isimli bölgesel mimari üzerinde geliştirilecek.

    Çinli müşteriler, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki emsallerinden çok daha hızlı bir şekilde elektrikli araçlara geçiş yaptı, ancak bu SAIC Volkswagen'in içten yanmalı modelleri görmezden geleceği anlamına gelmiyor. 2026 yılında iki elektrikli modelle birlikte, 3 adet şarj edilebilir hibrit ve 2 adet menzil uzatıcılı elektrikli model piyasaya çıkacak.

    Bu arada Volkswagen SAIC, Çin'in Sincan Eyaleti'nin başkenti Urumçi'deki fabrikasını devlete ait Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification'a (SMVIC) sattığını açıkladı. Fabrika, Uygur'lara yönelik zorla çalıştırılma iddialarına konu olmuş, Volkswagen iddiaları yalanlamıştı. 2013 yılında açılan fabrikanın son yıllarda önemini yitirdiğini ve artık son kontroller ve teslimatlar için sadece 200 kişiyi istihdam ettiğini belirtmekte fayda var. Bir zamanlar yılda 50.000 otomobil üretebilen fabrika, 2019'dan beri tek bir araç bile üretmedi.

    Uzun yıllardır Çin'de en çok otomobil satan firma olan Volkswagen, Çinli elektrikli araç üreticilerinin rekabetine ayak uydurmakta zorlanıyor. Bu sene liderliği BYD'ye kaptırması beklenen Alman üretici, yerel üretici SAIC ile işbirliğini sağlamlaştırarak ülkede rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor.

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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