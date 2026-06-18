Nissan'dan 100 km'de 3.9 litre yakan uygun fiyatlı SUV: İşte özellikleri

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nissan, ikinci nesil Kicks'i Japonya'da görücüye çıkardı. Japon otomobil devi, popüler kompakt SUV modelini hem yakıt tasarrufu sunan e-POWER sistemi hem de arazi odaklı Rock Creek versiyonuyla tanıttı. Şirketin kendi ana vatanında görücüye çıkardığı bu yeni hibrit model, özellikle uygun fiyatı ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Nissan Kicks e-Power'da markanın oldukça verimli hibrit teknolojisi kullanılmış. Araç standart olarak 143 beygir gücünde elektrik motoru ve jeneratör görevi gören 98 beygir gücünde 1.4 litrelik benzinli motorla geliyor. Bu sistem sayesinde, en verimli 2WD versiyonu 100 kilometrede ortalama 3.9 litre yakıt tüketiyor. Daha fazla performans ve çekiş isteyenler için arka aksa 68 beygirlik ilave bir elektrik motoru ekleyen "e-4ORCE" isimli dört tekerlekten çekişli versiyon da mevcut.

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Tasarım ve fiyat

Japonya'da satılan Kicks, farklı renk paleti dışında ABD'deki kardeşiyle büyük ölçüde aynı görünüme sahip. Rock Creek versiyonu ise standart Kicks modellerinden görsel olarak ayrılıyor. Dış tasarımında daha belirgin plastik gövde kaplamaları ve gövde altı korumasına yer verilmiş. Dikkat çekici kırmızı dekoratif detaylar, özel tasarım jantlar ve yüksek profilli arazi lastikleri de öne çıkan detaylar arasında. Bu unsurlar, Rock Creek versiyonuna güçlü ve arazi odaklı bir görünüm kazandırıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda ise arazi odaklı kullanıcılar düşünülerek suya dayanıklı malzemeler ve dış tasarımla uyumlu kırmızı kontrast dikişler kullanılmış. Nissan Kicks e-Power'ın Japonya'daki başlangıç fiyatı yaklaşık 18.700 dolar (2.999.700 yen). Daha donanımlı ve arazi odaklı Rock Creek versiyonu 25.000 ila 26.800 dolar (4.000.000 - 4.300.000 yen) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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Nissan'dan 100 km'de 3.9 litre yakan uygun fiyatlı crossover

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