Nissan'dan 100 km'de 3.9 litre yakan uygun fiyatlı SUV: İşte özellikleri

Tasarım ve fiyat
Japonya'da satılan Kicks, farklı renk paleti dışında ABD'deki kardeşiyle büyük ölçüde aynı görünüme sahip. Rock Creek versiyonu ise standart Kicks modellerinden görsel olarak ayrılıyor. Dış tasarımında daha belirgin plastik gövde kaplamaları ve gövde altı korumasına yer verilmiş. Dikkat çekici kırmızı dekoratif detaylar, özel tasarım jantlar ve yüksek profilli arazi lastikleri de öne çıkan detaylar arasında. Bu unsurlar, Rock Creek versiyonuna güçlü ve arazi odaklı bir görünüm kazandırıyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel