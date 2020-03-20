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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nissan'ın yeni logosu ortaya çıktı

    Nissan da logo değiştiren otomobil üreticileri arasına katılıyor. Şirketin hem ana logosunu hem de Z modellerinde kullandığı logoyu değiştirmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
    16 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
    5,4b
    38
    13
    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nissan'ın yeni logosu ortaya çıktı
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    Otomotiv devi Nissan logosunu değiştirmeye hazırlanıyor. Şirketin yaptığı patent başvuruları logonun ana hatlarını koruyacağını ancak iki boyutlu hale geleceğini gösteriyor. Ayrıca orta kısımda bulunan yatay çizgi de ortadan kalkacak.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı Seat Ateca kış testlerinde görüntülendi"

    Nissan buna ek olarak Z serisi otomobillerinin logosunu da güncelliyor. Yeni logo ortasında çarpı işareti olan bir Z harfi olarak karşımıza çıkacak. Aslına bakılırsa 1971'de çıkış yapan 240Z modelindeki tasarıma oldukça benziyor.

    Nissan'ın yeni logosu ortaya çıktı
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    Logo değiştirme trendi sürüyor

    Daha önce Volkswagen, KIA ve BMW gibi önde gelen otomobil üreticileri de logo değişikliğine gitmişti. Bu üç marka da üç boyutlu logolarını daha minimalist tarzda tasarlanmış iki boyutlu logolarla değiştirdi.



    https://www.motor1.com/news/405136/new-nissan-z-logos Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gowlet (vahap aslan) 15 sa. en beğenilen
    Bide Renault değiştirse şu asırlık logosunu...
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 12 sa. gowlet
    Renault 90'lı yıllarda o çizgili baklava logosunu 3 boyutlu görünüme dönüştürerek modern çağda bu logo değiştirme trendini ilk yaşatan firma olmuştu yanılmıyorsam.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Amd64x2 39 dk.
    ana sayafadaki görselde niye eski logo var?
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    Cool Storm (Cool Storm) 49 dk.
    Süreyya Hanım olmuş bu.
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    Darkus Hydranoid (Darkus Alpha Hydranoid) 10 sa.
    Sonuç olarak hepsi 4 teker üstünde gidiyor.
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    BlueDay_86 (cemil özdemir) 10 sa.
    Çok sade duruyor ben beğenmedim
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    explain50 (Mehmet Gökhan Özen) 12 sa.
    Bilmemkim hanımın inanılmaz değişimi fotosu gelmemiş hala.
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    CWaRRioR 13 sa.
    Yeni logolar hep eskisinden bişeyler çıkarılarak sadeleştirilmiş gibi. BMW logosu da bahsettiğim gibi mesela.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 13 sa.
    Yenisi daha güzel olmuş araba tasarımlarında çok eski geliyor insana onlara bir el atmaları lazım
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    5387 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nissan, logo ve
    5 etiket daha yeni tasarım Otomobil otomotiv Bilim ve Teknoloji
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