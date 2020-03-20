Nissan'ın yeni logosu ortaya çıktı

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Otomotiv devi Nissan logosunu değiştirmeye hazırlanıyor. Şirketin yaptığı patent başvuruları logonun ana hatlarını koruyacağını ancak iki boyutlu hale geleceğini gösteriyor. Ayrıca orta kısımda bulunan yatay çizgi de ortadan kalkacak.

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Nissan buna ek olarak Z serisi otomobillerinin logosunu da güncelliyor. Yeni logo ortasında çarpı işareti olan bir Z harfi olarak karşımıza çıkacak. Aslına bakılırsa 1971'de çıkış yapan 240Z modelindeki tasarıma oldukça benziyor.

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Logo değiştirme trendi sürüyor

Daha önce Volkswagen, KIA ve BMW gibi önde gelen otomobil üreticileri de logo değişikliğine gitmişti. Bu üç marka da üç boyutlu logolarını daha minimalist tarzda tasarlanmış iki boyutlu logolarla değiştirdi.

https://www.motor1.com/news/405136/new-nissan-z-logos

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