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Nissan, Los Angeles Auto Show'da 3 Yeni Model Sergileyecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Nissan, iddialı LEAF modelinden sonra tam elektrikli yeni otomobiller geliştirmeye devam ediyor. LEAF modeliyle Paris Motor Show'da büyük ilgi gören Nissan şimdi Los Angeles Auto Show için hazırlanıyor.

Nissan'ın Ürün Yöneticisi Mark Perry'nin yaptığı açıklamaya göre Nissan Los Angeles Auto Show'da 3 yeni model sergileyecek. Bunlardan biri 2011 Murano Convertible, biri tam elektrikli LEAF'in üretim versiyonu diğeri ise plug-in (prizden) şarj olabilen yeni elektrikli sedan Nissan Ellure. Mark Perry'e göre Ellure markanın geleceği için önemli bir sinyal model olacak. Araç hakkında şimdilik detaylı bilgi olmasa da Los Angeles Auto Show'un en iddialı modellerinden biri olması bekleniyor.

Nissan, Los Angeles Auto Show'da 3 Yeni Model Sergileyecek
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A_R_D_A 9 yıl
Murano bnce kötü olmuş
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StevenDiaz 9 yıl
ikiside güzel
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inanmayan denesin 9 yıl
200sx,skyline,altima gibi araçlar üretse ya performansa dayalı
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