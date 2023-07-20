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    Nissan, Tesla’nın şarj devrimine katılıyor

    Nissan, gelecekteki elektrikli otomobilleri için Tesla'nın NACS şarj konnektörünü benimseme konusunda Ford, GM, Volvo ve diğerler üreticilerin arasına katıldığını duyurdu.
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    Nissan, Tesla’nın şarj devrimine katılıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın şarj konektörü dev otomobil firmaları tarafından teker teker benimsenmeye devam ediyor. Son olarak Nissan, Kuzey Amerika pazarı için Tesla'nın kazanan şarj konektörünü kullanacaklarını açıkladı. Nissan böylece Tesla’nın şarj cihazını kabul eden ilk Japon markası değil, aynı zamanda ilk Asyalı marka oldu.

    Tesla kervanına Nissan da katıldı

    Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS), Ford, GM, Volvo ve Mercedes-Benz de dahil olmak üzere birçok büyük otomobil üreticisinin ABD'de kullanmayı kabul ettiği şarj konektörü oldu. Öte yandan özellikle Nissan için bu büyük bir olay. Şirket, 2010 yılında Nissan Leaf'i erken piyasaya sürmesi sayesinde elektrikli araç devriminin öncülerinden birisi olmuştu.  Nissan şu anda elektrikli modelleri için iki farklı bağlantı noktası standardı kullanıyor: Leaf'te CHAdeMO ve Ariya'da CCS1. Nissan Amerika Başkanı Jérémie Papin ise yaptığı basın açıklamasında "Nissan EV sürücüleri için binlerce hızlı şarj cihazına daha erişim sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

    Nissan, 2025 yılından itibaren araçlarına Tesla’nın NACS bağlantı noktasını eklemeye başlayacağını belirtiyor. Tesla kervanına katılan diğer otomobil üreticileri gibi Nissan da önümüzdeki yıl mevcut elektrikli araç sahiplerinin Tesla'nın geniş ve güvenilir Supercharger ağını kullanabilmeleri için CCS-NACS adaptörü sağlayacak. Adaptör sadece Nissan'ın en yeni elektrikli aracı Ariya'nın mevcut sahipleri tarafından kullanılabilecek.

    Nissan ayrıca ABD’nin Mississippi eyaletindeki fabrikasında iki yeni elektrikli otomobil modeli üreteceğini de duyurdu. Bu araçların hangi modeller olacağı henüz açıklanmadı ancak üretimin 2025 yılında başlaması hedefleniyor. Tesla'nın NACS standardı sadece otomobil üreticileri değil aynı zamanda diğer halka açık şarj ağlarına da geliyor.

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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