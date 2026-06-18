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    Nissan Skyline, Forza Horizon 6 simülatörüne dönüştü: İşte video

    1998 model Nissan Skyline R34 GTT, Forza Horizon 6 temalı bir projeyle RTX 5090'lı oyun bilgisayarı ve yarış simülatörüne dönüştürüldü. İşte görüntüler...      

    Nissan Skyline, Forza Horizon 6 simülatörüne dönüştü! İşte video Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce Garage projeleri kapsamında oldukça sıra dışı bir sistem tanıttı. Mod geliştiricisi ModifiedGG tarafından Forza Horizon 6 için hazırlanan proje, 1998 model Nissan Skyline R34 GTT'yi tam teşekküllü bir oyun bilgisayarı ve yarış simülatörüne dönüştürüyor.

    Gerçek otomobilden yarış simülatörü 

    Nissan Skyline, yeni projede yalnızca görsel olarak kullanılmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek performanslı bilgisayar donanımlarını ve profesyonel sim yarış ekipmanlarını da barındırıyor. En dikkat çekici detaylardan biri, otomobilin motor bölümünün tamamen yeniden tasarlanması. Aracın orijinal motoru çıkarılırken yerine bilgisayar donanımlarını taşıyan özel bir şasi yerleştirilmiş.

    Bu şasi ise dış görünüşüyle Skyline'ın motorunu andıracak şekilde tasarlanmış. Kokpit bölümünde ise profesyonel yarış simülasyonu ekipmanları yer alıyor. Direksiyon ve sürüş kontrol sistemleri için Moza Racing ürünleri tercih edilirken, ön camın bulunduğu alana ultra geniş ekran konumlandırılmış. Yan camların olduğu bölümlerde de ek monitörler yer alıyor.

    Teknik tarafta, sistemin kalbinde sıvı soğutmalı AORUS GeForce RTX 5090 Xtreme Waterforce ekran kartı bulunuyor. İşlemci tarafında ise AMD Ryzen 7 9850X3D görev yapıyor. Buna ek olarak sistemde AORUS X870E Master anakart ve 64 GB Corsair Vengeance DDR5 bellek yer alıyor. Projede kullanılan otomobilin ikinci el piyasa değerinin 30 bin ila 50 bin dolar arasında değiştiğini söyleyelim. 

    Kısaca, üst düzey donanımlar ve özel modifikasyonlar da eklendiğinde, ortaya çıkan sistemin maliyeti oldukça yüksek.

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    H
    hasandemirrr 1 saat önce

    çok güzel

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