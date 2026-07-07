2026'nın ilk yarısında öne çıkan en iyi 10 oyun

Bu yıl oyun takviminin ikinci yarısı daha dolu dolu görünüyor olsa da yılın ilk altı ay da pek çok dikkat çekici oyunun çıkışına sahne oldu. Resident Evil Requiem, 007 First Light, Forza Horizon 6 gibi merakla beklenen oyunlar bir bir oyuncularla buluşurken, arada bazı sürpriz yapımlar da öne çıkmayı başardı.

2026'nın İlk Yarısında Çıkan En İyi 10 Oyun 🎮

Bu listemizde hem MetaCritic ve OpenCritic gibi platformlardaki eleştirmen puanlarını, hem de Steam gibi platformlardaki oyuncu yorumlarını göz önüne alarak, yılın en beğenilen oyunlarını derledik. İşte 2026'nın ilk yarısında çıkan en iyi 10 oyun:

1️⃣ 007 First Light

Tam Boyutta Gör Hitman oyunlarının arkasındaki stüdyo olan IO Interactive'in yaptığı bu James Bond oyunu, pek çok kişiye göre 2026'nın şu ana kadar çıkan en iyi oyunu.

Tür : Aksiyon-Macera

: Aksiyon-Macera Platform : PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2 MetaCritic Puanı: 87

IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi işliyor; Yani James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki yıllarını konu alıyor. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol ederek heyecan dolu bir maceraya atılıyor. Oyunda Bond'u, Dexter: Origin Sin dizisinde Dexter'ın da gençliğine hayat veren Patrick Gibson canlandırıyor.

2️⃣ Resident Evil Requiem

Tam Boyutta Gör Son yıllarda remake'lerle büyük başarı yakalayan Resident Evil serisi, yıllar sonra ana seriye eklenen yeni oyunuyla da serinin hayranlarını memnun etmeyi başardı.

Tür : Korku, Survival (Hayatta Kalma)

: Korku, Survival (Hayatta Kalma) Platform : PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X MetaCritic Puanı: 89

Bu kez hikâyenin merkezinde, FBI analisti Grace Ashcroft bulunuyor. Resident Evil evreninden tanıdığımız gazeteci Alyssa Ashcroft’un kızı olan Grace, annesinin gizemli ölümünü araştırırken kendisini Raccoon City’nin harabelerinde buluyor. Serinin sevilen karakterlerinden Leon S. Kennedy de oyunun ilerleyen bölümlerinde oynanabilir bir karakter olarak hikâyeye dâhil oluyor. Grace tarafı işin korku tarafını sonuna kadar yaşatırken, Leon'un girişiyle birlikte aksiyon dozu da artıyor. Requiem böylece serinin iki kanadını başarıyla bir araya getiriyor.

3️⃣ Forza Horizon 6

Tam Boyutta Gör En sevilen yarış serilerinden olan Forza Horizon, yeni oyunuyla da övgü toplamayı başardı. Üstelik bu kez sadece Xbox'a değil, PlayStation'a da geldiği için çok daha geniş bir kitleye ulaştı.

Tür : Yarış

: Yarış Platform : PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X MetaCritic Puanı: 90

Horizon serisinin yeni rotası Japonya! Forza Horizon 6'da oyunculara Tokyo’nun neon ışıkları, kırsal bölgelerin sakin yolları ve ikonik Mount Fuji gibi doğal güzelliklerle dolu bir açık dünya haritası sunuluyor. Oyun, Japonya’nın zengin otomobil kültürünü ve sezonlara bağlı değişen çevresel unsurları ön plana çıkararak keyifli bir deneyim yaşatıyor.

4️⃣ Mina the Hollower

Tam Boyutta Gör Özellikle eleştirmenler nezdinde bu yılın en beğenilen oyunlarından biri Mina the Hollower oldu.

Tür : Aksiyon-Macera

: Aksiyon-Macera Platform : PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2, macOS

: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2, macOS MetaCritic Puanı: 90

Shovel Knight ile tanıdığımız Yacht Club Games'in elinden çıkan bu yapım, retro esintileri modern mekaniklerle başarılı bir şekilde harmanlıyor. Game Boy döneminin klasik görsel tarzını andıran oyunda, toprağın altında tüneller açabilen yetenekli bir "Hollower" (oyucu) olan Mina’yı kontrol ediyoruz. Mina, gizemli bir lanetin pençesindeki Tenebrous Adası'nı kurtarmak ve adanın enerji kaynağını geri getirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Gotik atmosferi, akıcı dövüşleri ve harika müzikleriyle öne çıkan oyun, hem nostalji arayanları hem de zorlu bir aksiyon-macera deneyimi yaşamak isteyenleri fazlasıyla tatmin etmiş görünüyor.

5️⃣ Saros

Tam Boyutta Gör Returnal ile beğeni toplayan Housemarque’un PlayStation 5'e özel olarak çıkan yeni oyunu Saros, yılın övgü toplayan yapımlarından biri olmayı başardı.

Tür : Aksiyon, Roguelite, Bullet-Hell

: Aksiyon, Roguelite, Bullet-Hell Platform : PlayStation 5

: PlayStation 5 MetaCritic Puanı: 87

Oyun, sürekli bir güneş tutulması altında kalan Carcosa gezegeninde geçiyor. Hikâyenin merkezinde, bu düşman gezegende hayatta kalmaya çalışan Arjun Devraj adlı bir karakter bulunuyor. Karaktere hem oyun hem de dizi dünyasından tanınan Rahul Kohli hayat veriyor. Saros, tematik olarak döngü, ölüm ve yeniden doğuş kavramlarını merkeze alırken, oynanış tarafında Housemarque’un alametifarikası hâline gelen hızlı üçüncü şahıs aksiyonunu daha hikâye odaklı bir yapıyla sunuyor.

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6️⃣ Pragmata

Tam Boyutta Gör Capcom'un yıllar sonra çıkardığı ilk özgün oyun olan Pragmata, hem ana karakterleri arasındaki yürek ısıtan ilişkiyle, hem de hikâyesiyle pek çok oyuncuyu etkilemeyi başardı.

Tür : Aksiyon-Macera

: Aksiyon-Macera Platform : PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2 MetaCritic Puanı: 85

Yakın gelecekte Ay’da kurulmuş bir araştırma tesisinde geçen oyunda iki ana karakter bulunuyor: Özel astronot kıyafeti sayesinde pek çok yeteneğe sahip olan Hugh ve yanında taşıdığı kız çocuğu görünümlü android Diana. İkili, kontrolden çıkmış yapay zekâ sistemleri ve düşman makinelerle dolu bu izole ortamda hayatta kalmaya çalışıyor. Pragmata’nın en ayırt edici yönü, Hugh ve Diana arasındaki iş birliğini doğrudan oynanışa yansıtması. Diana’nın hackleme ve sistemleri ele geçirme gibi kabiliyetleri oynanışın önemli bir parçasını oluşturuyor.

7️⃣ Mewgenics

Tam Boyutta Gör The Binding of Isaac ve Super Meat Boy'un arkasındaki dahi isim Edmund McMillen'ın yıllardır beklenen projesi Mewgenics, nihayet çıkışını yaptı ve garip ama bir o kadar da bağımlılık yapıcı yapısıyla oyuncuları büyülemeyi başardı.

Tür: Sıra Tabanlı RPG, Roguelike, Simülasyon

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

MetaCritic Puanı: 88

Mewgenics'i kısaca "kedilerle dolu, karanlık ve mutasyona uğramış bir Pokemon" olarak özetleyebiliriz. Oyunda yüzlerce farklı kedi yetiştiriyor, onları çiftleştirerek benzersiz (ve bazen oldukça tuhaf) mutasyonlara sahip yeni nesiller üretiyor ve ardından bu kedileri sıra tabanlı taktiksel savaşlara gönderiyoruz. Her oynanışta rastgele üretilen (prosedürel) devasa dünyası, Edmund McMillen'ın kendine has çizim tarzı ve inanılmaz derinlikteki genetik/evrim mekanikleriyle Mewgenics, taktiksel RPG ve simülasyon severlerin yüzlerce saatini gömebileceği bir oyun.

8️⃣ Crimson Desert

Tam Boyutta Gör Yıllardır merakla beklenen Crimson Desert, öyle herkesi memnun eden bir oyun olmadı belki ama devasa bir açık dünyada uzun soluklu bir maceraya atılmak isteyenleri fazlasıyla mutlu etti.

Tür : Aksiyon-RPG

: Aksiyon-RPG Platform : PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X MetaCritic Puanı: 77

Güney Kore merkezli Pearl Abyss stüdyosu tarafından geliştirilen oyun, duyurulduğu ilk günden beri fragmanlarıyla oyuncuları heyecanlandıryor olsa da Koreli bir stüdyonun böyle bir işin altından kalkıp kalkamayacağı konusunda hep bir soru işareti vardı. Ancak Crimson Desert bu soru işaretlerini boşa çıkardı. Zayıf hikâyesi gibi bazı kusurları olsa da Crimson Desert, hem dünyasının büyüklüğü, hem de karmaşık dövüş mekanikleriyle başarılı bir işçiliğin ürünü.

9️⃣ Nioh 3

Nioh 3, aksiyon-RPG türündeki en güçlü serilerinden birini bir kez daha sahneye taşıdı. Serinin üçüncü oyunu, Nioh 2 kadar beğenilmemiş olsa da yine övgü toplamayı başardı.

Tür : Aksiyon-RPG, Hack & Slash

: Aksiyon-RPG, Hack & Slash Platform : PC, PlayStation 5

: PC, PlayStation 5 MetaCritic Puanı: 86

Yeni Nioh oyunu, Tokugawa Takechiyo adlı genç bir savaşçının hikâyesine odaklanıyor. Takechiyo, Japonya’nın Sengoku döneminde hem siyasi entrikalarla hem de öte dünyadan iblislerle mücadele ederken, kendisine ihanet eden kardeşi Tokugawa Kunimatsu ile karşı karşıya geliyor. Nioh 3, samuray ve ninja savaş stilleri arasında anlık geçiş yapılabilmesine imkân tanıyor.

🔟 Esoteric Ebb ve Zero Parades: For Dead Spies

Tam Boyutta Gör Bu yıl Disco Elysium'un mirasını yaşatan iki oyun çıktı: Disco Elysium’un arkasındaki stüdyo olan ZA/UM'un yeni oyunu Zero Parades ve Christoffer Bodegård'ın Disco Elysium'dan ilham alarak tek başına geliştirdiği Esoteric Ebb.

Tür : RPG

: RPG Platform : PC, PlayStation 5

: PC, PlayStation 5 MetaCritic Puanı: 85 - 83

Entrika, ihanet ve psikolojik gerilimle bezeli bir şehirde geçen ZERO PARADES'te oyuncular, seçimlerinin karakterin hem ilişkilerini hem de zihinsel durumunu doğrudan etkileyeceği bir deneyim yaşıyor. Hikâyenin merkezinde, geçmişi pişmanlıklarla dolu bir dedektif olan Hershel Wilk yer alıyor.

Diğer taraftan Esoteric Ebb ise D&D (Dungeons & Dragons) kurallarını siyasi bir dedektiflik hikâyesiyle birleştiriyor. Tuhaf bir fantezi dünyasında geçen oyunda, yozlaşmış bir şehirdeki yaklaşan seçimlerin hemen öncesinde meydana gelen gizemli bir patlamayı araştıran alkolik bir din adamını kontrol ediyoruz. Her iki yapım da derin felsefi diyalogları, zengin metin tabanlı oynanışları ve dövüş yerine zekâya dayanan mekanikleriyle özellikle Disco Elysium hayranlarını bir hayli memnun etti.

Tam Boyutta Gör Bahse Değer Oyunlar: Listede ilk 10'a girememiş olsalar da en azından bahsini geçirmemizi hak eden oyunlar olarak şunları sayabiliriz:

Henüz erken erişim aşamasında oldukları için değerlendirmeye almadığımız Slay the Spire 2 ve Subnautica 2, Türkiye'de hala niş bir kitleye hitap eden Nintendo Switch'in bu yılki en başarılı oyunlarından Pokémon Pokopia, oyuncuları zorlu bir RPG macerasına sürükleyen Gothic 1 Remake, sadece çocuklara değil yetişkinlere de hitap eden yeni LEGO oyunu Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, oyuncu tercihleriyle şekillenen Dark Pictures serisinin bilim-kurgu türündeki yeni oyunu Directive 8020: A Dark Pictures Game, indie (bağımsız) oyunlar arasında öne çıkmayı başaran Titanium Court ve Cairn.

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2026'nın ilk yarısında çıkan en iyi 10 oyun

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