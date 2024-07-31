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    Nissan, yeni modellerine ilişkin ipucu görseli paylaştı

    Finansal açıdan zorlayıcı bir dönemden geçen Nissan, mali yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştığı sırada yeni modellerin silüetini gösteren bir görsel yayınladı.

    Nissan, kısa süre önce 2024 mali yıl ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklarken sessiz sedasız bir şekilde gelecek modellerine ilişkin ipuçları da paylaştı. Bu modeller arasında Patrol, Armada, Murano ve gizemli bir crossover bulunuyor.

    Görselde açıkça görülen modelleri zaten tanıyoruz. Sol tarafta yeni Infiniti QX80, onun yanında yeni Nissan Kicks, sağ tarafta ise yeni makyajlanan Nissan Note Aura ve Ariya'nın Nismo versiyonu yer alıyor. Arka tarafta ise henüz tanıtılmayan modeller silüet biçiminde karşımıza çıkıyor.

    QX80 ile benzer boyutta olduğu görülen iki büyük SUV'un Patrol ve Armada olduğu tahmin ediliyor. Bu iki model aslında aynı araç fakat Orta Doğu (Patrol) ve Amerika'da (Armada) farklı isimler taşıyorlar.

    Nissan, yeni modellerine ilişkin ipucu görseli paylaştı Tam Boyutta Gör
    Sağ profilden görülen orta seviye SUV model ise yakında Kuzey Amerika'da tanıtılacak olan yeni Nissan Murano. Kısa süre önce casus kameralara yakalanan modelin kaslı omuz çizgisi, arkaya doğru eğimli tavan hattı ve diğer modellerdeki gibi bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor.

    En arkada duran küçük modelle ilgili henüz bir detay yok. Söz konusu modelin 2027 yılına kadar satışa sunulması planlanan yüzde 100 elektrikli Nissan Juke olabileceği düşünülüyor. Elektrikli Juke, Avrupa'da içten yanmalı motora sahip kardeşiyle birlikte satılacak.

    Nissan, 2024 mali yılının ilk çeyreğinde zorlu bir dönem geçirdi. Şirketin faaliyet karı 6,4 milyon dolara, net karı ise 185 milyon dolar civarına geriledi. Bu durum Japon üreticinin tüm yıla ilişkin hedeflerini revize etmesine neden oldu. Yıllık satış hedefi 3.65 milyon adede, net kar hedefi ise 3.2 milyar dolara çekildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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