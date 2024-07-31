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Nissan, kısa süre önce 2024 mali yıl ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklarken sessiz sedasız bir şekilde gelecek modellerine ilişkin ipuçları da paylaştı. Bu modeller arasında Patrol, Armada, Murano ve gizemli bir crossover bulunuyor.

Görselde açıkça görülen modelleri zaten tanıyoruz. Sol tarafta yeni Infiniti QX80, onun yanında yeni Nissan Kicks, sağ tarafta ise yeni makyajlanan Nissan Note Aura ve Ariya'nın Nismo versiyonu yer alıyor. Arka tarafta ise henüz tanıtılmayan modeller silüet biçiminde karşımıza çıkıyor.

QX80 ile benzer boyutta olduğu görülen iki büyük SUV'un Patrol ve Armada olduğu tahmin ediliyor. Bu iki model aslında aynı araç fakat Orta Doğu (Patrol) ve Amerika'da (Armada) farklı isimler taşıyorlar.

Tam Boyutta Gör Sağ profilden görülen orta seviye SUV model ise yakında Kuzey Amerika'da tanıtılacak olan yeni Nissan Murano. Kısa süre önce casus kameralara yakalanan modelin kaslı omuz çizgisi, arkaya doğru eğimli tavan hattı ve diğer modellerdeki gibi bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor.

En arkada duran küçük modelle ilgili henüz bir detay yok. Söz konusu modelin 2027 yılına kadar satışa sunulması planlanan yüzde 100 elektrikli Nissan Juke olabileceği düşünülüyor. Elektrikli Juke, Avrupa'da içten yanmalı motora sahip kardeşiyle birlikte satılacak.

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Nissan, 2024 mali yılının ilk çeyreğinde zorlu bir dönem geçirdi. Şirketin faaliyet karı 6,4 milyon dolara, net karı ise 185 milyon dolar civarına geriledi. Bu durum Japon üreticinin tüm yıla ilişkin hedeflerini revize etmesine neden oldu. Yıllık satış hedefi 3.65 milyon adede, net kar hedefi ise 3.2 milyar dolara çekildi.

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Nissan, yeni modellerine ilişkin ipucu görseli paylaştı