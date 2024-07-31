Nissan, yeni modellerine ilişkin ipucu görseli paylaştı

Nissan, kısa süre önce 2024 mali yıl ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklarken sessiz sedasız bir şekilde gelecek modellerine ilişkin ipuçları da paylaştı. Bu modeller arasında Patrol, Armada, Murano ve gizemli bir crossover bulunuyor.
Görselde açıkça görülen modelleri zaten tanıyoruz. Sol tarafta yeni Infiniti QX80, onun yanında yeni Nissan Kicks, sağ tarafta ise yeni makyajlanan Nissan Note Aura ve Ariya'nın Nismo versiyonu yer alıyor. Arka tarafta ise henüz tanıtılmayan modeller silüet biçiminde karşımıza çıkıyor.
QX80 ile benzer boyutta olduğu görülen iki büyük SUV'un Patrol ve Armada olduğu tahmin ediliyor. Bu iki model aslında aynı araç fakat Orta Doğu (Patrol) ve Amerika'da (Armada) farklı isimler taşıyorlar.
En arkada duran küçük modelle ilgili henüz bir detay yok. Söz konusu modelin 2027 yılına kadar satışa sunulması planlanan yüzde 100 elektrikli Nissan Juke olabileceği düşünülüyor. Elektrikli Juke, Avrupa'da içten yanmalı motora sahip kardeşiyle birlikte satılacak.
Nissan, 2024 mali yılının ilk çeyreğinde zorlu bir dönem geçirdi. Şirketin faaliyet karı 6,4 milyon dolara, net karı ise 185 milyon dolar civarına geriledi. Bu durum Japon üreticinin tüm yıla ilişkin hedeflerini revize etmesine neden oldu. Yıllık satış hedefi 3.65 milyon adede, net kar hedefi ise 3.2 milyar dolara çekildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.