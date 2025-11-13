Danıştay’dan Nissan Qashqai e-Power kararı: ÖTV iadesi talebi reddedildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli ve hibrit araç sahiplerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamalarına karşı açtığı önemli davalardan biri olan Nissan Qashqai e-Power ÖTV iade davasında Danıştay, araç sahiplerinin lehine sonuçlanmayan bir karara imza attı. Davada, araçların elektrikli doğası ve içten yanmalı motorun yalnızca jeneratör olarak kullanılması tartışma konusu olmuştu.

Danıştay’dan ÖTV kararı

Araç sahipleri, e-Power teknolojisine sahip Qashqai ve X-Trail modellerinde içten yanmalı motorun hiçbir şekilde aracı hareket ettirmediğini ve tüm tahrik gücünün elektrik motoru tarafından sağlandığını belirterek %80 yerine %10 ÖTV oranının uygulanması gerektiğini savunmuştu. Bu arada bu araçlar ruhsatta elektrikli olarak geçmekte.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, bu iddiaları değerlendirirken araçların teknik özelliklerinin hukuki yorum gerektirdiğini ve ÖTV tahsilatının Vergi Usul Kanunu’nun 213 sayılı maddesi kapsamındaki açık bir vergi hatası oluşturmadığını belirtti. Mahkeme, bu nedenle vergi iadesi talebinin hukuken incelenemeyeceğine hükmetti.

Bilindiği üzere Nissan e-Power teknolojisi, klasik hibritlerden farklı olarak tekerleklere güç iletimini tamamen elektrik motoru üzerinden gerçekleştiriyor. İçten yanmalı motor yalnızca bataryayı şarj eden bir jeneratör görevi görüyor. Haliyle araç fiilen tamamen elektrikli bir sürüş deneyimi sunmuş oluyor. Ancak, vergi idaresi motor silindir hacmine bakarak aracı içten yanmalı motorlu araç gibi değerlendirip %80 ÖTV uygulamıştı. Karar, e-Power sistemli araç sahiplerinin vergisel iade taleplerinin büyük ölçüde konusuz kalabileceğini ortaya koymuş oldu.

