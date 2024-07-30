Yeni nesil Skoda Kodiaq Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni Skoda Kodiaq fiyat listesi 💸 (Temmuz 2024)
- Yeni Skoda Kodiaq, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Tamamen yeni ve teknolojik bir kabin
- Zengin donanım seçenekleri
- Üç güçlü motor seçeneği sunuluyor
- EURO NCAP’ten 5 Yıldız
- Yorumlar
Skoda, 2016 yılında tanıttığı ilk nesliyle büyük başarı elde ettiği Kodiaq’ın ikinci neslini Türkiye’de satışa sundu. Etkileyici görünümü, yenilikçi özellikleri ve teknolojileriyle tamamen yeni Skoda Kodiaq 2.499.900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.
|Versiyon
|Fiyat
|Lansmana özel
|Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|2.599.900 TL
|2.499.900 TL
|Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|2.999.900 TL
|2.899.900 TL
|Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4
|4.599.900 TL
|4.499.900 TL
Yeni Skoda Kodiaq, özellikleriyle neler sunuyor❓
Her detayıyla aerodinamik bir tasarıma sahip olan Kodiaq’ın sürtünme katsayısı 0.282 cd’ye düşürüldü. Kodiaq’ın arka tasarımı da, aracın geniş iç hacmini gösterecek şekilde karakterize edildi. Ayrıca yeni Kodiaq’ın arka bölümünde daha geniş bir C şekli yer alıyor ve ışıklandırma grubu kristal unsurlarla keskin bir tasarımla bütünleşiyor.
Şık tasarımıyla dikkat çeken Kodiaq’ın ölçüleri de artırıldı ve zaten geniş iç hacmi, yeni nesilde daha fazla yaşam alanı sunuyor. Yeni nesil Kodiaq’ın uzunluğu 61 mm artarak 4.758 mm, aks aralığı 3 mm artarak 2.788 mm ve genişliği 2 mm artarak 1.864 mm oldu. Aracın yüksekliği ise 13 mm azaltılarak 1.668 mm olarak tasarlandı. Önceki nesle göre 75 litre artan bagaj hacmi ise 910 litreye çıktı ve segmentinin lideri olarak dikkat çekiyor. koltuklar katlandığında ise, bagaj hacmi 2.105 litreye çıkıyor.
Tamamen yeni ve teknolojik bir kabin
Basılabilen ve aynı zamanda çevrilebilen bu akıllı düğmelerin her biri, çeşitli araç fonksiyonlarına kolay erişim sağlıyor. Bu düğmelerden, sıcaklık, koltuk ısıtma/soğutma, fan hızı, havalandırma yönü, ses ayarları, sürüş modları veya harita yaklaştırma/uzaklaştırma gibi özellikler yönetilebiliyor. Head-Up Göstergelere sahip olacak Kodiaq, aynı zamanda 10 inç Dijital Gösterge Panelini standart olarak sunuyor. Daha şık ve zarif hale getirilen kabinde, vites kolu direksiyon kolonuna taşınarak yaşam alanında daha fazla pratiklik sunuyor.
Kodiaq’ın iç mekânı sürdürülebilirliğe de odaklandı. Koltuk döşemelerinde, kabindeki ve bagaj bölmesindeki halıların yanı sıra tavanda kullanılan tüm kumaşlar yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyesterden yapıldı.
Yeni Simply Clever özellikleri olarak orta konsolda gizlenebilen saklama bölmesi ve kayar arka koltukların önündeki merkezi tünelde saklama gözü bulunuyor. İkinci nesil Kodiaq’ta da kapı kenarı koruma özelliğine yer verildi.
Zengin donanım seçenekleri
Full LED Matrix Aydınlatma Grubu, Şerit Değiştirme Asistanı (Side Assist), Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Frenleme Asistanı, 7 adet Hava Yastığı gibi güvenlik özellikleri gibi özellikler standart olarak sunulurken, 3 Bölgeli Klima Sistemi,10,25’’ Dijital Gösterge Paneli, Elektrikli Açılabilir Cam Tavan, Elektrikli Sürücü Koltuğu, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Isıtmalı Ön Koltuklar ve Elektrikli Bagaj Kapağı, Kablosuz Şarj Sistemi gibi pek çok konfor özelliği de standart donanımlar arasında bulunuyor.
Skoda Kodiaq, donanım seviyesine bağlı olarak üst düzey bağlantı ve multimedya deneyimi ile kusursuz bir teknoloji deneyimi sunan 13 inç Multimedya Sistemi, Head-Up Display ve 14 Hoparlörlü Canton Ses Sistemi, Sanal Pedal, Isıtmalı Direksiyon Simidi gibi lüks donanım özelliklerini de sunarak en talepkâr müşteri grupların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.
Aracın şık tasarımını daha da çekici hale getiren gövde renklerine sahip Kodiaq’ta, Ay Beyazı, Büyülü Siyah, Yarış Mavi, Bronz Altın, Graphite Gri, Gümüş, Kadife Kırmızı ve Çelik Gri tercih edilebiliyor. Kodiaq, ilk nesilde olduğu gibi isteğe bağlı olarak 7 koltuk kapasitesiyle tercih edilebilirken, çok yönlülüğüyle daha geniş ailelere de hitap etmeye devam ediyor.
Üç güçlü motor seçeneği sunuluyor
150 PS güç ve 250 Nm tork değerine sahip 1.5 litre TSI motorlu Kodiaq, önden çekişli olarak tercih ediliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlıyor. Mild hibrit teknolojisiyle yüksek verimliliğe sahip model, 100 kilometrede 6.0 litreye varan ortalama tüketimle önceki nesle göre 100 km’de yaklaşık 1 litre daha az yakıt tüketiyor.
193 HP ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre TDI üniteli Kodiaq ise dört çeker sürüşe sahip olarak sunuluyor. Otomatik tork dağıtım özelliğiyle her koşulda yüksek çekiş ve güvenli sürüş sağlayan model, 0-100 km/s hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlıyor. 2.0 litre TDI motorlu Kodiaq, 6.3 lt/100 km tüketim ortalamasına sahip. Bununla birlikte tüm Kodiaq versiyonları performansı, konforu ve verimliliği bir arada sunan 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.
EURO NCAP’ten 5 Yıldız
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.